"Именно в период российского председательства": Белоруссия стала партнером БРИКС - 11.11.2024 Украина.ру
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"Именно в период российского председательства": Белоруссия стала партнером БРИКС
"Именно в период российского председательства": Белоруссия стала партнером БРИКС - 11.11.2024 Украина.ру
"Именно в период российского председательства": Белоруссия стала партнером БРИКС
Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Информация об этом 11 ноября появилась на сайте министерства иностранных дел республики
2024-11-11T13:10
2024-11-11T13:47
новости
белоруссия
минск
россия
александр лукашенко
владимир путин
брикс
мид
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В публикации ведомства отмечается, что 5 ноября текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал письмо в адрес своего российского коллеги Владимира Путина о готовности Минска подключиться к БРИКС в качестве партнера. Ответ был получен положительный.Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. Однако именно тогда было объявлено, что страны объединения решили взять паузу в приеме новых членов.Во время октябрьского форума БРИКС глава белорусского МИДа Максим Рыженков заявил, что Минск рассчитывает, что республике будет предоставлен статус страны-партнера БРИКС, что в будущем позволит стране стать полноправным членом организации.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".Другие темы: По следам Трампа? Шольц заявил о намерении стряхнуть пыль со своего телефона.
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новости, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, владимир путин, брикс, мид
Новости, Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, БРИКС, МИД

"Именно в период российского председательства": Белоруссия стала партнером БРИКС

13:10 11.11.2024 (обновлено: 13:47 11.11.2024)
 
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Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Информация об этом 11 ноября появилась на сайте министерства иностранных дел республики
В публикации ведомства отмечается, что 5 ноября текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал письмо в адрес своего российского коллеги Владимира Путина о готовности Минска подключиться к БРИКС в качестве партнера. Ответ был получен положительный.
"Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу за поддержку и с особым удовлетворением отметил, что участие Беларуси в БРИКС в качестве партнера оформляется именно в период российского председательства", - говорится на сайте МИДа Белоруссии.
Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. Однако именно тогда было объявлено, что страны объединения решили взять паузу в приеме новых членов.
Во время октябрьского форума БРИКС глава белорусского МИДа Максим Рыженков заявил, что Минск рассчитывает, что республике будет предоставлен статус страны-партнера БРИКС, что в будущем позволит стране стать полноправным членом организации.
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru, Президент Белоруссии *Александр Лукашенко, прибывший для участия в XVI саммите БРИКС
24 октября, 17:29
Где гарантии о нерасширении на Запад? Лукашенко вступился за репутацию БРИКСКоллективный Запад "развернул оголтелую борьбу за понижение статуса БРИКС", вынуждая желающих вступить в это объединение пойти на попятную. Такое заявление 24 октября сделал президент Белоруссии, новой страны-партнера БРИКС Александр Лукашенко
В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.
Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".
Другие темы: По следам Трампа? Шольц заявил о намерении стряхнуть пыль со своего телефона.
 
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