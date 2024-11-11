"Именно в период российского председательства": Белоруссия стала партнером БРИКС
13:10 11.11.2024 (обновлено: 13:47 11.11.2024)
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Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Информация об этом 11 ноября появилась на сайте министерства иностранных дел республики
В публикации ведомства отмечается, что 5 ноября текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал письмо в адрес своего российского коллеги Владимира Путина о готовности Минска подключиться к БРИКС в качестве партнера. Ответ был получен положительный.
"Александр Лукашенко поблагодарил российского коллегу за поддержку и с особым удовлетворением отметил, что участие Беларуси в БРИКС в качестве партнера оформляется именно в период российского председательства", - говорится на сайте МИДа Белоруссии.
Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. Однако именно тогда было объявлено, что страны объединения решили взять паузу в приеме новых членов.
Во время октябрьского форума БРИКС глава белорусского МИДа Максим Рыженков заявил, что Минск рассчитывает, что республике будет предоставлен статус страны-партнера БРИКС, что в будущем позволит стране стать полноправным членом организации.
24 октября, 17:29Где гарантии о нерасширении на Запад? Лукашенко вступился за репутацию БРИКСКоллективный Запад "развернул оголтелую борьбу за понижение статуса БРИКС", вынуждая желающих вступить в это объединение пойти на попятную. Такое заявление 24 октября сделал президент Белоруссии, новой страны-партнера БРИКС Александр Лукашенко
Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".