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"Именно в период российского председательства": Белоруссия стала партнером БРИКС

"Именно в период российского председательства": Белоруссия стала партнером БРИКС - 11.11.2024 Украина.ру

"Именно в период российского председательства": Белоруссия стала партнером БРИКС

Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Информация об этом 11 ноября появилась на сайте министерства иностранных дел республики

2024-11-11T13:10

2024-11-11T13:10

2024-11-11T13:47

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В публикации ведомства отмечается, что 5 ноября текущего года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал письмо в адрес своего российского коллеги Владимира Путина о готовности Минска подключиться к БРИКС в качестве партнера. Ответ был получен положительный.Белоруссия подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. Однако именно тогда было объявлено, что страны объединения решили взять паузу в приеме новых членов.Во время октябрьского форума БРИКС глава белорусского МИДа Максим Рыженков заявил, что Минск рассчитывает, что республике будет предоставлен статус страны-партнера БРИКС, что в будущем позволит стране стать полноправным членом организации.В настоящее время в объединение БРИКС, созданное в 2006 году, входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.Совсем недавно запрос о присоединении к БРИКС направила председателю объединения - президенту России Владимиру Путину - Куба. До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.А вот власти Казахстана заявили, что предпочтут объединению БРИКС ООН, так как "другой такой организации не существует".Другие темы: По следам Трампа? Шольц заявил о намерении стряхнуть пыль со своего телефона.

https://ukraina.ru/20241024/1058338262.html

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новости, белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, владимир путин, брикс, мид