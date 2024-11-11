Обезопасить Донецк от обстрелов: Пушилин рассказал о продвижении российских войск
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
ВС РФ продвигаются на всех участках фронта, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов. Об этом 11 ноября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
"Мы видим продвижение наших подразделений практически на всех участках фронта. Для Донецка, для Петровского района Донецка, очень важно освобождение данного населенного пункта (Курахово. - Ред.). Поэтому каждый метр, каждый населенный пункт как в округе Курахово, так и непосредственно продвижение в самом городе Курахово наших подразделений находится в центре нашего внимания. Потому что как только освободится Курахово, у противника не будет физической возможности доставать артиллерией до города Донецк", - сказал Пушилин.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан]".
* Иноагент.