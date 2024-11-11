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Власти Украины решили разобрать на запчасти Кураховскую ТЭС из-за нехватки энергии - СМИ
Власти Украины решили разобрать на запчасти Кураховскую ТЭС из-за нехватки энергии - СМИ - 11.11.2024 Украина.ру
Власти Украины решили разобрать на запчасти Кураховскую ТЭС из-за нехватки энергии - СМИ
Власти Украины на фоне нехватки электроэнергии в стране приняли решение разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других электростанций, пишет Wall Street Journal
2024-11-11T10:34
2024-11-11T10:34
2024-11-11T10:34
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"С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ - каннибализация собственных энергетических объектов в ходе масштабной перестановки, направленной на то, чтобы как можно быстрее залатать то, что можно", - говорится в материале.Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заверил, что "не было другого выбора".Газета также предупредила, что из-за нехватки электроэнергии украинские города могут стать непригодными для жизни в ближайшие месяцы.В материале уточнили, что на Украине выведено из строя около половины мощностей по производству электроэнергии, что вызвало отключения электроэнергии и нарушило работу предприятий, которые зависят от постоянного электроснабжения.Издание отмечает, что подобная ситуация может спровоцировать очередное массовое бегство жителей с Украины.Подробнее о проблемах - в материале Глава Минэнерго Украины пожаловался на сложную ситуацию в энергосистеме страны на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дтэк, минэнерго, тэс, электроэнергия
Новости, Украина, ДТЭК, Минэнерго, ТЭС, электроэнергия
Власти Украины решили разобрать на запчасти Кураховскую ТЭС из-за нехватки энергии - СМИ
Власти Украины на фоне нехватки электроэнергии в стране приняли решение разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других электростанций, пишет Wall Street Journal
"С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ - каннибализация собственных энергетических объектов в ходе масштабной перестановки, направленной на то, чтобы как можно быстрее залатать то, что можно", - говорится в материале.
Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК
Максим Тимченко заверил, что "не было другого выбора".
Газета также предупредила, что из-за нехватки электроэнергии украинские города могут стать непригодными для жизни в ближайшие месяцы.
В материале уточнили, что на Украине выведено из строя около половины мощностей по производству электроэнергии, что вызвало отключения электроэнергии и нарушило работу предприятий, которые зависят от постоянного электроснабжения.
Издание отмечает, что подобная ситуация может спровоцировать очередное массовое бегство жителей с Украины.