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Власти Украины решили разобрать на запчасти Кураховскую ТЭС из-за нехватки энергии - СМИ

Власти Украины решили разобрать на запчасти Кураховскую ТЭС из-за нехватки энергии - СМИ - 11.11.2024 Украина.ру

Власти Украины решили разобрать на запчасти Кураховскую ТЭС из-за нехватки энергии - СМИ

Власти Украины на фоне нехватки электроэнергии в стране приняли решение разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других электростанций, пишет Wall Street Journal

2024-11-11T10:34

2024-11-11T10:34

2024-11-11T10:34

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"С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ - каннибализация собственных энергетических объектов в ходе масштабной перестановки, направленной на то, чтобы как можно быстрее залатать то, что можно", - говорится в материале.Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заверил, что "не было другого выбора".Газета также предупредила, что из-за нехватки электроэнергии украинские города могут стать непригодными для жизни в ближайшие месяцы.В материале уточнили, что на Украине выведено из строя около половины мощностей по производству электроэнергии, что вызвало отключения электроэнергии и нарушило работу предприятий, которые зависят от постоянного электроснабжения.Издание отмечает, что подобная ситуация может спровоцировать очередное массовое бегство жителей с Украины.Подробнее о проблемах - в материале Глава Минэнерго Украины пожаловался на сложную ситуацию в энергосистеме страны на сайте Украина.ру.

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