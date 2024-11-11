Шольц снова ответил назвавшему его глупцом Маску - 11.11.2024 Украина.ру
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Шольц снова ответил назвавшему его глупцом Маску
Шольц снова ответил назвавшему его глупцом Маску - 11.11.2024 Украина.ру
Шольц снова ответил назвавшему его глупцом Маску
Канцлер Германии Олаф Шольц снова прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал его глупцом, передает телеканал ARD
2024-11-11T09:00
2024-11-11T09:00
новости
германия
олаф шольц
будапешт
украина
илон маск
штайнмайер
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"Это делает мне честь", - заявил он.Комментировать свою позицию более подробно канцлер не стал.На днях Маск на фоне развала правящей коалиции Германии в социальной сети X назвал канцлера глупцом. В ответ на это Шольц в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства, поэтому он никак не принимает к сведению слова Маска.На прошлой неделе Шольц заявил, что попросил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения он назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку.Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли в январе.Подробнее о политических катаклизмах в Европе - в материале Виктории Титовой Шольцу капут? В ЕС политическая паника, фиксируют эксперты на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, олаф шольц, будапешт, украина, илон маск, штайнмайер, ес
Новости, Германия, Олаф Шольц, Будапешт, Украина, Илон Маск, Штайнмайер, ЕС

Шольц снова ответил назвавшему его глупцом Маску

09:00 11.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Канцлер Германии Олаф Шольц снова прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал его глупцом, передает телеканал ARD
"Это делает мне честь", - заявил он.
Комментировать свою позицию более подробно канцлер не стал.
На днях Маск на фоне развала правящей коалиции Германии в социальной сети X назвал канцлера глупцом. В ответ на это Шольц в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства, поэтому он никак не принимает к сведению слова Маска.
На прошлой неделе Шольц заявил, что попросил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения он назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку.
Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли в январе.
Подробнее о политических катаклизмах в Европе - в материале Виктории Титовой Шольцу капут? В ЕС политическая паника, фиксируют эксперты на сайте Украина.ру.
 
НовостиГерманияОлаф ШольцБудапештУкраинаИлон МаскШтайнмайерЕС
 
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