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Шольц снова ответил назвавшему его глупцом Маску

Шольц снова ответил назвавшему его глупцом Маску - 11.11.2024 Украина.ру

Шольц снова ответил назвавшему его глупцом Маску

Канцлер Германии Олаф Шольц снова прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал его глупцом, передает телеканал ARD

2024-11-11T09:00

2024-11-11T09:00

2024-11-11T09:00

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германия

олаф шольц

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штайнмайер

ес

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"Это делает мне честь", - заявил он.Комментировать свою позицию более подробно канцлер не стал.На днях Маск на фоне развала правящей коалиции Германии в социальной сети X назвал канцлера глупцом. В ответ на это Шольц в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства, поэтому он никак не принимает к сведению слова Маска.На прошлой неделе Шольц заявил, что попросил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения он назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку.Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли в январе.Подробнее о политических катаклизмах в Европе - в материале Виктории Титовой Шольцу капут? В ЕС политическая паника, фиксируют эксперты на сайте Украина.ру.

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