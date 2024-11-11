Шольц снова ответил назвавшему его глупцом Маску
Канцлер Германии Олаф Шольц снова прокомментировал слова американского предпринимателя Илона Маска, который назвал его глупцом, передает телеканал ARD
"Это делает мне честь", - заявил он.
Комментировать свою позицию более подробно канцлер не стал.
На днях Маск на фоне развала правящей коалиции Германии в социальной сети X назвал канцлера глупцом. В ответ на это Шольц в ходе пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште заявил, что интернет-концерны не относятся к органам государства, поэтому он никак не принимает к сведению слова Маска.
На прошлой неделе Шольц заявил, что попросил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения он назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер отправил Линднера в отставку.
Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг до начала следующей недели, чтобы выборы прошли в январе.
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