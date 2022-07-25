Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБоевая подготовка соединений и воинских частей Южного военного округа
Российский военный летчик, который помог ФСБ сорвать планы Украины по угону самолетов, в эфире телеканала "Россия 24" 25 июля рассказал, как ему предложили совершить предательство
"На меня вышел человек, предложивший за определенную сумму провести угон авиационной техники на территорию Украины", - рассказал летчик.
По его словам, речь шла о 2 миллионах долларов, и эту информацию он поначалу воспринял как шутку.
"Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями специальных служб Украины и их западными союзниками. Этими действиями, по их мнению, я должен был показать свое негативное отношение к политике руководства страны по проведению спецоперации, а также мотивировать летный состав на предательство Родины", - добавил летчик.
По его словам, украинская разведка предлагала паспорта европейских государств, обещала безбедную жизнь за границей.
"Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями специальных служб Украины и их западными союзниками. Этими действиями, по их мнению, я должен был показать свое негативное отношение к политике руководства страны по проведению спецоперации, а также мотивировать летный состав на предательство Родины", - добавил летчик.
По его словам, украинская разведка предлагала паспорта европейских государств, обещала безбедную жизнь за границей.
"Но мы все прекрасно понимаем, что это невозможно. И среди них друзей у нас точно нет", - подчеркнул летчик.
В понедельник ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. При этом российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
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