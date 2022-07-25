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Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов

Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов - 25.07.2022 Украина.ру

Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов

Российский военный летчик, который помог ФСБ сорвать планы Украины по угону самолетов, в эфире телеканала "Россия 24" 25 июля рассказал, как ему предложили совершить предательство

2022-07-25T10:34

2022-07-25T10:34

2022-07-25T10:34

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"На меня вышел человек, предложивший за определенную сумму провести угон авиационной техники на территорию Украины", - рассказал летчик.По его словам, речь шла о 2 миллионах долларов, и эту информацию он поначалу воспринял как шутку. "Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями специальных служб Украины и их западными союзниками. Этими действиями, по их мнению, я должен был показать свое негативное отношение к политике руководства страны по проведению спецоперации, а также мотивировать летный состав на предательство Родины", - добавил летчик.По его словам, украинская разведка предлагала паспорта европейских государств, обещала безбедную жизнь за границей.В понедельник ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. При этом российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

https://ukraina.ru/20210624/1031717456.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, самолеты, подкуп, украина, фсб, вкс