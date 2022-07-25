Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов - 25.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220725/1036818287.html
Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов
Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов - 25.07.2022 Украина.ру
Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов
Российский военный летчик, который помог ФСБ сорвать планы Украины по угону самолетов, в эфире телеканала "Россия 24" 25 июля рассказал, как ему предложили совершить предательство
2022-07-25T10:34
2022-07-25T10:34
новости
самолеты
подкуп
украина
фсб
вкс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102513/50/1025135068_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8178b541c3adf562d4408b7c3de5a085.jpg
"На меня вышел человек, предложивший за определенную сумму провести угон авиационной техники на территорию Украины", - рассказал летчик.По его словам, речь шла о 2 миллионах долларов, и эту информацию он поначалу воспринял как шутку. "Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями специальных служб Украины и их западными союзниками. Этими действиями, по их мнению, я должен был показать свое негативное отношение к политике руководства страны по проведению спецоперации, а также мотивировать летный состав на предательство Родины", - добавил летчик.По его словам, украинская разведка предлагала паспорта европейских государств, обещала безбедную жизнь за границей.В понедельник ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. При этом российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
https://ukraina.ru/20210624/1031717456.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102513/50/1025135068_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7df28e12178573459f827210b2737984.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, самолеты, подкуп, украина, фсб, вкс

Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов

10:34 25.07.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБоевая подготовка соединений и воинских частей Южного военного округа
Боевая подготовка соединений и воинских частей Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
Российский военный летчик, который помог ФСБ сорвать планы Украины по угону самолетов, в эфире телеканала "Россия 24" 25 июля рассказал, как ему предложили совершить предательство
"На меня вышел человек, предложивший за определенную сумму провести угон авиационной техники на территорию Украины", - рассказал летчик.
По его словам, речь шла о 2 миллионах долларов, и эту информацию он поначалу воспринял как шутку.

"Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями специальных служб Украины и их западными союзниками. Этими действиями, по их мнению, я должен был показать свое негативное отношение к политике руководства страны по проведению спецоперации, а также мотивировать летный состав на предательство Родины", - добавил летчик.

По его словам, украинская разведка предлагала паспорта европейских государств, обещала безбедную жизнь за границей.

"Но мы все прекрасно понимаем, что это невозможно. И среди них друзей у нас точно нет", - подчеркнул летчик.

В понедельник ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. При этом российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
24 июня 2021, 18:45
«Раз нельзя убить». Третьяков объяснил, как США пытались подкупить Путина, и как он отреагировалОтказ США от борьбы с «Северным потоком-2» свидетельствует о том, что Вашингтон пытается либо обмануть, либо подкупить Россию. Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру
 
НовостисамолетыподкупУкраинаФСБВКС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:34Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов
10:32Охранник из Якутии вербовал российских власовцев для украинской армии
10:1450 млн без ядерного оружия. Военный эксперт о том, что будет, если РФ проиграет на Украине
10:06Хроника событий на Украине на утро 25 июля: контрнаступление, комбриг, угон самолёта
09:54Под Николаевом убит командир одесской бригады
09:29Хуже ковида: эксперт заявил, что энергетический кризис станет для Европы патовым
09:27Как России не проиграть Западу выигранную войну
09:26Украина в роли жертвы. Зеленский хочет войны до победы, а Байден – до выборов в Конгресс?
09:22КНР стала чаще и агрессивнее перехватывать американские суда — начальник генштаба США
08:57Китайский дипломат обнародовала цитаты американских коллег о вмешательстве в чужие дела
08:48Инвестиции в РФ через глобальный проект Китая упали до нуля
08:39Компания Siemens передала "Газпрому" лицензию на ремонт турбины
08:27КНДР обвинила США в биологическом терроризме на Украине
08:22Провокационный визит. Собьют ли китайские ВВС самолет с Нэнси Пелоси над Тайванем?
08:15Замглавы ВГУ Херсонской области рассказал о крахе очередной попытки контрнаступления ВСУ
08:00"Не супероружие США": Евссев рассказал, как ВС РФ могут перехватывать удары HIMARS
07:58Западные СМИ скрывают правду о крупных успехах РФ на Украине - Times
07:49"Полная некомпетентность": американцы призвали главу Минфина США покинуть пост
07:45Оборонять тыл им будет крайне трудно – военный эксперт о полукольце в Авдеевке
07:38Легенда о Ленине в украинском интерьере
Лента новостейМолния