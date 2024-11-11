"Мы не могли выйти из блиндажа": военкор о том, почему важно уничтожать позиции вражеских дроноводов - 11.11.2024 Украина.ру
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"Мы не могли выйти из блиндажа": военкор о том, почему важно уничтожать позиции вражеских дроноводов
"Мы не могли выйти из блиндажа": военкор о том, почему важно уничтожать позиции вражеских дроноводов - 11.11.2024 Украина.ру
"Мы не могли выйти из блиндажа": военкор о том, почему важно уничтожать позиции вражеских дроноводов
Когда у тебя за спиной 80-тысячная группировка "Днепр", ты понимаешь, что эта сила купирует любой удар противника. Если ты уверен в командире и в товарищах, если ты правильно оцениваешь ситуацию, все будет нормально. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
2024-11-11T03:30
2024-11-11T03:30
новости
россия
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дроны
бпла
беспилотники
детали
военкор
артиллерия
миномет
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Во время службы в батальоне "Судоплатов" мы даже не видели противника. Когда ты сидишь в окопе, это не значит, что ты можешь спокойно разглядеть в бинокль позиции ВСУ. Если ты это сделаешь, тебя засечет "птица", а потом прилетит снаряд или дрон, рассказал военкор.Он рассказал, что когда в феврале-марте противник начал массово применять fpv-дроны, бойцы никуда не могли выйти из блиндажа. Поэтому было принято решение обстрелять все места, где могли находиться вражеские операторы дронов.После того, как заработала артиллерия и минометы, были уничтожены все места предполагаемого нахождения украинских дроноводов. И через месяц бойцы подразделения уже смогли свободно передвигаться, сообщил военнослужащий."А еще через два месяца мы спокойно шли по полю 600 метров до своих позиций. То есть бэпэлэашники уходят – оборона сразу же проседает. Будет приказ – пойдем дальше", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.руО мотивации добровольцев, специфике мобилизации в ДНР и первых месяцах СВО — в интервью Ветеран ополчения "Панда": Против нас – звери, вырезающие людей целыми семьями на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, дроны, бпла, беспилотники, детали, военкор, артиллерия, миномет, сво, спецоперация, пехота, блиндажи
Новости, Россия, Украина, дроны, БПЛА, беспилотники, детали, военкор, артиллерия, миномет, СВО, Спецоперация, пехота, блиндажи

"Мы не могли выйти из блиндажа": военкор о том, почему важно уничтожать позиции вражеских дроноводов

03:30 11.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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Когда у тебя за спиной 80-тысячная группировка "Днепр", ты понимаешь, что эта сила купирует любой удар противника. Если ты уверен в командире и в товарищах, если ты правильно оцениваешь ситуацию, все будет нормально. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
Во время службы в батальоне "Судоплатов" мы даже не видели противника. Когда ты сидишь в окопе, это не значит, что ты можешь спокойно разглядеть в бинокль позиции ВСУ. Если ты это сделаешь, тебя засечет "птица", а потом прилетит снаряд или дрон, рассказал военкор.
"Из блиндажа не могла выйти пехота, которая занимает территорию. Но за пехотой – вторая линия с пулеметчиками и минометчиками, которые тебя прикрывают. Они купируют любое движение врага в твою сторону. Ты должен просто быть на передовой и не делать глупостей, чтобы не погибнуть", — подчеркнул Линин.
Он рассказал, что когда в феврале-марте противник начал массово применять fpv-дроны, бойцы никуда не могли выйти из блиндажа. Поэтому было принято решение обстрелять все места, где могли находиться вражеские операторы дронов.
После того, как заработала артиллерия и минометы, были уничтожены все места предполагаемого нахождения украинских дроноводов. И через месяц бойцы подразделения уже смогли свободно передвигаться, сообщил военнослужащий.
"А еще через два месяца мы спокойно шли по полю 600 метров до своих позиций. То есть бэпэлэашники уходят – оборона сразу же проседает. Будет приказ – пойдем дальше", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру
О мотивации добровольцев, специфике мобилизации в ДНР и первых месяцах СВО — в интервью Ветеран ополчения "Панда": Против нас – звери, вырезающие людей целыми семьями на сайте Украина.ру
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