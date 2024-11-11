https://ukraina.ru/20241111/1058772017.html

"Мы не могли выйти из блиндажа": военкор о том, почему важно уничтожать позиции вражеских дроноводов

"Мы не могли выйти из блиндажа": военкор о том, почему важно уничтожать позиции вражеских дроноводов - 11.11.2024 Украина.ру

"Мы не могли выйти из блиндажа": военкор о том, почему важно уничтожать позиции вражеских дроноводов

Когда у тебя за спиной 80-тысячная группировка "Днепр", ты понимаешь, что эта сила купирует любой удар противника. Если ты уверен в командире и в товарищах, если ты правильно оцениваешь ситуацию, все будет нормально. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин

2024-11-11T03:30

2024-11-11T03:30

2024-11-11T03:30

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Во время службы в батальоне "Судоплатов" мы даже не видели противника. Когда ты сидишь в окопе, это не значит, что ты можешь спокойно разглядеть в бинокль позиции ВСУ. Если ты это сделаешь, тебя засечет "птица", а потом прилетит снаряд или дрон, рассказал военкор.Он рассказал, что когда в феврале-марте противник начал массово применять fpv-дроны, бойцы никуда не могли выйти из блиндажа. Поэтому было принято решение обстрелять все места, где могли находиться вражеские операторы дронов.После того, как заработала артиллерия и минометы, были уничтожены все места предполагаемого нахождения украинских дроноводов. И через месяц бойцы подразделения уже смогли свободно передвигаться, сообщил военнослужащий."А еще через два месяца мы спокойно шли по полю 600 метров до своих позиций. То есть бэпэлэашники уходят – оборона сразу же проседает. Будет приказ – пойдем дальше", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.руО мотивации добровольцев, специфике мобилизации в ДНР и первых месяцах СВО — в интервью Ветеран ополчения "Панда": Против нас – звери, вырезающие людей целыми семьями на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241109/1058755764.html

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