"Мы не могли выйти из блиндажа": военкор о том, почему важно уничтожать позиции вражеских дроноводов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Когда у тебя за спиной 80-тысячная группировка "Днепр", ты понимаешь, что эта сила купирует любой удар противника. Если ты уверен в командире и в товарищах, если ты правильно оцениваешь ситуацию, все будет нормально. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
Во время службы в батальоне "Судоплатов" мы даже не видели противника. Когда ты сидишь в окопе, это не значит, что ты можешь спокойно разглядеть в бинокль позиции ВСУ. Если ты это сделаешь, тебя засечет "птица", а потом прилетит снаряд или дрон, рассказал военкор.
"Из блиндажа не могла выйти пехота, которая занимает территорию. Но за пехотой – вторая линия с пулеметчиками и минометчиками, которые тебя прикрывают. Они купируют любое движение врага в твою сторону. Ты должен просто быть на передовой и не делать глупостей, чтобы не погибнуть", — подчеркнул Линин.
Он рассказал, что когда в феврале-марте противник начал массово применять fpv-дроны, бойцы никуда не могли выйти из блиндажа. Поэтому было принято решение обстрелять все места, где могли находиться вражеские операторы дронов.
После того, как заработала артиллерия и минометы, были уничтожены все места предполагаемого нахождения украинских дроноводов. И через месяц бойцы подразделения уже смогли свободно передвигаться, сообщил военнослужащий.
"А еще через два месяца мы спокойно шли по полю 600 метров до своих позиций. То есть бэпэлэашники уходят – оборона сразу же проседает. Будет приказ – пойдем дальше", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру
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