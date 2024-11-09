https://ukraina.ru/20241109/1058772552.html
Будет ли Третья мировая война или получится договориться и сможет ли БРИКС заменить G7 и G20 – Панова
Будет ли Третья мировая война или получится договориться и сможет ли БРИКС заменить G7 и G20 – Панова - 09.11.2024 Украина.ру
Будет ли Третья мировая война или получится договориться и сможет ли БРИКС заменить G7 и G20 – Панова
О роли БРИКС в международной политике, об отношениях между странами внутри сообщества, о том, как достичь договорённостей в многополярном мире, а также о... Украина.ру, 09.11.2024
2024-11-09T16:35
2024-11-09T16:35
2024-11-09T16:35
видео
третья мировая война
ядерное оружие
владимир путин
эрдоган
дональд трамп
политика
валдай
израиль
палестина
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О роли БРИКС в международной политике, об отношениях между странами внутри сообщества, о том, как достичь договорённостей в многополярном мире, а также о будущем России в интервью мультимедийному изданию Украина.ру рассказала участник XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", руководитель Экспертного совета БРИКС — Россия, проректор НИУ "Высшая школа экономики" Виктория Панова.Мероприятие состоялось в Сочи с 4 по 7 ноября с участием президента России Владимира Путина.00:25 - Эпоха глобализации: договорённость или столкновение?06:38 - О саммите БРИКС и сравнении этого клуба с G7 и G20;11:56 - О возможных рисках многополярного мира.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, третья мировая война, ядерное оружие, владимир путин, эрдоган, дональд трамп, политика, валдай, израиль, палестина, противостояние, брикс, сочи, международный уголовный суд (мус), видео
Видео, третья мировая война, Ядерное оружие, Владимир Путин, Эрдоган, Дональд Трамп, политика, Валдай, Израиль, Палестина, противостояние, БРИКС, Сочи, Международный уголовный суд (МУС)
О роли БРИКС в международной политике, об отношениях между странами внутри сообщества, о том, как достичь договорённостей в многополярном мире, а также о будущем России в интервью мультимедийному изданию Украина.ру рассказала участник XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", руководитель Экспертного совета БРИКС — Россия, проректор НИУ "Высшая школа экономики" Виктория Панова.
Мероприятие состоялось в Сочи с 4 по 7 ноября с участием президента России Владимира Путина.
00:25 - Эпоха глобализации: договорённость или столкновение?
06:38 - О саммите БРИКС и сравнении этого клуба с G7 и G20;
11:56 - О возможных рисках многополярного мира.