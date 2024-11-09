https://ukraina.ru/20241109/1058772552.html

Будет ли Третья мировая война или получится договориться и сможет ли БРИКС заменить G7 и G20 – Панова

Будет ли Третья мировая война или получится договориться и сможет ли БРИКС заменить G7 и G20 – Панова - 09.11.2024 Украина.ру

Будет ли Третья мировая война или получится договориться и сможет ли БРИКС заменить G7 и G20 – Панова

О роли БРИКС в международной политике, об отношениях между странами внутри сообщества, о том, как достичь договорённостей в многополярном мире, а также о... Украина.ру, 09.11.2024

2024-11-09T16:35

2024-11-09T16:35

2024-11-09T16:35

видео

третья мировая война

ядерное оружие

владимир путин

эрдоган

дональд трамп

политика

валдай

израиль

палестина

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О роли БРИКС в международной политике, об отношениях между странами внутри сообщества, о том, как достичь договорённостей в многополярном мире, а также о будущем России в интервью мультимедийному изданию Украина.ру рассказала участник XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", руководитель Экспертного совета БРИКС — Россия, проректор НИУ "Высшая школа экономики" Виктория Панова.Мероприятие состоялось в Сочи с 4 по 7 ноября с участием президента России Владимира Путина.00:25 - Эпоха глобализации: договорённость или столкновение?06:38 - О саммите БРИКС и сравнении этого клуба с G7 и G20;11:56 - О возможных рисках многополярного мира.

израиль

палестина

сочи

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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