Почему засуетились Германия и Франция: Гасанов об изменениях в Европе при Трампе и переговорах по Украине
Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов в эфире Украина.ру рассказал об итогах пятого саммита Европейского политического сообщества, а также спрогнозировал действия лидеров европейских стран после прихода к власти в США Дональда Трампа.
00:41 - Об итогах саммита Европейского политического сообщества;
03:12 - О действиях Европы после прихода Трампа к власти в США;
07:16 - Будет ли теперь Европа поддерживать Украину?
10:35 - Когда будет решён вопрос по Украине?
13:41 - О стремлениях Турции во внешней политике.
#КамранГасанов #саммит #Европа #ЕС #Германия #ФРГ #Орбан #Фицо #Макрон #Шольц #Франция #Путин #СВО #Эрдоган #Будапешт #спецоперация #Россия #РФ #Трамп #США #Запад #Турция #вооружение #реформы #политика #Валдай #Израиль #Палестина #БлижнийВосток #переговоры #Анкара #Байден #демократы #республиканцы #Грузия #Сочи #война #армия #F16 #Ливан #санкции #экономика #Берлин #БРИКС #геополитика #Зеленский #президент
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00:41 - Об итогах саммита Европейского политического сообщества;
03:12 - О действиях Европы после прихода Трампа к власти в США;
07:16 - Будет ли теперь Европа поддерживать Украину?
10:35 - Когда будет решён вопрос по Украине?
13:41 - О стремлениях Турции во внешней политике.
#КамранГасанов #саммит #Европа #ЕС #Германия #ФРГ #Орбан #Фицо #Макрон #Шольц #Франция #Путин #СВО #Эрдоган #Будапешт #спецоперация #Россия #РФ #Трамп #США #Запад #Турция #вооружение #реформы #политика #Валдай #Израиль #Палестина #БлижнийВосток #переговоры #Анкара #Байден #демократы #республиканцы #Грузия #Сочи #война #армия #F16 #Ливан #санкции #экономика #Берлин #БРИКС #геополитика #Зеленский #президент
ТГ-канал Камрана Гасанова: t.me/KamranLeaks
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru