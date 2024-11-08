Почему засуетились Германия и Франция: Гасанов об изменениях в Европе при Трампе и переговорах по Украине - 08.11.2024 Украина.ру
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Почему засуетились Германия и Франция: Гасанов об изменениях в Европе при Трампе и переговорах по Украине
Почему засуетились Германия и Франция: Гасанов об изменениях в Европе при Трампе и переговорах по Украине - 08.11.2024 Украина.ру
Почему засуетились Германия и Франция: Гасанов об изменениях в Европе при Трампе и переговорах по Украине
Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов в эфире Украина.ру рассказал об итогах пятого саммита Европейского... Украина.ру, 08.11.2024
2024-11-08T16:44
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Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов в эфире Украина.ру рассказал об итогах пятого саммита Европейского политического сообщества, а также спрогнозировал действия лидеров европейских стран после прихода к власти в США Дональда Трампа. 00:41 - Об итогах саммита Европейского политического сообщества; 03:12 - О действиях Европы после прихода Трампа к власти в США; 07:16 - Будет ли теперь Европа поддерживать Украину? 10:35 - Когда будет решён вопрос по Украине? 13:41 - О стремлениях Турции во внешней политике. #КамранГасанов #саммит #Европа #ЕС #Германия #ФРГ #Орбан #Фицо #Макрон #Шольц #Франция #Путин #СВО #Эрдоган #Будапешт #спецоперация #Россия #РФ #Трамп #США #Запад #Турция #вооружение #реформы #политика #Валдай #Израиль #Палестина #БлижнийВосток #переговоры #Анкара #Байден #демократы #республиканцы #Грузия #Сочи #война #армия #F16 #Ливан #санкции #экономика #Берлин #БРИКС #геополитика #Зеленский #президент ТГ-канал Камрана Гасанова: t.me/KamranLeaks Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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германия, европа, франция, дональд трамп, украина, рудн, украина.ру, ес
Германия, Европа, Франция, Дональд Трамп, Украина, РУДН, Украина.ру, ЕС

Почему засуетились Германия и Франция: Гасанов об изменениях в Европе при Трампе и переговорах по Украине

16:44 08.11.2024
 
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Доктор политических наук университета Зальцбурга, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов в эфире Украина.ру рассказал об итогах пятого саммита Европейского политического сообщества, а также спрогнозировал действия лидеров европейских стран после прихода к власти в США Дональда Трампа.

00:41 - Об итогах саммита Европейского политического сообщества;
03:12 - О действиях Европы после прихода Трампа к власти в США;
07:16 - Будет ли теперь Европа поддерживать Украину?
10:35 - Когда будет решён вопрос по Украине?
13:41 - О стремлениях Турции во внешней политике.

#КамранГасанов #саммит #Европа #ЕС #Германия #ФРГ #Орбан #Фицо #Макрон #Шольц #Франция #Путин #СВО #Эрдоган #Будапешт #спецоперация #Россия #РФ #Трамп #США #Запад #Турция #вооружение #реформы #политика #Валдай #Израиль #Палестина #БлижнийВосток #переговоры #Анкара #Байден #демократы #республиканцы #Грузия #Сочи #война #армия #F16 #Ливан #санкции #экономика #Берлин #БРИКС #геополитика #Зеленский #президент

ТГ-канал Камрана Гасанова: t.me/KamranLeaks

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Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
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Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

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