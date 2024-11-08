Михалков подал в суд на Украину от имени Алуштинского санатория - Mash
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРасширенное заседание Союза кинематографистов РФ
Народный артист России, режиссер, автор и ведущий "Бесогон ТВ" Никита Михалков подал в суд на власти Украины за их бесхозяйственность в Крыму, а именно - загрязнение воды на полуострове. Об этом 8 ноября сообщил телеграм-канал Mash
"Никита Михалков потребовал взыскать почти 49 млн рублей с чиновников Незалежной. Обращение в Арбитражный суд Крыма поступило от Алуштинского санатория, который в 2016 году был передан "Союзу кинематографистов России", возглавляемым Никитой Сергеевичем. Поэтому с тех пор находится на балансе дочерней компании организации. Основная претензия санаторных - загрязнения воды в их районе. Заверили: во всём виноваты укрочиновники, которые благополучно забили на крымскую природу и экологию", - отмечается в публикации канала.
Несколько дней назад председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров, находясь в составе Украины, понес ущерб в триллионы рублей. Он отметил, что в украинский период в регионе пострадала не только экономика, но также экология и культура. Константинов подчеркнул, что все советское имущество, оставшееся в Крыму, было либо разграблено, либо приведено в негодность халатностью украинских властей.
В марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины", а генпрокурор страны Ирина Венедиктова даже пообещала объявить кинематографиста в розыск по линии Интерпола.
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Несколько дней назад Михалков подверг критике выход на российском телевидении нового проекта "Турецкая тетрадь" Владимира Познера. Режиссер назвал ведущего "гениальным предателем" и задался вопросом, как человек, который считает Россию чужой, может полчать в стране такую работу. Подробности в материале "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал".