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Михалков подал в суд на Украину от имени Алуштинского санатория - Mash

Михалков подал в суд на Украину от имени Алуштинского санатория - Mash - 08.11.2024 Украина.ру

Михалков подал в суд на Украину от имени Алуштинского санатория - Mash

Народный артист России, режиссер, автор и ведущий "Бесогон ТВ" Никита Михалков подал в суд на власти Украины за их бесхозяйственность в Крыму, а именно - загрязнение воды на полуострове. Об этом 8 ноября сообщил телеграм-канал Mash

2024-11-08T15:17

2024-11-08T15:17

2024-11-08T15:17

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Несколько дней назад председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров, находясь в составе Украины, понес ущерб в триллионы рублей. Он отметил, что в украинский период в регионе пострадала не только экономика, но также экология и культура. Константинов подчеркнул, что все советское имущество, оставшееся в Крыму, было либо разграблено, либо приведено в негодность халатностью украинских властей.В марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины", а генпрокурор страны Ирина Венедиктова даже пообещала объявить кинематографиста в розыск по линии Интерпола.Несколько дней назад Михалков подверг критике выход на российском телевидении нового проекта "Турецкая тетрадь" Владимира Познера. Режиссер назвал ведущего "гениальным предателем" и задался вопросом, как человек, который считает Россию чужой, может полчать в стране такую работу. Подробности в материале "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал".

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новости, украина, крым, никита михалков, владимир константинов, россия, суд, вода