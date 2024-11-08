Михалков подал в суд на Украину от имени Алуштинского санатория - Mash - 08.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241108/1058748261.html
Михалков подал в суд на Украину от имени Алуштинского санатория - Mash
Михалков подал в суд на Украину от имени Алуштинского санатория - Mash - 08.11.2024 Украина.ру
Михалков подал в суд на Украину от имени Алуштинского санатория - Mash
Народный артист России, режиссер, автор и ведущий "Бесогон ТВ" Никита Михалков подал в суд на власти Украины за их бесхозяйственность в Крыму, а именно - загрязнение воды на полуострове. Об этом 8 ноября сообщил телеграм-канал Mash
2024-11-08T15:17
2024-11-08T15:17
новости
украина
крым
никита михалков
владимир константинов
россия
суд
вода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101553/78/1015537828_0:191:3068:1917_1920x0_80_0_0_b0dc62d72539dd60604dbabf5ff9051b.jpg
Несколько дней назад председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров, находясь в составе Украины, понес ущерб в триллионы рублей. Он отметил, что в украинский период в регионе пострадала не только экономика, но также экология и культура. Константинов подчеркнул, что все советское имущество, оставшееся в Крыму, было либо разграблено, либо приведено в негодность халатностью украинских властей.В марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины", а генпрокурор страны Ирина Венедиктова даже пообещала объявить кинематографиста в розыск по линии Интерпола.Несколько дней назад Михалков подверг критике выход на российском телевидении нового проекта "Турецкая тетрадь" Владимира Познера. Режиссер назвал ведущего "гениальным предателем" и задался вопросом, как человек, который считает Россию чужой, может полчать в стране такую работу. Подробности в материале "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал".
https://ukraina.ru/20230108/1042433236.html
украина
крым
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101553/78/1015537828_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_061719c3822619cf1b0d98acbc886932.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, крым, никита михалков, владимир константинов, россия, суд, вода
Новости, Украина, Крым, Никита Михалков, Владимир Константинов, Россия, Суд, вода

Михалков подал в суд на Украину от имени Алуштинского санатория - Mash

15:17 08.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРасширенное заседание Союза кинематографистов РФ
Расширенное заседание Союза кинематографистов РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
Народный артист России, режиссер, автор и ведущий "Бесогон ТВ" Никита Михалков подал в суд на власти Украины за их бесхозяйственность в Крыму, а именно - загрязнение воды на полуострове. Об этом 8 ноября сообщил телеграм-канал Mash
"Никита Михалков потребовал взыскать почти 49 млн рублей с чиновников Незалежной. Обращение в Арбитражный суд Крыма поступило от Алуштинского санатория, который в 2016 году был передан "Союзу кинематографистов России", возглавляемым Никитой Сергеевичем. Поэтому с тех пор находится на балансе дочерней компании организации. Основная претензия санаторных - загрязнения воды в их районе. Заверили: во всём виноваты укрочиновники, которые благополучно забили на крымскую природу и экологию", - отмечается в публикации канала.
Несколько дней назад председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что полуостров, находясь в составе Украины, понес ущерб в триллионы рублей. Он отметил, что в украинский период в регионе пострадала не только экономика, но также экология и культура. Константинов подчеркнул, что все советское имущество, оставшееся в Крыму, было либо разграблено, либо приведено в негодность халатностью украинских властей.
В марте 2022 года суд на Украине заочно арестовал Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины", а генпрокурор страны Ирина Венедиктова даже пообещала объявить кинематографиста в розыск по линии Интерпола.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января 2023, 09:21
Президент Украины ввел санкции против российских журналистов и артистовГенерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главного редактора медиагруппы и телеканала RT Маргариту Симоньян включили в новый украинский санкционный список. Об этом говорится в указе, опубликованном 7 января на сайте президента Украины
Несколько дней назад Михалков подверг критике выход на российском телевидении нового проекта "Турецкая тетрадь" Владимира Познера. Режиссер назвал ведущего "гениальным предателем" и задался вопросом, как человек, который считает Россию чужой, может полчать в стране такую работу. Подробности в материале "Человек, который не считает Россию своей": Михалков возмутился возвращению Познера на "Первый канал".
 
НовостиУкраинаКрымНикита МихалковВладимир КонстантиновРоссияСудвода
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военных
16:011655 год: "Чудо без Вислы" – как ошибка русского царя спасла Польшу
16:01Глава фонда "Вернись живым" потребовал от Зеленского призвать минимум 500 тысяч человек
15:26Желаемое против действительного: почему Трамп не отменит санкции против России
15:22 "ПоэZия русской зимы": RT презентует новую антологию
15:17Михалков подал в суд на Украину от имени Алуштинского санатория - Mash
15:15Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту транспорта от террористов
15:13Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея
15:01Петр Порошенко обозначил "красные линии" для Зеленского. И что дальше?!
14:58Побурбоним. Кризис испанской монархии и другие знаки будущих перемен в Европе
14:44"Я провел, как машина": Кулеба сделал странное заявление о встрече с Лавровым
14:27За два дня до начала СВО: Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена папку о гибели Украины
14:24"Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру — выборы, выборам — лидеры
14:23Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области
14:03Закат двойной звезды "Зеленский — Ермак" и выборы в США
13:41Почему ВСУ и Зеленского уже не спасут ни поставки Запада, ни 100 тысяч резервистов – Анпилогов
13:23Кремль высказался о возможном потеплении отношений России и США
13:22Финансировал ВСУ: суд приговорил россиянина к 13 годам колонии за госизмену
13:02Европа задумалась о деньгах, а США о выходе, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 ноября
12:35"Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области
Лента новостейМолния