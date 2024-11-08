"ПоэZия русской зимы": RT презентует новую антологию - 08.11.2024 Украина.ру
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Культура
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"ПоэZия русской зимы": RT презентует новую антологию
"ПоэZия русской зимы": RT презентует новую антологию - 08.11.2024 Украина.ру
"ПоэZия русской зимы": RT презентует новую антологию
В следующую субботу, 16 ноября, в Национальном центре Россия в Экспоцентре пройдёт поэтический вечер, организованный телеканалом RT. На нём планируют презентовать новый сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русской зимы"
2024-11-08T15:22
2024-11-08T15:22
культура
новости
поэзия
донбасс
россия
москва
маргарита симоньян
анна ревякина
rt
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Произведения для сборника отбирала главный редактор RT Маргарита Симоньян. В антологию вошли стихотворения поэтов Анны Долгаревой, Анны Ревякиной, Игоря Караулова, Динары Керимовой, Софьи Юдиной, Александра Антипова.На мероприятии также выступят поэты Александр Пелевин, Ольга Старушко, Дмитрий Филиппов, Герман Титов и Инна Кучерова, и музыкальные группы – "Джанго" и "Зверобой".Медиагруппа "Россия сегодня" ранее провела пресс-конференцию, посвящённую сборнику."Это сборник, подводящий некоторые итоги зимней кампании и всей этой истории, которая началась зимой... Это настоящая работа, которая — я могу и рискую это утверждать прямо — стала фактом русской литературы как таковой, и по этому сборнику будут изучать состояние поэзии спустя годы, десятилетия.Ряд авторов — уже современные классики. И дожидаться ничего не надо. У нас вечно существует вульгарный подход, что, чтобы понять, кто классик, надо подождать 100 лет. Почему 100? Почему не 82? Дело в том, что Пушкина изучали при жизни. А если бы предложили бы подождать 100 лет, то начали бы изучать его в 1937 году. А если Есенина и Маяковского, то только сейчас бы мы к этому подошли.У нас есть мозги, чтобы понять, что мы имеем дело с классическим текстом [в сборнике], не надо дожидаться 100 лет... Эта поэзия должна быть в школах и университетах, и там точно есть тот уровень, который позволяет поэтам, собранным в этой антологии, находиться на одном уровне с Твардовским, Симоновым, Берггольц...", – сказал в ходе мероприятия писатель и военнослужащий Захар Прилепин.Он уверен, что фронтовая поэзия стала востребованной в последние годы.В мае 2023 года уже был презентован первый сборник цикла – "ПоэZия русского лета", в который вошли стихотворения разных авторов, посвящённые Донбассу и написанные с 2014 по 2022 годы.Подробнее о фронтовой поэзии и музыке, а также проектах RT в этой сфере – в материале Марии Нестеровой За Русской Весной придет Русское Лето. В Москве прошел вечер патриотической поэзии, посвященный Донбассу на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, поэзия, донбасс, россия, москва, маргарита симоньян, анна ревякина, rt
Культура, Новости, поэзия, Донбасс, Россия, Москва, Маргарита Симоньян, Анна Ревякина, RT

"ПоэZия русской зимы": RT презентует новую антологию

15:22 08.11.2024
 
© shop-rt.com
© shop-rt.com
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В следующую субботу, 16 ноября, в Национальном центре Россия в Экспоцентре пройдёт поэтический вечер, организованный телеканалом RT. На нём планируют презентовать новый сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русской зимы"
Произведения для сборника отбирала главный редактор RT Маргарита Симоньян. В антологию вошли стихотворения поэтов Анны Долгаревой, Анны Ревякиной, Игоря Караулова, Динары Керимовой, Софьи Юдиной, Александра Антипова.
На мероприятии также выступят поэты Александр Пелевин, Ольга Старушко, Дмитрий Филиппов, Герман Титов и Инна Кучерова, и музыкальные группы – "Джанго" и "Зверобой".
Медиагруппа "Россия сегодня" ранее провела пресс-конференцию, посвящённую сборнику.
Поэтический вечер ZOV - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
16 мая 2023, 05:24Культура
"Как же она цвела, мариупольская сирень!" В Москве пройдет презентация сборника новой фронтовой поэзииВо вторник, 16 мая, в Москве пройдет презентация сборника новой военной поэзии "ПоэZия русского лета", составленного телеканалом RT
"Это сборник, подводящий некоторые итоги зимней кампании и всей этой истории, которая началась зимой... Это настоящая работа, которая — я могу и рискую это утверждать прямо — стала фактом русской литературы как таковой, и по этому сборнику будут изучать состояние поэзии спустя годы, десятилетия.
Ряд авторов — уже современные классики. И дожидаться ничего не надо. У нас вечно существует вульгарный подход, что, чтобы понять, кто классик, надо подождать 100 лет. Почему 100? Почему не 82? Дело в том, что Пушкина изучали при жизни. А если бы предложили бы подождать 100 лет, то начали бы изучать его в 1937 году. А если Есенина и Маяковского, то только сейчас бы мы к этому подошли.
© shop-rt.com
© shop-rt.com
У нас есть мозги, чтобы понять, что мы имеем дело с классическим текстом [в сборнике], не надо дожидаться 100 лет... Эта поэзия должна быть в школах и университетах, и там точно есть тот уровень, который позволяет поэтам, собранным в этой антологии, находиться на одном уровне с Твардовским, Симоновым, Берггольц...", – сказал в ходе мероприятия писатель и военнослужащий Захар Прилепин.
Он уверен, что фронтовая поэзия стала востребованной в последние годы.
В мае 2023 года уже был презентован первый сборник цикла – "ПоэZия русского лета", в который вошли стихотворения разных авторов, посвящённые Донбассу и написанные с 2014 по 2022 годы.
Подробнее о фронтовой поэзии и музыке, а также проектах RT в этой сфере – в материале Марии Нестеровой За Русской Весной придет Русское Лето. В Москве прошел вечер патриотической поэзии, посвященный Донбассу на сайте Украина.ру.
 
КультураНовостипоэзияДонбассРоссияМоскваМаргарита СимоньянАнна РевякинаRT
 
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