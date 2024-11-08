https://ukraina.ru/20241108/1058744499.html

"ПоэZия русской зимы": RT презентует новую антологию

"ПоэZия русской зимы": RT презентует новую антологию - 08.11.2024 Украина.ру

"ПоэZия русской зимы": RT презентует новую антологию

В следующую субботу, 16 ноября, в Национальном центре Россия в Экспоцентре пройдёт поэтический вечер, организованный телеканалом RT. На нём планируют презентовать новый сборник фронтовых стихотворений "ПоэZия русской зимы"

2024-11-08T15:22

2024-11-08T15:22

2024-11-08T15:22

культура

новости

поэзия

донбасс

россия

москва

маргарита симоньян

анна ревякина

rt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058748728_0:158:1000:721_1920x0_80_0_0_f61021299e796becfcf4599811f7747d.png

Произведения для сборника отбирала главный редактор RT Маргарита Симоньян. В антологию вошли стихотворения поэтов Анны Долгаревой, Анны Ревякиной, Игоря Караулова, Динары Керимовой, Софьи Юдиной, Александра Антипова.На мероприятии также выступят поэты Александр Пелевин, Ольга Старушко, Дмитрий Филиппов, Герман Титов и Инна Кучерова, и музыкальные группы – "Джанго" и "Зверобой".Медиагруппа "Россия сегодня" ранее провела пресс-конференцию, посвящённую сборнику."Это сборник, подводящий некоторые итоги зимней кампании и всей этой истории, которая началась зимой... Это настоящая работа, которая — я могу и рискую это утверждать прямо — стала фактом русской литературы как таковой, и по этому сборнику будут изучать состояние поэзии спустя годы, десятилетия.Ряд авторов — уже современные классики. И дожидаться ничего не надо. У нас вечно существует вульгарный подход, что, чтобы понять, кто классик, надо подождать 100 лет. Почему 100? Почему не 82? Дело в том, что Пушкина изучали при жизни. А если бы предложили бы подождать 100 лет, то начали бы изучать его в 1937 году. А если Есенина и Маяковского, то только сейчас бы мы к этому подошли.У нас есть мозги, чтобы понять, что мы имеем дело с классическим текстом [в сборнике], не надо дожидаться 100 лет... Эта поэзия должна быть в школах и университетах, и там точно есть тот уровень, который позволяет поэтам, собранным в этой антологии, находиться на одном уровне с Твардовским, Симоновым, Берггольц...", – сказал в ходе мероприятия писатель и военнослужащий Захар Прилепин.Он уверен, что фронтовая поэзия стала востребованной в последние годы.В мае 2023 года уже был презентован первый сборник цикла – "ПоэZия русского лета", в который вошли стихотворения разных авторов, посвящённые Донбассу и написанные с 2014 по 2022 годы.Подробнее о фронтовой поэзии и музыке, а также проектах RT в этой сфере – в материале Марии Нестеровой За Русской Весной придет Русское Лето. В Москве прошел вечер патриотической поэзии, посвященный Донбассу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230516/1046236339.html

донбасс

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, поэзия, донбасс, россия, москва, маргарита симоньян, анна ревякина, rt