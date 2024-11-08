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"Я провел, как машина": Кулеба сделал странное заявление о встрече с Лавровым

"Я провел, как машина": Кулеба сделал странное заявление о встрече с Лавровым - 08.11.2024 Украина.ру

"Я провел, как машина": Кулеба сделал странное заявление о встрече с Лавровым

Экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба дал местному "24 каналу" развернутое интервью, в котором в том числе прокомментировал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, состоявшуюся в марте 2022 года на полях дипломатического форума в Анталье при посредничестве турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу

2024-11-08T14:44

2024-11-08T14:44

2024-11-08T14:44

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Также он раскритиковал профессионализм Лаврова и даже заявил, что тот якобы не знал о начавшейся специальной военной операции России на Украине."Именно тогда я понял, что он, скорее всего, не знал о начале войны и не влиял на принимаемые решения", - сказал Кулеба о встрече с Лавровым, состоявшейся в марте 2022 года.В сентябре свою оценку этой встрече с главой украинского МИДа дал сам Лавров. Он отметил, что не собирался принимать в ней участия, но его уговорили турецкие коллеги."Тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и, в частности, сам Кулеба передали туркам идею о встрече со мной. Только они попросили, чтобы эта встреча была не один на один, а в присутствии турецкого министра", - уточнил глава российской дипломатии, добавив, что Кулеба зачитал текст, в котором "не было ничего конструктивного". Кулеба занимал должность главы украинского МИД с 4 марта 2020 года. Он пришел на смену Вадиму Пристайко. С 5 сентября кресло 2024 года министра иностранных дел занимает бывший замглавы МИД Украины Андрей Сибига.Другие темы: "Да, я проголосовал": американцы поверили, что Трампа выбрали русские на Госуслугах.

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новости, украина, россия, турция, дмитрий кулеба, сергей лавров, мид, встреча, сво