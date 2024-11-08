"Я провел, как машина": Кулеба сделал странное заявление о встрече с Лавровым - 08.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241108/1058744091.html
"Я провел, как машина": Кулеба сделал странное заявление о встрече с Лавровым
"Я провел, как машина": Кулеба сделал странное заявление о встрече с Лавровым - 08.11.2024 Украина.ру
"Я провел, как машина": Кулеба сделал странное заявление о встрече с Лавровым
Экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба дал местному "24 каналу" развернутое интервью, в котором в том числе прокомментировал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, состоявшуюся в марте 2022 года на полях дипломатического форума в Анталье при посредничестве турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу
2024-11-08T14:44
2024-11-08T14:44
новости
украина
россия
турция
дмитрий кулеба
сергей лавров
мид
встреча
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/32/1034263291_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_4f128d97bd1b5fbef484a65a145825cd.jpg.webp
Также он раскритиковал профессионализм Лаврова и даже заявил, что тот якобы не знал о начавшейся специальной военной операции России на Украине."Именно тогда я понял, что он, скорее всего, не знал о начале войны и не влиял на принимаемые решения", - сказал Кулеба о встрече с Лавровым, состоявшейся в марте 2022 года.В сентябре свою оценку этой встрече с главой украинского МИДа дал сам Лавров. Он отметил, что не собирался принимать в ней участия, но его уговорили турецкие коллеги."Тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и, в частности, сам Кулеба передали туркам идею о встрече со мной. Только они попросили, чтобы эта встреча была не один на один, а в присутствии турецкого министра", - уточнил глава российской дипломатии, добавив, что Кулеба зачитал текст, в котором "не было ничего конструктивного". Кулеба занимал должность главы украинского МИД с 4 марта 2020 года. Он пришел на смену Вадиму Пристайко. С 5 сентября кресло 2024 года министра иностранных дел занимает бывший замглавы МИД Украины Андрей Сибига.Другие темы: "Да, я проголосовал": американцы поверили, что Трампа выбрали русские на Госуслугах.
https://ukraina.ru/20240905/1057261567.html
https://ukraina.ru/20240906/1057279936.html
украина
россия
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/32/1034263291_89:0:1016:695_1920x0_80_0_0_c48e3e153a0bce619db5aeb49b70c176.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, турция, дмитрий кулеба, сергей лавров, мид, встреча, сво
Новости, Украина, Россия, Турция, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, МИД, встреча, СВО

"Я провел, как машина": Кулеба сделал странное заявление о встрече с Лавровым

14:44 08.11.2024
 
© president.gov.uaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© president.gov.ua
Читать в
Экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба дал местному "24 каналу" развернутое интервью, в котором в том числе прокомментировал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, состоявшуюся в марте 2022 года на полях дипломатического форума в Анталье при посредничестве турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу

"Там была очень высокая цена любой ошибки, даже самой мелкой. Как только я вошел в комнату переговоров, выключил все эмоции. Включил их только когда вышел. В такой ситуации эмоция сыграет против тебя, сделает тебя слабее. Это были, пожалуй, единственные переговоры в моей жизни, которые я провел, как машина. Просто искусственный интеллект, полностью сфокусированный на обработке информации, калибровке своих слов, полностью избавив себя от любых эмоций", - заявил Кулеба.

Также он раскритиковал профессионализм Лаврова и даже заявил, что тот якобы не знал о начавшейся специальной военной операции России на Украине.
"Именно тогда я понял, что он, скорее всего, не знал о начале войны и не влиял на принимаемые решения", - сказал Кулеба о встрече с Лавровым, состоявшейся в марте 2022 года.
Уходящий Кулеба
5 сентября, 15:25
"Чем потом отдавать Одессу": Арестович* связал увольнение Кулебы с его желанием помириться с РоссиейОтставка главы украинского МИД Дмитрия Кулебы напрямую связана с его позицией по теме заключения мира с Россией. Такое заявление в своих соцсетях сделал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*
В сентябре свою оценку этой встрече с главой украинского МИДа дал сам Лавров. Он отметил, что не собирался принимать в ней участия, но его уговорили турецкие коллеги.
"Тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и, в частности, сам Кулеба передали туркам идею о встрече со мной. Только они попросили, чтобы эта встреча была не один на один, а в присутствии турецкого министра", - уточнил глава российской дипломатии, добавив, что Кулеба зачитал текст, в котором "не было ничего конструктивного".
6 сентября, 12:20
Сам просил: Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой и о ее результатахМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме рассказал об обстоятельствах единственной встречи с бывшим главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
Кулеба занимал должность главы украинского МИД с 4 марта 2020 года. Он пришел на смену Вадиму Пристайко. С 5 сентября кресло 2024 года министра иностранных дел занимает бывший замглавы МИД Украины Андрей Сибига.
Другие темы: "Да, я проголосовал": американцы поверили, что Трампа выбрали русские на Госуслугах.
 
НовостиУкраинаРоссияТурцияДмитрий КулебаСергей ЛавровМИДвстречаСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15563 на 37: Украина и Россия обменялись телами погибших военных
16:011655 год: "Чудо без Вислы" – как ошибка русского царя спасла Польшу
16:01Глава фонда "Вернись живым" потребовал от Зеленского призвать минимум 500 тысяч человек
15:26Желаемое против действительного: почему Трамп не отменит санкции против России
15:22 "ПоэZия русской зимы": RT презентует новую антологию
15:17Михалков подал в суд на Украину от имени Алуштинского санатория - Mash
15:15Путин предложил членам Совбеза обсудить защиту транспорта от террористов
15:13Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея
15:01Петр Порошенко обозначил "красные линии" для Зеленского. И что дальше?!
14:58Побурбоним. Кризис испанской монархии и другие знаки будущих перемен в Европе
14:44"Я провел, как машина": Кулеба сделал странное заявление о встрече с Лавровым
14:27За два дня до начала СВО: Кулеба рассказал, что нашел на столе у Байдена папку о гибели Украины
14:24"Мы делили апельсин, много наших полегло". Украине нужен мир, миру — выборы, выборам — лидеры
14:23Следователи выявили хищение десятков миллионов на ремонте казарм в Свердловской области
14:03Закат двойной звезды "Зеленский — Ермак" и выборы в США
13:41Почему ВСУ и Зеленского уже не спасут ни поставки Запада, ни 100 тысяч резервистов – Анпилогов
13:23Кремль высказался о возможном потеплении отношений России и США
13:22Финансировал ВСУ: суд приговорил россиянина к 13 годам колонии за госизмену
13:02Европа задумалась о деньгах, а США о выходе, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 ноября
12:35"Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области
Лента новостейМолния