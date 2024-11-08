"Я провел, как машина": Кулеба сделал странное заявление о встрече с Лавровым
Экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба дал местному "24 каналу" развернутое интервью, в котором в том числе прокомментировал встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, состоявшуюся в марте 2022 года на полях дипломатического форума в Анталье при посредничестве турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу
"Там была очень высокая цена любой ошибки, даже самой мелкой. Как только я вошел в комнату переговоров, выключил все эмоции. Включил их только когда вышел. В такой ситуации эмоция сыграет против тебя, сделает тебя слабее. Это были, пожалуй, единственные переговоры в моей жизни, которые я провел, как машина. Просто искусственный интеллект, полностью сфокусированный на обработке информации, калибровке своих слов, полностью избавив себя от любых эмоций", - заявил Кулеба.
"Именно тогда я понял, что он, скорее всего, не знал о начале войны и не влиял на принимаемые решения", - сказал Кулеба о встрече с Лавровым, состоявшейся в марте 2022 года.
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В сентябре свою оценку этой встрече с главой украинского МИДа дал сам Лавров. Он отметил, что не собирался принимать в ней участия, но его уговорили турецкие коллеги.
"Тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и, в частности, сам Кулеба передали туркам идею о встрече со мной. Только они попросили, чтобы эта встреча была не один на один, а в присутствии турецкого министра", - уточнил глава российской дипломатии, добавив, что Кулеба зачитал текст, в котором "не было ничего конструктивного".
Кулеба занимал должность главы украинского МИД с 4 марта 2020 года. Он пришел на смену Вадиму Пристайко. С 5 сентября кресло 2024 года министра иностранных дел занимает бывший замглавы МИД Украины Андрей Сибига.