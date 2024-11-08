https://ukraina.ru/20241108/1058741008.html

Побурбоним. Кризис испанской монархии и другие знаки будущих перемен в Европе

Побурбоним. Кризис испанской монархии и другие знаки будущих перемен в Европе - 08.11.2024 Украина.ру

Побурбоним. Кризис испанской монархии и другие знаки будущих перемен в Европе

В испанском городке Пайпорта несколько дней назад произошли события, которые формально и фактически, не имели отношения к американским выборам. Однако теперь все быстро меняется.

2024-11-08T14:58

2024-11-08T14:58

2024-11-08T15:40

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Местные жители забросали грязью короля Испании Филиппа VI и его супругу Летисию.Разбираясь по существу, становится ясно, что монархи, с которыми обошлись не самым почтенным образом, во многом были виноваты в случившемся сами.В конце октября в Испании прошли сильные ливни, которые привели к мощным наводнениям в ряде регионов страны. Антикризисная инфраструктура – то есть, плотины, каналы и дамбы – оказалась не готовой к паводкам. Наводнения здесь бывают, деньги на борьбу с ними вроде бы выделяли заранее, но по факту никто ничего не сделал.Вероятно, потому, что якобы свободная и демократическая Европа подвержена коррупции, как и большинство других регионов мира.Число жертв наводнения достигло 217 человек. И даже если король Филипп VI приехал на место событий для того, чтобы высказать свои соболезнования, нашлось немало обозленных людей, посчитавших, что королевская чета пиарится на чужой беде. Тем более, что содержание правящего семейства испанских Бурбонов влетает простым испанцам в копеечку.Испанская королевская династия может соперничать по скандалам только с британскими Виндзорами. Но специфика у них еще хуже. В тридцатых годах Испания была буржуазно-демократической республикой, однако после победы диктатора Франсиско Франко с сороковых годах прошлого века ее снова провозгласили королевством – не назначая при этом самого короля.Во-первых, Франко хотел править страной сам, не разделяя власть ни с какими монархами.Во-вторых, у него были плохие личные отношения с легитимным наследником престола – графом Хуаном Барселонским, сыном короля Альфонсо XIII.В-третьих, испанские монархисты были исторически расколоты на сторонников законной династии и так называемых карлистов, последователей еще одной ветви Бурбонов, которые воевали с центральным правительством в Мадриде еще с 1830 года.Франко против республики они поддержали (а крестьяне-карлисты считались неплохими, стойкими и выносливыми солдатами), но возвращение на престол основой ветви династии могло вызвать в карлистских регионах протесты. Поэтому Франсиско Франко правил сам, отложив вопрос о реставрации короля до своей смерти.При этом он явно склонялся к тому, чтобы сделать королем покладистого Хуана Карлоса I – сына законного наследника трона Хуана Барселонского, который так и остался в истории вечным претендентом на корону. Это не добавляло инфанту народной популярности – особенно после того, как он во время игры случайно застрелил своего единственного брата Альфонсо. Потому что в случайность поверили тогда далеко не все.После смерти Франко в 1975 году Хуан Карлос I взошел на престол и сразу стал проводить всесторонние либеральные реформы, избавляясь от наследия своего покровителя где только можно.Он так заигрывал с республиканцами, что лидер испанских еврокоммунистов Сантьяго Каррильо полушутя, но совершенно публично воскликнул "Боже, храни короля!"Однако народная любовь все равно не пришла. Некоторые испанцы считали, что монархию должны были отменить вместе с диктатурой Франко – например, потому, что персональное содержание короля обходилось народу в восемь миллионов долларов ежегодно. И это не считая оплаты многочисленных дворцово-парковых резиденций, которые тоже использовались королем в частных целях.Другие не могли простить ему то, что он получил престол из рук узурпатора в обход родного отца – не говоря уже про подозрительную смерть брата.Кроме того, Хуан Карлос I вел себя в качестве монарха без должной скромности. Он ездил в Африку охотиться на слонов и занимался различными финансовыми махинациями. Медиа писали о том, что король владел незадекларированными счетами на сумму 65 миллионов долларов – а потом подарил их своей подруге. Причем источник его богатства является для общества полностью непрозрачным."Есть целый ряд причин, объясняющих рост антимонархических настроений в стране. Это чрезмерные расходы самого монарха даже в кризис, когда всей стране приходится затягивать пояса. К примеру, его пристрастие к охоте на слонов. У нас даже употребляется глагол "бурбонить", что означает жить в свое удовольствие, ничем себя не обременяя. Монархия стала символом непомерных трат и неоправданных привилегий", – отмечал политолог Уго Мартинес.Испанские прокуроры постоянно открывали против старшего Бурбона антикоррупционные расследования, последние из которых началось аж в 2021 году. Хотя к тому времени Хуан Карлос I давно отказался от власти в пользу своего сына Филиппа VI.Это случилось в 2014 году. Считалось, что молодой король, не отягощенный историей дружбы с Франко, принесет испанской монархии новую популярность. И вот теперь его забросали грязью, наглядно показывая, чего стоят эти теории.При этом история не закончилась – во многих испанских коммунах собирают специальные комитеты, которые должны проверить, сколько в реальности тратится государством на короля, и нужна ли испанцам такая радость. В конце концов, возможно, эти деньги больше пригодились бы для борьбы с теми же паводками.При этом критики Филиппа VI одновременно обрушиваются на главу правительства – социалиста Педро Санчеса. Либерал Санчес поступил так же, как и большинство европейских политиков – его кабинет поставил на победу Камалы Харрис. И теперь за эту ошибку, скорее всего, придется платить.Политологам совершенно ясно – в испанском обществе накоплен сильнейший антиэлитный потенциал. Перемены в Америке воспринимаются испанцами как возможный предвестник перемен у себя на родине. Людям все равно, против кого бунтовать – против короля или премьера, но делать они это явно будут. А Вашингтон больше никому не поможет.Слабое проамериканское испанское правительство, сформированное на основе абсолютно разных сил, располагающее куцыми бюджетными средствами, явно является одним из слабых звеньев "Единой Европы", которой предстоит пережить возвращение Трампа.Остается лишь ждать повода, которым может стать очередное природное бедствие или еще один коррупционный скандал.О проблемах в деятельности военной организации Европы - НАТО, можно прочитать в статье Василия Стоякина "Кризис НАТО: оборона или нападение".

https://ukraina.ru/20240610/1055559431.html

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европа, испания, мадрид, хуан карлос i, камала харрис, нато, эксклюзив