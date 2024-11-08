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Финансировал ВСУ: суд приговорил россиянина к 13 годам колонии за госизмену

Финансировал ВСУ: суд приговорил россиянина к 13 годам колонии за госизмену - 08.11.2024 Украина.ру

Финансировал ВСУ: суд приговорил россиянина к 13 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил россиянина Александра Крайчика к 13 годам колонии за госизмену

2024-11-08T13:22

2024-11-08T13:22

2024-11-08T13:22

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В суде разъяснили, что отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, также ему назначили год ограничения свободы после выхода на волю.Как писали в СМИ, Крайчик - уроженец Соликамска, но давно живет в Москве.По данным следствия, через два дня после начала спецоперации на Украине он перечислил 50 евро в немецкий банк на счет, открытый для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, москва, вооруженные силы украины, сбу, сво