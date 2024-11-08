Финансировал ВСУ: суд приговорил россиянина к 13 годам колонии за госизмену - 08.11.2024 Украина.ру
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Финансировал ВСУ: суд приговорил россиянина к 13 годам колонии за госизмену
Финансировал ВСУ: суд приговорил россиянина к 13 годам колонии за госизмену - 08.11.2024 Украина.ру
Финансировал ВСУ: суд приговорил россиянина к 13 годам колонии за госизмену
Мосгорсуд приговорил россиянина Александра Крайчика к 13 годам колонии за госизмену
2024-11-08T13:22
2024-11-08T13:22
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В суде разъяснили, что отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, также ему назначили год ограничения свободы после выхода на волю.Как писали в СМИ, Крайчик - уроженец Соликамска, но давно живет в Москве.По данным следствия, через два дня после начала спецоперации на Украине он перечислил 50 евро в немецкий банк на счет, открытый для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, москва, вооруженные силы украины, сбу, сво
Новости, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, СБУ, СВО

Финансировал ВСУ: суд приговорил россиянина к 13 годам колонии за госизмену

13:22 08.11.2024
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Мосгорсуд приговорил россиянина Александра Крайчика к 13 годам колонии за госизмену
В суде разъяснили, что отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, также ему назначили год ограничения свободы после выхода на волю.
Как писали в СМИ, Крайчик - уроженец Соликамска, но давно живет в Москве.
По данным следствия, через два дня после начала спецоперации на Украине он перечислил 50 евро в немецкий банк на счет, открытый для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаМоскваВооруженные силы УкраиныСБУСВО
 
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