https://ukraina.ru/20241108/1058735057.html

Депутат Госдумы РФ предложила подарить курянам, потерявшим дома, новогодние фотосессии

Депутат Госдумы РФ предложила подарить курянам, потерявшим дома, новогодние фотосессии - 08.11.2024 Украина.ру

Депутат Госдумы РФ предложила подарить курянам, потерявшим дома, новогодние фотосессии

Депутат Госдумы РФ Екатерина Харченко предложила на Новый год подарить курянам, оставшимся без жилья, памятные фотосессии. По мнению парламентария, это поможет людям поверить в новогоднее чудо. Свою инициативу Харченко разъяснила в своем телеграм-канале

2024-11-08T11:33

2024-11-08T11:33

2024-11-08T11:33

новости

курская область

россия

госдума

депутат

фотосессия

дом

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058734459_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_a33012ec5d0fe4e65381e63fabd9b07d.jpg.webp

Ранее Харченко призвала жителей Курской области, оставшихся без жилья, использовать полученную от государства помощь на строительство жилья в своем регионе."Я, понимаю, что многие люди хотят уехать навсегда из Курской области. Для меня, как для патриота, как для курянки в четвертом поколении, важно, чтобы земля курская прирастала детьми, молодежью. Нельзя ставить под угрозу демографическую политику региона, и я двумя руками голосую за то, чтобы наши земляки покупали и строили на жилищные сертификаты именно в Курской области", - заявила депутат.Чуть позже губернатор региона Алексей Смирнов объявил, что жители Курской области, оставшиеся без жилья в результате обстрелов ВСУ, смогут строить себе новые дома на месте старых за счет государственных сертификатов.Он также уточнил, что если раньше жители, потерявшие свои дома, могли использовать сертификаты только на приобретение нового жилья, то теперь они могут использовать государственные средства для строительства нового дома на старом месте.Курские власти снизили арендную плату за пользование областным имуществом и земельными участками. Изначально на решение жилищного вопроса курян правительство выделило 1,8 млрд рублей, еще 100 млн добавил региональный бюджет.Однако позже Курская область попросила дополнительную финансовую помощь в 25 миллиардов рублей, местные депутаты пояснили, что обстрелы и вторжение ВСУ подкосили региональный бюджет и негативно отразились на социально-экономическом положении области.Другие новости: Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко.

https://ukraina.ru/20240828/1057087955.html

https://ukraina.ru/20240830/1057150410.html

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, россия, госдума, депутат, фотосессия, дом, жилье