Депутат Госдумы РФ предложила подарить курянам, потерявшим дома, новогодние фотосессии - 08.11.2024 Украина.ру
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Депутат Госдумы РФ предложила подарить курянам, потерявшим дома, новогодние фотосессии
Депутат Госдумы РФ предложила подарить курянам, потерявшим дома, новогодние фотосессии - 08.11.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы РФ предложила подарить курянам, потерявшим дома, новогодние фотосессии
Депутат Госдумы РФ Екатерина Харченко предложила на Новый год подарить курянам, оставшимся без жилья, памятные фотосессии. По мнению парламентария, это поможет людям поверить в новогоднее чудо. Свою инициативу Харченко разъяснила в своем телеграм-канале
2024-11-08T11:33
2024-11-08T11:33
новости
курская область
россия
госдума
депутат
фотосессия
дом
жилье
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Ранее Харченко призвала жителей Курской области, оставшихся без жилья, использовать полученную от государства помощь на строительство жилья в своем регионе."Я, понимаю, что многие люди хотят уехать навсегда из Курской области. Для меня, как для патриота, как для курянки в четвертом поколении, важно, чтобы земля курская прирастала детьми, молодежью. Нельзя ставить под угрозу демографическую политику региона, и я двумя руками голосую за то, чтобы наши земляки покупали и строили на жилищные сертификаты именно в Курской области", - заявила депутат.Чуть позже губернатор региона Алексей Смирнов объявил, что жители Курской области, оставшиеся без жилья в результате обстрелов ВСУ, смогут строить себе новые дома на месте старых за счет государственных сертификатов.Он также уточнил, что если раньше жители, потерявшие свои дома, могли использовать сертификаты только на приобретение нового жилья, то теперь они могут использовать государственные средства для строительства нового дома на старом месте.Курские власти снизили арендную плату за пользование областным имуществом и земельными участками. Изначально на решение жилищного вопроса курян правительство выделило 1,8 млрд рублей, еще 100 млн добавил региональный бюджет.Однако позже Курская область попросила дополнительную финансовую помощь в 25 миллиардов рублей, местные депутаты пояснили, что обстрелы и вторжение ВСУ подкосили региональный бюджет и негативно отразились на социально-экономическом положении области.Другие новости: Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко.
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новости, курская область, россия, госдума, депутат, фотосессия, дом, жилье
Новости, Курская область, Россия, Госдума, депутат, фотосессия, дом, жилье

Депутат Госдумы РФ предложила подарить курянам, потерявшим дома, новогодние фотосессии

11:33 08.11.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЕкатерина Харченко
Екатерина Харченко - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Депутат Госдумы РФ Екатерина Харченко предложила на Новый год подарить курянам, оставшимся без жилья, памятные фотосессии. По мнению парламентария, это поможет людям поверить в новогоднее чудо. Свою инициативу Харченко разъяснила в своем телеграм-канале

"Давайте вместе подарим новогоднее чудо семьям наших земляков из Суджанского, Кореневского, Рыльского, Глушковского и других районов, которые потеряли свои родные дома. Ведь там, в старых фотоальбомах, остались их воспоминания, которые грели душу. Будем создавать новую историю для курян, которые потеряли все, что напоминало о прошлом их рода", - написала депутат.

Ранее Харченко призвала жителей Курской области, оставшихся без жилья, использовать полученную от государства помощь на строительство жилья в своем регионе.
"Я, понимаю, что многие люди хотят уехать навсегда из Курской области. Для меня, как для патриота, как для курянки в четвертом поколении, важно, чтобы земля курская прирастала детьми, молодежью. Нельзя ставить под угрозу демографическую политику региона, и я двумя руками голосую за то, чтобы наши земляки покупали и строили на жилищные сертификаты именно в Курской области", - заявила депутат.
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За счет бюджета: депутат ГД РФ попросила курян остатьсяДепутат Госдумы РФ Екатерина Харченко призвала жителей Курской области, оставшихся без жилья, использовать полученную от государства помощь на строительство жилья в своем регионе. Об этом она сказала в выпуске подкаста "Законный вопрос" на Дума ТВ.
Чуть позже губернатор региона Алексей Смирнов объявил, что жители Курской области, оставшиеся без жилья в результате обстрелов ВСУ, смогут строить себе новые дома на месте старых за счет государственных сертификатов.
Он также уточнил, что если раньше жители, потерявшие свои дома, могли использовать сертификаты только на приобретение нового жилья, то теперь они могут использовать государственные средства для строительства нового дома на старом месте.
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Теперь можно строить на старом месте: действие курских жилищных сертификатов расширеноЖители Курской области, оставшиеся без жилья в результате обстрелов ВСУ, смогут строить себе новые дома на месте старых за счет государственных сертификатов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов
Курские власти снизили арендную плату за пользование областным имуществом и земельными участками. Изначально на решение жилищного вопроса курян правительство выделило 1,8 млрд рублей, еще 100 млн добавил региональный бюджет.
Однако позже Курская область попросила дополнительную финансовую помощь в 25 миллиардов рублей, местные депутаты пояснили, что обстрелы и вторжение ВСУ подкосили региональный бюджет и негативно отразились на социально-экономическом положении области.
Другие новости: Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко.
 
НовостиКурская областьРоссияГосдумадепутатфотосессиядомжилье
 
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