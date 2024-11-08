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Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для Украины
Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для Украины - 08.11.2024 Украина.ру
Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для Украины
Греческие коммунисты заблокировали в городе Тирнавос автоколонну из шести грузовиков с боеприпасами для Украины, сообщил новостной портал 902.gr Компартии Греции
2024-11-08T08:32
2024-11-08T08:32
2024-11-08T09:29
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"Грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии 6 ноября перевозили ракеты и другие боеприпасы из военного лагеря в регионе, предназначенные для Украины в рамках договоренностей правительства о расширении участия страны в войне на Украине, с непрерывными поставками военных материалов правительству Зеленского. Стоит отметить, что перевозка смертоносного и опасного груза происходила днем и через густонаселенный город, где проживают тысячи людей", - говорится в материале.Члены КПГ и Коммунистической молодежи Греции, несмотря на присутствие полиции, решительно перекрыли дорогу грузовикам, скандируя "Ни земли, ни воды убийцам народов", "Никакого участия в военных миссиях за пределами Греции".Автоколонна вынуждена была вернуться.Мэр Тирнавоса Стелиос Цикрицис на митинге с участием представителей муниципальных властей подчеркнул, что жители города не допустят, чтобы "грузы смерти прошли через город, не допустят дальнейшего вовлечения страны в империалистическую бойню". Подробнее о накачке Киева оружием — в материале "Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, украина, владимир зеленский, польша, болгария, ес, греция, коммунисты, боеприпасы
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Польша, Болгария, ЕС, Греция, коммунисты, боеприпасы
Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для Украины
08:32 08.11.2024 (обновлено: 09:29 08.11.2024)
Греческие коммунисты заблокировали в городе Тирнавос автоколонну из шести грузовиков с боеприпасами для Украины, сообщил новостной портал 902.gr Компартии Греции
"Грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии 6 ноября перевозили ракеты и другие боеприпасы из военного лагеря в регионе, предназначенные для Украины в рамках договоренностей правительства о расширении участия страны в войне на Украине, с непрерывными поставками военных материалов правительству Зеленского. Стоит отметить, что перевозка смертоносного и опасного груза происходила днем и через густонаселенный город, где проживают тысячи людей", - говорится в материале.
Члены КПГ и Коммунистической молодежи Греции
, несмотря на присутствие полиции, решительно перекрыли дорогу грузовикам, скандируя "Ни земли, ни воды убийцам народов", "Никакого участия в военных миссиях за пределами Греции".
Автоколонна вынуждена была вернуться.
"Во время акции люди выходили из домов и аплодировали членам КПГ и КМГ. После того как грузовики отступили, по улицам города последовал марш", - говорится в сообщении.
Мэр Тирнавоса Стелиос Цикрицис на митинге с участием представителей муниципальных властей подчеркнул, что жители города не допустят, чтобы "грузы смерти прошли через город, не допустят дальнейшего вовлечения страны в империалистическую бойню".