https://ukraina.ru/20241030/1058474946.html

Мэр Северодонецка Николай Моргунов: Всё у нас получится, нам помогает вся Россия

Мэр Северодонецка Николай Моргунов: Всё у нас получится, нам помогает вся Россия - 30.10.2024 Украина.ру

Мэр Северодонецка Николай Моргунов: Всё у нас получится, нам помогает вся Россия

В интервью Украина.ру мэр Северодонецка рассказал о восстановлении города и о том, как с его жителями обращались ВСУ.

2024-10-30T14:10

2024-10-30T14:10

2024-10-30T14:28

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- Николай Викторович, я был в 2022 году в Северодонецке, где-то через две-три недели после того, как он был окончательно освобождён. Здесь люди называли его маленьким Мариуполем, сходство было действительно большое, много разрушений. Тогда, на момент лета 2022 года, по разным подсчётам в городе было от 8 до 10 тысяч человек . А сколько сейчас живёт людей в городе?- Действительно так, на момент освобождения и в июле месяце, когда мы зашли, по данным гуманитарного штаба, в городе проживало где-то порядка 8-10 тысяч населения, причём состояние было ужасное, воды не было, газа не было, электроэнергии не было, люди проживали в подвалах, пищу готовили на кострах, чудом добывали воду. Это благодаря военным, которые поставили генераторы на небольшое количество скважин, сохранившихся в городе, устраивали какие-то летние души.Жара порядка 40 градусов, твёрдые бытовые отходы тогда не вывозились, начиная с февраля и практически по август, город был очень сильно заминирован. И наличие трупов на улицах, к сожалению, это была история, как у нас говорят, трупы прикопаны во дворах - порядка 250 могил мы за этот период эксгумировали и перезахоронили, то есть картина была очень страшная.За период восстановления города мы сегодня имеем положительную динамику, это очень радует, наверное, это самый главный показатель правильности выбранного курса. Сегодня в городе проживает порядка 40 тысяч человек.- Вы знаете, меня в 2022 году поразило, что только-только отгремели бои, но при этом придомовая территория была чисто выметена и мусор был убран. Это при том, в каких условиях эти люди жили. Вы можете сказать, что жители Северодонецка любят свой город и вкладывают душу в то, чтобы он был как прежде, а то и лучше?- Конечно могу, те люди, которые остались в городе, это действительно патриоты с большой буквы, патриоты своей малой родины, они очень любят свой город, они дорожат своим городом и сегодня, наверное, такого количества ухоженных дворов, когда люди сами не по принуждению выходят, высаживают газоны перед своими подъездами, ухаживают за цветами, то есть такого количества я честно не наблюдал ни в одном городе. То есть это не управляющая компания, это не какие-то люди, которые приехали со стороны и пытаются, как я уже сказал, высадить цветы у себя под подъездом, это жители, которые самое непростое время ухаживали и ухаживают за этими насаждениями.Знаете, вот были случаи, когда в 2022-2023-м году, когда еще воды в квартирах практически не было, но были люди, которые высаживали розы на Гвардейском проспекте, люди, которые высаживали розы возле разрушенного "ДК Химиков", причем они саженцы выращивали у себя дома, а потом выходили, высаживали, поливали, пололи. То есть делали все для того, чтобы даже в той ситуации город казался ухоженным, красивым. Это могут делать только люди, которые безмерно любят свой город.- Вы сказали, что численность населения выросла за два года от 8-10 до 40 тысяч человек на текущий момент. По моему опыту это означает, что люди считают Северодонецк безопасным городом. Насколько это так, насколько сильно тревожит украинская армия обстрелами город и прошло ли здесь разминирование полное?- Разминирование мы вынуждены были сделать в первые недели, месяцы нашего пребывания на территории города, иначе мы бы просто не навели элементарный порядок. И как бы прискорбно это ни звучало, но нам понадобилось на это практически два месяца. После этого начали вывозить твердые бытовые отходы. Опять такой момент, украинские вояки, когда уходили отсюда, не оставили ни одной единицы коммунальной техники, то есть она либо была умышленно сожжена, либо они выезжали на мусоровозах. Есть местные жители, которые подтверждают эти истории. То есть не осталось ничего. И необходимо было организовать МУП, то есть предприятие, которое будет этим заниматься. Опять-таки мы нашли людей, которые здесь оставались, которые любят свой город, которые готовы были заниматься этими вещами.Второе, необходимо было найти коммунальную технику. Здесь нам шеф региона очень серьезно помог, Пермский край. И первая техника, которая зашла, была именно от Перми. И мы начали убирать город, приводить его в порядок. Но мы бы не сделали этого никогда, если бы не разминировали.- В 2022 году, когда вы зашли сюда, я так понимаю, что вы проводили какую-то предварительную оценку разрушений, нанесённых городу. Хотелось бы какие-то точные цифры получить, насколько был повреждён или уничтожен жилой фонд и социальные объекты.- Смотрите, конечно, первое, что было сделано даже в тех непростых условиях, когда была заминирована территория, это оценка степени разрушения жилого фонда. На тот момент из 800 многоквартирных домов полностью разрушенными и невозможными к восстановлению были признаны более 90 домов. Сегодня мы работаем с Минстроем Российской Федерации, и этот список уменьшается. То есть мы сегодня понимаем, что часть домов, которые изначально мы, скажем так, приговорили, сегодня можно всё-таки восстановить. И процесс этот уже начат. В выгоревшие или частично разрушенные дома сегодня подрядчики зашли, и начинают восстанавливать.Более 90% всех зданий и сооружений были повреждены, как я уже сказал, от приговора под снос, скажем так, до частичного нарушения теплового контура. Это посеченные крыши, выбитые окна, как минимум. Но вот 90% жилого фонда было повреждено на тот момент. Более 90%.- А сколько сейчас восстановлено, если приблизительно?- Сегодня порядка 40% восстановленного жилья. Это такой неплохой результат. За эти два года нам удалось это сделать. Причем есть разная степень восстановления. То есть когда в 2022 году, перед зимой, перед началом отопительного сезона, необходимо было очень быстро закрыть тепловой контур, и подрядчики работали именно в этом направлении. То есть ремонтировалась крыша, устанавливали окна, восстанавливали систему теплоснабжения, водоснабжения.Сегодня у нас спектр этот увеличился. Мы работаем уже по ремонту подъездов, благоустройству придомовых территорий. Мы даже сегодня начали как пилотный проект, как это получится, будет ли это одобрено жителями, начали ремонтировать фасадные части наших домов. Это очень тепло жителями поддержано. Город начинает получать совсем другой вид. Даже лучше и красивее, чем это было до войны. Мы эту программу будем обязательно продолжать. Я думаю, в течение следующих двух лет город Северодонецк очень сильно преобразится.- Вот вы говорите, что 40 тысяч человек в настоящий момент проживает в городе, они же все должны где-то работать. Где они в основном сейчас заняты, на восстановлении города, на стройке или есть уже какие-то предприятия городские, которые запустились?- Ну, смотрите, у нас нет переписи до сих пор, она будет чуть позже, но для себя из опыта я понимаю некоторые точки, по которым можно оценивать количество населения: по потреблению хлеба, по потреблению воды, по созданию частных предприятий, по детям, которые посещают сегодня школу и так далее. Сегодня в городе Северодонецке 900 ИП-шников, то есть это малых предприятий, которые начали работать. Понятно, это люди, которые сегодня работают в сфере услуг - стригут, кормят и так далее. Но и малые при производстве сегодня начали работать, то есть по производству плитки дорожной, по производству бетона и так далее, по перевозкам. То есть этот сегмент сегодня занят.Огромное количество людей сегодня занято на восстановительных работах. Северодонецк -это технически грамотный город, потому что у нас на территории города был институт, который готовил специалистов для бюджетообразующего предприятия "Азот". Эти люди сегодня остались, это и электрики, это машиностроители, большой спектр, который сегодня востребован на восстановительных работах. Это такая история, которая действительно показала, что жители Северодонецка даже в этой непростой истории могут приносить пользу своему родному городу.Большое количество людей сегодня, которые приехали из близлежащих населенных пунктов, которые помогают в восстановлении, это и лисичане, это и рубежане (жители Лисичанска и Рубежного – ред.), которые сегодня проживают на территории города, такой факт тоже есть.У нас очень динамично развивается сегодня медицина, мы порядка десяти объектов медицинских восстанавливаем, и потребность в специалистах есть, и сюда приезжают не только бывшие жители Северодонецка, что отрадно отметить, но и жители других территорий Луганской Народной Республики, специалисты с большой земли есть. Но сегодня, наверное, применить себя и найти работу на территории города достаточно легко. Есть много вакансий, и люди постоянно нужны.- Я так понимаю, что дефицит неких рабочих рук все-таки ощущается. Насколько сильно это замедляет решение задач по полному восстановлению города?- Вы знаете, я просто как управленец скажу, первый дефицит, с которым мы столкнулись, это был управленческий дефицит. То есть для работы в администрации готовых специалистов не было, их и сегодня нет, и мы набираем людей без определенного опыта и готовим. Сегодня достаточно большая линейка возможностей по обучению специалистов - принимаем, учим здесь, учим в Москве, в Ростове, для того чтобы восполнить эту историю.В рабочих, квалифицированных строительных специальностях сегодня есть дефицит, и одно из первых учебных заведений, которое мы открыли, это был строительный колледж. Набор сегодня произведен, и молодых людей порядка двухсот, пока это первый набор. Порядка двухсот человек мы сегодня готовим, которые, я думаю, будут работать не только на территории города Северодонецка, а вообще всей агломерации, вообще всей большой Российской Федерации, потому что строители сегодня нужны везде, Россия очень динамично строится, восстанавливается, поэтому специалисты эти нужны.У нас на территории начал работать колледж, который готовит поваров, парикмахеров и так далее, то есть сфера обслуживания, это тоже сегодня востребовано.И наша гордость - мы сегодня восстанавливаем наш институт, который является филиалом Университета имени Даля. Порядка двух тысяч человек учатся сегодня, это заочная форма, очная, разные факультеты, разные курсы, и в этом году на первый курс набрали порядка 500 человек.- Вот вы упомянули, что был серьезный управленческий вызов, в самом начале не хватало управленческих кадров. А бывшие члены украинской администрации, кто-то из них остался вообще в городе?- Ну таких, скажем так, первого пула, как я говорю, первых руководителей, конечно, нет, они сегодня уехали. Я думаю, что сегодня на Северодонецкой администрации именно так называемой Луганской области сегодня отрабатывается вообще модель всей Украины - Украина в изгнании. Как можно, не присутствуя на территории, руководить финансовыми потоками, которые не приносят пользы жителям, которые находятся на территории, отмывать деньги, которые сегодня идут из Европы.- Я даже не удивлен, что все топовые руководители Северодонецкой администрации, которая была при Украине, здесь не остались, а уехали туда. Там они получают деньги и обогащаются, а здесь же реально работать надо, как я понял.- Абсолютно правильно, нужно работать. Там они получают деньги неплохие, там они параллельно получают новые уголовные статьи по украинскому законодательству именно за коррупционные схемы. Вопросы у них там решаются, все у них в этой жизни хорошо, и поэтому очень легко дистанционно руководить городом и постоянно делать вбросы в интернет о том, что в городе Северодонецке что-то происходит не так. Там рассказывают, что проблемы с отоплением, умалчивая о том, что 26 февраля 2022 года именно по команде городской администрации была остановлена самая большая котельная, была дана команда не сливать в мороз воду, и была полностью разморожена система отопления. Они это сделали, они полностью уничтожили систему теплоснабжения, которую мы сегодня с нуля восстанавливаем. И проще, конечно, критиковать, рассказывать, но умалчивать о том, что вся эта беда, которая свалилась на город Северодонецк, это их заслуга, 100%.- А я же так понимаю, что точно также и образовательный сегмент также функционирует, то есть эти виртуальные школы, они получается тоже есть?- Конечно есть, но вообще вы должны понимать, как вообще происходило разрушение города Северодонецка, причем это не моя какая-то теория, которую я тут в уюте, в условном кабинете надумал, это история, которую рассказывают жители Северодонецка.Для украинской власти необходимо было, они понимали с первого дня, что они город Северодонецк оставят, и необходимо было организовать поток недовольных жителей в сторону Украины-Европы. Жителей, которые не ждут русский мир, которые настроены проукраински и так далее. С этой целью был разработан план, он был разработан во времени, в пространстве, он имел определенные точки. И первое, как я уже сказал – была остановлена котельная, была истерия в городе, которую они нагнетали тем, что зайдет русская авиация, будет бомбить, устанавливайте там светозащитные шторы, прячьтесь в подвалах и так далее. Выключили котельную, разморозили систему, а жители никуда не ушли.Тогда было принято решение со стороны Украины наносить артиллерийские удары по своему же городу, по своему в кавычках городу Северодонецку. И сегодня жители, которые пережили это, они рассказывают, что выходили на позиции в Лисичанске, в Боровском, и жители видели, звонили своим родственникам, что сейчас начнутся прилеты, и действительно через две-три минуты начинались прилеты со стороны украинских позиций на Северодонецк. Били в первую очередь по инфраструктуре жизненно необходимой.- Это еще было до того, как город был украинскими войсками оставлен?- Это было в феврале-марте, когда мы еще не начали наступление, наши войска были достаточно далеко. Били по аптекам, били по школам, по детским садам. После этого, после артобстрела, выезжали зондеркоманды, по-другому не назовешь, которые агитировали, опять-таки в кавычках, жителей Северодонецка молниеносно покинуть город. Для усиления этого потока частота обстрелов увеличилась, когда они поняли, что в городе осталось определенное количество, которое никуда не выйдет, то они начали накрывать его уже как бы не хаотически, а системно. Вы даже посмотрите, есть дома, когда условно в уцелевшем квартале, внутри выжжен дом. То есть его поджигали бойцы украинской армии специально, умышленно. Выжигали дома для того, чтобы создать такую атмосферу.- Последний вопрос, который я бы хотел задать. Какие вообще стратегические цели стоят сейчас перед администрацией города? Я так понимаю, что одна из главных – это восстановление численности населения до довоенной, а в перспективе еще и рост. Что планируется в течение ближайших 5 лет? И второй вопрос. Когда предполагается, что город будет полностью восстановлен?- У нас разработан, как сегодня принято говорить, мастер-план, в который все объекты, которые находятся на территории города, независимо от социальной направленности или жилищной инфраструктуры, включены. Последние совещания, которые были проведены на территории города Северодонецка, на территории Луганской Народной Республики, на этих совещаниях были поставлены очень серьезные амбициозные планы завершить восстановление города Северодонецка в течение следующих двух лет. Это огромнейшая работа, которую мы должны сделать. Мы очень много уже проделали, но также еще предстоит очень много сделать. Я думаю, сегодня нам это под силу, тем людям, которые работают на территории города, тем людям, которые очень болеют за возрождение города Северодонецка, их достаточно много. Они находятся и в Москве, и в Перми, и в Волгограде, и в Воронеже, и в других городах. Их достаточно много. Я думаю, все получится.Читайте также: Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать в Северскодонецк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

интервью, россия, северодонецк, украина, украина.ру, вооруженные силы украины