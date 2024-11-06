https://ukraina.ru/20241106/1058688273.html

Надежды, огорчения и последствия победы Трампа, фрески волынских олигархов, бригады ВСУ. Итоги 6 ноября

Надежды, огорчения и последствия победы Трампа, фрески волынских олигархов, бригады ВСУ. Итоги 6 ноября - 06.11.2024 Украина.ру

Надежды, огорчения и последствия победы Трампа, фрески волынских олигархов, бригады ВСУ. Итоги 6 ноября

В Европе, России и Украине комментируют избрание Трампа; скандал в волынском храме ПЦУ; Сырский намекает на вывод украинских войск с Курщины

2024-11-06T18:13

2024-11-06T18:13

2024-11-06T18:13

эксклюзив

хроники

россия

сша

украина

дональд трамп

камала харрис

александр сырский

вооруженные силы украины

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058681965_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_22f7d76f305b7fe0d451afdf95cd8dd4.jpg.webp

Падение евро и "мрачный трепет" в КиевеГазета Time в своём аккаунте в соцсети X (заблокирована в РФ) опубликовала новую обложку с Дональдом Трампом на фоне американского флага. Газета назвала его "избранным президентом США".Об уверенной победе кандидата пишут уже не только республиканские СМИ (Politico), но и близкие к Демократической партии США. В частности, CNN публикует данные о том, что Трамп уже набрал 276 голосов выборщиков при 270 необходимых.Вице-президент США Камала Харрис не сделала до сих пор ни одного заявления.Спустя небольшую паузу, однако Владимир Зеленский, всё же, поздравил Трампа:"Я ценю приверженность Президента Трампа к подходу "мир через силу" по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", – написал он, среди прочего, в X и добавил, что "с нетерпением" ждёт возможности поздравить нового американского лидера лично.Сразу несколько политиков сделали предположение, что победа Трампа означает снижение поддержки Украине. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, помощь может не только сократиться, но и прекратиться.Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон менее категоричен в оценках:"Существующий риск – это уменьшение обязательств перед Украиной. Мы принимаем во внимание тот факт, что США являются крупнейшим государством, оказывающим военную помощь Украине. Мы ценим это, мы благодарны за это, мы не воспринимаем это как должное. Мы сделаем все возможное, чтобы подчеркнуть наше стремление поддерживать трансатлантические обязательства", - сказал он в комментарии SVT.Статью на эту же тему публикует издание Politico. По версии авторов материала, украинцы на избрание Трампа реагируют с "мрачным трепетом", одновременно не очень доверяя его обещанию "закончить войну за 24 часа после избрания" и опасаясь сокращения помощи.Республиканская партия, напоминает Politico, уже блокировала выделение траншей Киеву более девяти месяцев с октября 2023 года. Издание приводит цитату украинского экономиста Тимофея Милованова:"Нам придётся жить теперь в мире Трампа. Я очень скептично отношусь к тому, что война закончится за 24 часа, как он обещал. Но скучать нам точно не придётся.""Относительно оптимистичным" авторы называют мнение главы комитета по международным отношениям Верховной Рады Александра Мережко."Я не думаю, что его президентство будет плохим для Украины – возможно, трудным, изменчивым, но точно не плохим. Трамп – прагматичный бизнесмен, который думает о сроках, ценах и преимуществах", – сказал он в комментарии изданию.Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза скоординироваться в общей стратегии, "как укрепить Европу" после победы Трампа. Об этом он написал в своих соцсетях.В то же время наблюдается падение евро к доллару – 1,0697. Европейские аналитики пишут, что растут опасения о том, что Трамп может ввести пошлины, которые спровоцируют торговую войну между ЕС и США."Мы критически относимся к импортным пошлинам на европейские и китайские товары. Миру нужно меньше, а не больше торговых ограничений", - заявил журналистам DW* президент немецкой ассоциации внешней торговли BGA Дирк Джандура.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 ноября сообщил журналистам, что ему неизвестно о планах президента России Владимира Путина поздравлять Трампа с победой на выборах главы США, а сама страна по-прежнему остаётся недружественной.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила, что Россия готова к обсуждению вопросов мировой безопасности с новым президентом США.В США же – преимущественно Калифорнии – расстроились артисты и знаменитости, поддерживавшие Харрис.Актёр Джеффри Райт накануне призвал американцев не голосовать за Трампа. Он писал: "Мы сумасшедшие, Америка. Но мы не такие сумасшедшие, как Трамп". Сегодня же он повторил эти строки и добавил, что он ошибся, когда думал, что граждане выберут Харрис."Позвольте мне просто сказать: "Я ошибался", – указал Райт."Есть знак, который вы можете увидеть во многих магазинах, которые продают красивые, но хрупкие вещи: "На это можно смотреть, это можно подержать, но, если вы его сломаете, то будете обязаны купить". Вы можете сказать то же самое о демократии", – написал писатель Стивен Кинг.Лили Рейнхарт напомнила, что Трампа не единожды обвиняли в сексуализированном насилии над женщинами."Я не могу понять чувства женщин, пострадавших от сексуального насилия Трампа. Видеть, как миллионы людей голосуют за этого обидчика. Мое сердце абсолютно разрывается за этих женщин. Мне очень жаль", – написала она в Facebook**.ВСУ в Донбассе и Курской областиГлавком ВСУ Александр Сырский в среду написал в Facebook**, о награждении и "достижениях" украинских военных на территории Курщины. Публикацию восприняли, как "подводку" к выводу войск, так на как он действительно подвёл некие итоги.Главком снова повторил тезис Зеленского о том, что вторжение якобы предотвратило российскую атаку на Сумскую область."Только он не сказал, сколько территорий на Донеччине и Харьковщине было "обменяно" россиянам за это время и сколько украинских граждан погибло", – прокомментировала в своём телеграм-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, предложив самому Сырскому "остаться в Курской области".Также 6 ноября издание "Украинская правда" опубликовало комментарий спикера Генштаба ВСУ капитана Дмитрия Лихового о том, что людей на фронте не хватает, и создаются новые бригады."Для того, чтобы закрывать фронт, в составе ВСУ необходимо создавать новые бригады, – объяснил он, утверждая, что ВС РФ увеличили состав войск на 100 000 человек. – Другого действенного способа противостоять превосходящему противнику просто нет. На сегодняшний день мы имеет 1300 км протяжённости фронта с активными боестолкновениями."Фрески луцких богачейЕщё накануне на Волыни разгорелся скандал: в одном из храмов, захваченных Православной церковью Украины (ПЦУ), были нарисованы фрески с "ликами" местных бинесменов-строителей Виктора Чернухи и Леонтия Иванишина, собственника агропредприятия Евгения Дудки и депутата ВР, олигарха Игоря Палицы.Палица, по информации издания Espresso потребовал демонтировать фреску со своим изображением – это же заявляет и мэр Луцка Игорь Полищук."Митрополит Львовский и Сокальский" ПЦУ Дмитрий Рудюк прокомментировал скандал достаточно странно: он заявил, что при росписи собора "были допущены ошибки", а изображения меценатов нужно было расположить "в каком-нибудь другом месте".Сегодня, как сообщают в Волынской "епархии", фрески закрасили, а "владыка" теперь будет думать над иным способом увековечить дарителей и спонсоров собора.* СМИ-иноагент.** В материале упоминается соцсеть Facebook – продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.О ситуации на фронте - в материале Кирилла Курбатова Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241106/1058680339.html

https://ukraina.ru/20241106/1058679985.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, россия, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, александр сырский, вооруженные силы украины, facebook, пцу