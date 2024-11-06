https://ukraina.ru/20241106/1058677581.html

Ялтинский международный форум в этом году пройдет в Москве, Аксенов рассказал, что обсудят

Ялтинский международный форум в этом году пройдет в Москве, Аксенов рассказал, что обсудят - 06.11.2024 Украина.ру

Ялтинский международный форум в этом году пройдет в Москве, Аксенов рассказал, что обсудят

Ялтинский международный форум в этом году пройдет 6 и 7 ноября в Москве. Одной из основных тем обсуждения станет работа Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК). Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов

2024-11-06T14:50

2024-11-06T14:50

2024-11-06T14:50

новости

москва

крым

россия

сергей аксенов

форум

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102988/04/1029880459_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_5ae376fd808ef1e8bafa5f5dc491f3a1.jpg

Ялтинский международный экономический форум - деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этот раз он пройдет в московском "президент-отеле" 6-7 ноября. В 2024 году организаторами форума принято решение о разделении мероприятия на два этапа: политический и экономический."Экономический компонент будет проходить в декабре в Уфе. На московской площадке Ялтинского международного форума мы сделаем акцент на политических вопросах, а также на деятельности МАДК", - уточнил заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.Известно, что откроется форум пленарным заседанием "Крым - форпост России в борьбе за справедливое мироустройство". Также 6 ноября проведут сессию "Проблема государственного наемничества как нового способа ведения войн Запада против нового справедливого мироустройства". Дальше по плану - сессии "Противодействие мирового большинства разрушению мирохозяйственных связей", "Объединение мирового большинства - ядро нового полицентричного мира".Второй день форума будет посвящен традиционной конференции "Крым в современном международном контексте".Еще по теме: Слом устоев, новый миропорядок, впервые в истории — эксперты о саммите БРИКС.

москва

крым

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, крым, россия, сергей аксенов, форум, экономика