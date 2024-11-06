Ялтинский международный форум в этом году пройдет в Москве, Аксенов рассказал, что обсудят - 06.11.2024 Украина.ру
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Ялтинский международный форум в этом году пройдет в Москве, Аксенов рассказал, что обсудят
Ялтинский международный форум в этом году пройдет в Москве, Аксенов рассказал, что обсудят - 06.11.2024 Украина.ру
Ялтинский международный форум в этом году пройдет в Москве, Аксенов рассказал, что обсудят
Ялтинский международный форум в этом году пройдет 6 и 7 ноября в Москве. Одной из основных тем обсуждения станет работа Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК). Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов
2024-11-06T14:50
2024-11-06T14:50
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сергей аксенов
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Ялтинский международный экономический форум - деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этот раз он пройдет в московском "президент-отеле" 6-7 ноября. В 2024 году организаторами форума принято решение о разделении мероприятия на два этапа: политический и экономический."Экономический компонент будет проходить в декабре в Уфе. На московской площадке Ялтинского международного форума мы сделаем акцент на политических вопросах, а также на деятельности МАДК", - уточнил заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.Известно, что откроется форум пленарным заседанием "Крым - форпост России в борьбе за справедливое мироустройство". Также 6 ноября проведут сессию "Проблема государственного наемничества как нового способа ведения войн Запада против нового справедливого мироустройства". Дальше по плану - сессии "Противодействие мирового большинства разрушению мирохозяйственных связей", "Объединение мирового большинства - ядро нового полицентричного мира".Второй день форума будет посвящен традиционной конференции "Крым в современном международном контексте".Еще по теме: Слом устоев, новый миропорядок, впервые в истории — эксперты о саммите БРИКС.
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новости, москва, крым, россия, сергей аксенов, форум, экономика
Новости, Москва, Крым, Россия, Сергей Аксенов, форум, экономика

Ялтинский международный форум в этом году пройдет в Москве, Аксенов рассказал, что обсудят

14:50 06.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЯлтинский международный экономический форум
Ялтинский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Ялтинский международный форум в этом году пройдет 6 и 7 ноября в Москве. Одной из основных тем обсуждения станет работа Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК). Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов

"Форум собирает большой круг друзей Крыма из разных стран, которые помогают нам словом и делом, рассказывают соотечественникам правду о нашем полуострове, вносят свой вклад в формирование общественного мнения. Так народная дипломатия помогает прорывать блокады и развенчивать мифы западной пропаганды. Желаю всем участникам плодотворной работы и новых успехов! Уверен, что следующий форум пройдет в Крыму. Будем рады пригласить всех друзей в Ялту", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ялтинский международный экономический форум - деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этот раз он пройдет в московском "президент-отеле" 6-7 ноября. В 2024 году организаторами форума принято решение о разделении мероприятия на два этапа: политический и экономический.
"Экономический компонент будет проходить в декабре в Уфе. На московской площадке Ялтинского международного форума мы сделаем акцент на политических вопросах, а также на деятельности МАДК", - уточнил заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.
Известно, что откроется форум пленарным заседанием "Крым - форпост России в борьбе за справедливое мироустройство". Также 6 ноября проведут сессию "Проблема государственного наемничества как нового способа ведения войн Запада против нового справедливого мироустройства". Дальше по плану - сессии "Противодействие мирового большинства разрушению мирохозяйственных связей", "Объединение мирового большинства - ядро нового полицентричного мира".
Второй день форума будет посвящен традиционной конференции "Крым в современном международном контексте".
Еще по теме: Слом устоев, новый миропорядок, впервые в истории — эксперты о саммите БРИКС.
 
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