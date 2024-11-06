https://ukraina.ru/20241106/1058676721.html

"Поляк в России, русский в Польше". Маршал Рокоссовский – министр обороны Польши

"Поляк в России, русский в Польше". Маршал Рокоссовский – министр обороны Польши - 06.11.2024 Украина.ру

"Поляк в России, русский в Польше". Маршал Рокоссовский – министр обороны Польши

6 ноября 1949 года Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский был назначен министром обороны Польской народной республики, став также маршалом Народного Войска Польского – единственный такой случай в истории

2024-11-06T16:00

2024-11-06T16:00

2024-11-06T16:00

история

история

история ссср

польша

варшава

россия

иосиф сталин

сейм

минобороны

ркка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058676333_0:0:1012:569_1920x0_80_0_0_2fc5cb6bffc1641fae5b4e084d8d843a.jpg

Жизнь Константина Рокоссовского была тесно связана с Польшей – хотя иногда и весьма неожиданным образом. Его отец Ксаверий Рокоссовский был обедневшим польским шляхтичем – уже дед будущего маршала, Винсент, не имел ни земли, ни даже личного имения. Но если Винсент Рокоссовский в 1863 примкнул к польским повстанцам, за что несколько месяцев провёл в заключении в варшавской цитадели, его сын был лояльным подданным Российской империи. Он работал на железной дороге, женился на учительнице из Пинска Антонине Овсянниковой, а их дети, Константин, Мария и Хелена, были крещены в православии.Константин Рокоссовский родился 21 декабря 1896 году в Варшаве, куда его семья переехала в начале 1890-х с территории нынешней Белоруссии. Когда мальчику было 6 лет, его отец и старшая сестра Мария умерли. Воспитание оставшихся детей легло на плечи матери, здоровье которой ухудшалось. Константину удалось закончить лишь четырёхклассное городское училище в Варшаве в 1909 году, и пришлось самому зарабатывать на жизнь.С началом Первой мировой войны Константин Рокоссовский добровольцем записался в Русскую императорскую армию. 2 августа 1914 года он был зачислен в 5-й Каргопольский драгунский полк, и с тех пор вся его жизнь была связана с армией. Уже в конце августа 1914 года рядовой Рокоссовский за успешную разведывательную операцию был награждён Георгиевским крестом IV степени. Стоит отметить, что именно в царской армии, раздражённый постоянным коверканием отчества, он из Ксавериевича стал Константиновичем.В апреле 1915 года Каргопольский полк из-под Варшавы был переброшен на территорию нынешней Литвы и в Польшу Рокоссовский вернулся нескоро. При этом его двоюродный брат и сослуживец, Франц Рокоссовский, после большевистского переворота вступил в военную организацию, формировавшуюся лидерами польских националистов.Константин Рокоссовский в декабре 1917 года вступил в Красную гвардию, а затем и в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА). Сначала он принимал участие в подавлении восстаний в районе Вологды, позже – на Слобожанщине и Брянщине. В июле 1918 был переброшен на Восточный фронт, и вплоть до 1924 года воевал и служил на Урале, в Забайкалье и на Дальнем Востоке. В РКП(б) он вступил в марте 1919 года.В 1924-25 годах был слушателем Кавалерийских курсов усовершенствования командного состава, вместе с Георгием Жуковым и Андреем Ерёменко. В 1926-28 годах Рокоссовский служил в Монголии инструктором отдельной Монгольской кавалерийской дивизии, а с января по апрель 1929 года прошёл курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной Академии имени Фрунзе.После этого опять был отправлен на Дальний Восток, где отличился в конфликте на Китайско-Восточной железной дороге. С введением в 1935 году персональных званий в РККА ему было присвоено звание комдива. В 1937 году Рокоссовский командовал 5-м кавалерийским корпусом в Пскове.В августе 1937 года Рокоссовский поехал в Ленинград, где был арестован по ложному обвинению в связях с польской и японской разведками. Два с половиной года провёл под следствием, но сам ни на кого не дал показаний. По рассказу его правнучки, в своих записях военачальник отметил, что враг посеял сомнения и обманул партию, что и привело к арестам невиновных.22 марта 1940 года Константин Рокоссовский был освобождён в связи с прекращением дела по ходатайству Семёна Тимошенко, Семёна Будённого и Георгия Жукова к Сталину, и реабилитирован. Рокоссовского полностью восстановили в правах, в должности и в партии, и весну 1940 года он провёл с семьёй на курорте в Сочи. В том же году ему присвоено звание генерал-майора. В ноябре 1940-го Рокоссовский получил новое назначение на должность командира 9-го механизированного корпуса, который ему лишь предстояло сформировать в Киевском особом военном округе.В годы Великой Отечественной войны Константин Рокоссовский стал одним из самых выдающихся советских военачальников. Только перечисление осуществлённых под его командованием тактических и стратегических операций может занять не одну страницу, он принял участие в битвах за Москву, командовал Донским фронтом, разгромившим нацистов под Сталинградом, и Центральным фронтом, одержавшим победу на Курской дуге.Но вершиной его полководческого таланта считается операция "Багратион", в ходе которой в июне-июле 1944 года была освобождена Белоруссия, и началось освобождение Польши. 29 июня 1944 года генералу армии Рокоссовскому была вручена бриллиантовая звезда Маршала Советского Союза, а 30 июля – первая Звезда Героя Советского Союза.Именно тогда Константин Рокоссовский столкнулся с польским коварством, от которого уже успел отвыкнуть. Он мечтал освободить Варшаву, где жила его сестра Хелена, друзья юности и первая любовь. Но 1 августа 1944 года по команде эмиграционного правительства Польши из Лондона и без согласования с советским командованием началось восстание в Варшаве. Рокоссовский узнал о нём только из сообщений разведки 1-го Белорусского фронта.В интервью корреспонденту Times и BBC Александру Верту в конце августа 1944 года маршал заявил: "Мы прошли Белоруссию с тяжелыми кровопролитными боями, мы освободили четверть Польши. Но Красная армия тоже может уставать". Варшавское восстание он назвал "авантюрой", отметив, что командующий ним польский генерал "Бур-Коморовский вкатился, как рыжий клоун в цирке, которого завернули в ковер".Варшаву в январе 1945 года освободили войска 1-го Белорусского фронта, но уже под командованием Жукова, а Рокоссовский с ноября 1944 стал командующим 2-м Белорусским фронтом, и осуществил Восточно-Прусскую и Восточно-Померанскую операции, в ходе которых была освобождена вся территория нынешней Польши. В во время Берлинской наступательной операции войска 2-го Белорусского фронта сковали главные силы 3-й немецкой танковой армии, лишив её возможности участвовать в битве за Берлин.1 июня 1945 года за умелое руководство войсками фронта в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях, Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский был удостоен второй медали "Золотая Звезда". Кстати, именно после этого в официальной биографии маршала местом его рождения стали указывать город Великие Луки в Псковской области – дважды Герою полагался бюст на родине, но ставить его в Варшаве советские власти не хотели. Служивший ранее в Пскове маршал знал, что рядом с Великими Луками раньше находилось имение его дальнего родственника, барона Рокоссовского, и выбрал этот город в качестве официального места рождения.29 мая 1945 года Константин Рокоссовский был назначен командующим Северной группой войск в Польше, штаб которой был размещён в Легнице.24 июня 1945 года, по решению Сталина, именно Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве. Принимал парад Жуков, с которым у Рокоссовского со времён войны были конфликтные отношения.Сразу после парада он отбыл в Легнице, и там впервые с 1914 года увидел свою сестру Хелену. Когда она сказала советскому офицеру, что приходится родной сестрой их маршалу, тот не поверил, но на всякий случай передал информацию наверх. Она дошла до Жукова, который и сообщил радостную весть Рокоссовскому.В качестве командующего Северной группы войск Константин Рокоссовский налаживал связь с правительством коммунистической Польши, военными округами Народного Войска Польского (НВП), общественными организациями, оказывал помощь в восстановлении народного хозяйства Польши. Строились казармы, дома офицеров, склады, библиотеки, лечебные учреждения, часть из которых передавали польским военным.Деятельность советского маршала (кстати, награждённого высшими наградами Польши – Большим крестом Ордена Virtuti Militari и Грюнвальдским крестом) настолько импонировала польскому президенту Болеславу Беруту, что тот упросил Сталина направить Рокоссовского для прохождения службы на посту министра обороны Польши.Ведь, несмотря на длительное проживание в России, Константин Рокоссовский остался поляком по манерам и речи, что обеспечило ему благосклонность большинства поляков. Кроме того, они помнили, что войска под его командованием освободили значительную часть Польши, и в 1949 году городские советы Гданьска, Гдыни, Картуз, Сопота, Щецина и Вроцлава присвоили Рокоссовскому звание Почётного гражданина.В конце концов, Сталин согласился, и 6 ноября 1949 года Константин Рокоссовский был назначен министром обороны Польши с присвоением звания маршала Народного Войска Польского. На этом посту он проделал большую работу по перевооружению, структурной реорганизации польской армии, подъёму её обороноспособности и боеготовности в свете современных требований (угроза ядерной войны). При этом на него было совершено два неудачных покушения – со стороны польских и украинских националистов.Рокоссовский эффективно интегрировал польскую армию с советской. В декабре 1952 года из 56 генералов, служивших на действительной службе в НВП, 43 были офицерами Советской Армии. Высшие командные должности также занимали советские офицеры: командующим польских ВВС был генерал Иван Туркель, а командующим ВМФ – адмирал Виктор Чероков.Рокоссовский вошёл в высшее руководство коммунистической Польши: в 1952 году стал заместителем Болеслава Берута (тогда премьер-министра) и депутатом Сейма Польской народной республики (ПНР) первого созыва. Ещё ранее маршал вошёл в состав Политбюро ЦК Польской объединённой рабочей партии. 14 мая 1955 года именно он от имени ПНР подписывал Варшавский договор. После церемонии подписания Рокоссовский и Жуков, представлявший СССР, наконец, помирились.Но в марте 1956 года умер Болеслав Берут, и к власти в ПОРП пришла группа "антисталинистов". 20 октября 1956 года первым секретарём ЦК ПОРП был избран Владислав Гомулка, а вот Константин Рокоссовский в ЦК не вошёл. Такое решение, как и увольнение дважды маршала с поста министра обороны ПНР, было согласовано с Хрущёвым, который в условиях конфликта в Венгрии не хотел усложнять отношения ещё и с Польшей.10 ноября 1956 года Константин Рокоссовский был официально уволен. Хотя Сейм ПНР назначил ему пенсию в размере должностного оклада, маршал смертельно обиделся, заявив: "Ноги моей больше не будет в этой неблагодарной стране!" Как вспоминал его заместитель, генерал Францишек Цимбаревич, покидая свой кабинет в Минобороны, Рокоссовский грустно сказал ему: "Ирония судьбы: в России я был поляком, в Польше – русским".Перед отъездом в Москву все нажитые на малой родине ценности он раздал своим друзьям и знакомым, с собой взял лишь пару чемоданов с книгами и кителями. А все накопленные им польские злотые он сдал в кассу Минобороны и просил использовать эти деньги на развитие армии. Ему выдали расписку, и она до сих пор хранится у родственников маршала.Константин Рокоссовский сдержал слово, и больше никогда не посетил Польшу. Как будто чувствовал, что установленный ему в Легнице памятник не просто демонтируют в 1992 году, но и уничтожат в 2020-м, похитив с территории уже частного музея.

https://ukraina.ru/20240509/1045984344.html

https://ukraina.ru/20230701/1047687439.html

https://ukraina.ru/20220831/1038289287.html

https://ukraina.ru/20240721/1048102082.html

https://ukraina.ru/20240723/1056431343.html

польша

варшава

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история ссср, польша, варшава, россия, иосиф сталин, сейм, минобороны, ркка, великая отечественная война, маршал жуков