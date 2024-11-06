За октябрь больше, чем за весь год: Deep State посчитал территории, освобожденные ВС РФ - 06.11.2024 Украина.ру
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За октябрь больше, чем за весь год: Deep State посчитал территории, освобожденные ВС РФ
За октябрь больше, чем за весь год: Deep State посчитал территории, освобожденные ВС РФ - 06.11.2024 Украина.ру
За октябрь больше, чем за весь год: Deep State посчитал территории, освобожденные ВС РФ
Российские военные за октябрь взяли под контроль больше территорий, чем за весь 2024 год. К такому выводу пришел украинский сервис DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
2024-11-06T14:24
2024-11-06T14:24
новости
россия
украина
курская область
александр сырский
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
вс рф
освобождение
территория
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По данным DeepState, за октябрь российская Армия освободила порядка 490 квадратных километров, что больше, чем за весь период с октября прошлого года.Американское издание Bloomberg ранее сообщило, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Киевский журналист Александр Шелест** добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт".С этим согласился и один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин, пожаловавшийся недавно, что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ.Потери ВСУ по последним данным Минобороны РФ давно превысили 500 тысяч человек. При этом на Курском направлении они составили не менее 30 тысяч солдат.В среду, 6 октября, депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона. Она добавила, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.Подробнее об обвинениях депутата и о том, как на них отреагировал главком ВСУ, можно прочитать в материале Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил.*Запрещенная в России террористическая организация**иноагент
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новости, россия, украина, курская область, александр сырский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, вс рф, освобождение, территория, deep state
Новости, Россия, Украина, Курская область, Александр Сырский, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, освобождение, территория, deep state

За октябрь больше, чем за весь год: Deep State посчитал территории, освобожденные ВС РФ

14:24 06.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" на Краснолиманском участке фронта
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские военные за октябрь взяли под контроль больше территорий, чем за весь 2024 год. К такому выводу пришел украинский сервис DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
По данным DeepState, за октябрь российская Армия освободила порядка 490 квадратных километров, что больше, чем за весь период с октября прошлого года.
Американское издание Bloomberg ранее сообщило, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Киевский журналист Александр Шелест** добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт".
С этим согласился и один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин, пожаловавшийся недавно, что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ.
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Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронтОдин из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин пожаловался YouTube-каналу "РозмовакаА", что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ
Потери ВСУ по последним данным Минобороны РФ давно превысили 500 тысяч человек. При этом на Курском направлении они составили не менее 30 тысяч солдат.
В среду, 6 октября, депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона. Она добавила, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.
Подробнее об обвинениях депутата и о том, как на них отреагировал главком ВСУ, можно прочитать в материале Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил.
*Запрещенная в России террористическая организация
**иноагент
 
НовостиРоссияУкраинаКурская областьАлександр СырскийМарьяна БезуглаяВооруженные силы УкраиныВС РФосвобождениетерриторияdeep state
 
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