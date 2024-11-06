https://ukraina.ru/20241106/1058676145.html

За октябрь больше, чем за весь год: Deep State посчитал территории, освобожденные ВС РФ

За октябрь больше, чем за весь год: Deep State посчитал территории, освобожденные ВС РФ - 06.11.2024 Украина.ру

За октябрь больше, чем за весь год: Deep State посчитал территории, освобожденные ВС РФ

Российские военные за октябрь взяли под контроль больше территорий, чем за весь 2024 год. К такому выводу пришел украинский сервис DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины

2024-11-06T14:24

2024-11-06T14:24

2024-11-06T14:24

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По данным DeepState, за октябрь российская Армия освободила порядка 490 квадратных километров, что больше, чем за весь период с октября прошлого года.Американское издание Bloomberg ранее сообщило, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Киевский журналист Александр Шелест** добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт".С этим согласился и один из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин, пожаловавшийся недавно, что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ.Потери ВСУ по последним данным Минобороны РФ давно превысили 500 тысяч человек. При этом на Курском направлении они составили не менее 30 тысяч солдат.В среду, 6 октября, депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона. Она добавила, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.Подробнее об обвинениях депутата и о том, как на них отреагировал главком ВСУ, можно прочитать в материале Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил.*Запрещенная в России террористическая организация**иноагент

https://ukraina.ru/20241101/1058549873.html

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новости, россия, украина, курская область, александр сырский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, вс рф, освобождение, территория, deep state