https://ukraina.ru/20241106/1058674808.html

Восстановление домов в Курской области оценили в 100 млрд рублей, губернатор готовит списки

Восстановление домов в Курской области оценили в 100 млрд рублей, губернатор готовит списки - 06.11.2024 Украина.ру

Восстановление домов в Курской области оценили в 100 млрд рублей, губернатор готовит списки

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин с замминистра финансов Павлом Кадочниковым и губернатором Курской области Алексеем Смирновым обсудили планы по восстановлению объектов разрушенной инфраструктуры приграничных районов

2024-11-06T13:37

2024-11-06T13:37

2024-11-06T14:14

новости

курская область

александр сырский

марьяна безуглая

россия

курск

вооруженные силы украины

алексей смирнов (губернатор)

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0a/1056799230_0:263:920:780_1920x0_80_0_0_17dc400ea76caaa714518a162a533591.jpg

Несмотря на вызовы, регион показывает динамику по вводу жилья, также растет и количество граждан, улучшивших жилищные условия, благодаря реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья. За счет средств бюджетных кредитов в регионе планируется построить детские сады, водовод и магистральную улицу в Курске. Глава региона в своем телеграм-канале рассказал, что в регионе продолжают выдавать жилищные сертификаты переселенцам из приграничных районов. Их получили около 2,5 тысяч семей, чьи дома располагались в зоне интенсивных обстрелов, в том числе те, которые оказались разрушенными.Он рассказал о вводе в эксплуатацию школы на тысячу мест в Северном микрорайоне, а также детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Долгая Щека Железногорского района. Также губернатор информировал о строительстве трех межпоселковых газопроводов к 10 населённым пунктам, и 12 внутрипоселковых газораспределительных сетей. Он доложил и о благоустройстве 78 общественных и дворовых территорий.Смирнов поблагодарил Файзуллина и Кадочникова за конструктивную беседу."Уверен, что благодаря вниманию и поддержке федерального центра мы решим все стоящие перед нами задачи и справимся со всеми вызовами", - подытожил он.Ранее в среду депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале заверила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовит вывод украинских подразделений из Курской области. Такой вывод она сделала на основе серии постов военачальника в соцсетях, в которых тот рассуждает о результатах атаки ВСУ на регион и утверждает, что она якобы отвлекла ВС РФ от других направлений."Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области. Только он не сказал, сколько территорий в [Донецкой Народной Республике] и Харьковской области взяли россияне за это время, — написала Безуглая.При этом парламентарий предложила Сырскому самому остаться в Курской области. По ее словам, "заберут, а мы хоть вздохнем с облегчением".Подробнее - в материале Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил на сайте Украина.ру.

курская область

россия

курск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, александр сырский, марьяна безуглая, россия, курск, вооруженные силы украины, алексей смирнов (губернатор), верховная рада