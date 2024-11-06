Восстановление домов в Курской области оценили в 100 млрд рублей, губернатор готовит списки - 06.11.2024 Украина.ру
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Восстановление домов в Курской области оценили в 100 млрд рублей, губернатор готовит списки
Восстановление домов в Курской области оценили в 100 млрд рублей, губернатор готовит списки - 06.11.2024 Украина.ру
Восстановление домов в Курской области оценили в 100 млрд рублей, губернатор готовит списки
Глава Минстроя России Ирек Файзуллин с замминистра финансов Павлом Кадочниковым и губернатором Курской области Алексеем Смирновым обсудили планы по восстановлению объектов разрушенной инфраструктуры приграничных районов
2024-11-06T13:37
2024-11-06T14:14
новости
курская область
александр сырский
марьяна безуглая
россия
курск
вооруженные силы украины
алексей смирнов (губернатор)
верховная рада
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Несмотря на вызовы, регион показывает динамику по вводу жилья, также растет и количество граждан, улучшивших жилищные условия, благодаря реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья. За счет средств бюджетных кредитов в регионе планируется построить детские сады, водовод и магистральную улицу в Курске. Глава региона в своем телеграм-канале рассказал, что в регионе продолжают выдавать жилищные сертификаты переселенцам из приграничных районов. Их получили около 2,5 тысяч семей, чьи дома располагались в зоне интенсивных обстрелов, в том числе те, которые оказались разрушенными.Он рассказал о вводе в эксплуатацию школы на тысячу мест в Северном микрорайоне, а также детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Долгая Щека Железногорского района. Также губернатор информировал о строительстве трех межпоселковых газопроводов к 10 населённым пунктам, и 12 внутрипоселковых газораспределительных сетей. Он доложил и о благоустройстве 78 общественных и дворовых территорий.Смирнов поблагодарил Файзуллина и Кадочникова за конструктивную беседу."Уверен, что благодаря вниманию и поддержке федерального центра мы решим все стоящие перед нами задачи и справимся со всеми вызовами", - подытожил он.Ранее в среду депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале заверила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовит вывод украинских подразделений из Курской области. Такой вывод она сделала на основе серии постов военачальника в соцсетях, в которых тот рассуждает о результатах атаки ВСУ на регион и утверждает, что она якобы отвлекла ВС РФ от других направлений."Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области. Только он не сказал, сколько территорий в [Донецкой Народной Республике] и Харьковской области взяли россияне за это время, — написала Безуглая.При этом парламентарий предложила Сырскому самому остаться в Курской области. По ее словам, "заберут, а мы хоть вздохнем с облегчением".Подробнее - в материале Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, александр сырский, марьяна безуглая, россия, курск, вооруженные силы украины, алексей смирнов (губернатор), верховная рада
Новости, Курская область, Александр Сырский, Марьяна Безуглая, Россия, Курск, Вооруженные силы Украины, Алексей Смирнов (губернатор), Верховная Рада

Восстановление домов в Курской области оценили в 100 млрд рублей, губернатор готовит списки

13:37 06.11.2024 (обновлено: 14:14 06.11.2024)
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин с замминистра финансов Павлом Кадочниковым и губернатором Курской области Алексеем Смирновым обсудили планы по восстановлению объектов разрушенной инфраструктуры приграничных районов
Несмотря на вызовы, регион показывает динамику по вводу жилья, также растет и количество граждан, улучшивших жилищные условия, благодаря реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья. За счет средств бюджетных кредитов в регионе планируется построить детские сады, водовод и магистральную улицу в Курске.

Глава региона в своем телеграм-канале рассказал, что в регионе продолжают выдавать жилищные сертификаты переселенцам из приграничных районов. Их получили около 2,5 тысяч семей, чьи дома располагались в зоне интенсивных обстрелов, в том числе те, которые оказались разрушенными.

"На восстановление и компенсацию за утраченное жильё в приграничье нам понадобится более 100 млрд рублей. Мы понимаем, что выделение такой большой суммы потребует времени. Также регулярно готовим и передаем списки домов, которые пострадали в результате обстрелов. Кроме того, прорабатываем возможность компенсации за аренду жилья для тех, кто вынужденно покинул свои дома", - отметил Смирнов.

Он рассказал о вводе в эксплуатацию школы на тысячу мест в Северном микрорайоне, а также детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Долгая Щека Железногорского района.
Также губернатор информировал о строительстве трех межпоселковых газопроводов к 10 населённым пунктам, и 12 внутрипоселковых газораспределительных сетей. Он доложил и о благоустройстве 78 общественных и дворовых территорий.
Смирнов поблагодарил Файзуллина и Кадочникова за конструктивную беседу.
"Уверен, что благодаря вниманию и поддержке федерального центра мы решим все стоящие перед нами задачи и справимся со всеми вызовами", - подытожил он.
Ранее в среду депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале заверила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский готовит вывод украинских подразделений из Курской области. Такой вывод она сделала на основе серии постов военачальника в соцсетях, в которых тот рассуждает о результатах атаки ВСУ на регион и утверждает, что она якобы отвлекла ВС РФ от других направлений.
"Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области. Только он не сказал, сколько территорий в [Донецкой Народной Республике] и Харьковской области взяли россияне за это время, — написала Безуглая.
При этом парламентарий предложила Сырскому самому остаться в Курской области. По ее словам, "заберут, а мы хоть вздохнем с облегчением".
Подробнее - в материале Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьАлександр СырскийМарьяна БезуглаяРоссияКурскВооруженные силы УкраиныАлексей Смирнов (губернатор)Верховная Рада
 
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