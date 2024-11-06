https://ukraina.ru/20241106/1058674063.html

"Финская модель" и Украина. На севере ястребам тоже не терпится воевать

"Финская модель" и Украина. На севере ястребам тоже не терпится воевать - 06.11.2024 Украина.ру

"Финская модель" и Украина. На севере ястребам тоже не терпится воевать

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что об идее реализации "финской модели" с целью окончания конфликта на Украине стоит окончательно позабыть.

2024-11-06T13:30

2024-11-06T13:30

2024-11-06T14:03

эксклюзив

украина

александр стубб

финляндия

ссср

москва

нато

der spiegel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058675121_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_8be3edb7c5b7fd698aab84bdd44a47da.jpg.webp

Так называемая "финская модель" – это вариант непростого военно-политического компромисса между двумя странами, который когда-то вполне доказал свою работоспособность.По итогам Советско-финляндской войны 1939-1940 годов был заключен Московский мирный договор 1940 года, согласно которому Финляндия уступила СССР около 10% своей территории.До начала боевых действий советское правительство предлагало финнам гораздо более умеренные условия территориальных соглашений, которые имели одну главную задачу – отодвинуть на запад несправедливо установленную государственную границу, проходившую тогда практически по городской черте Ленинграда.Москва была вынуждена пойти на эти меры, потому что в финском обществе господствовали хорошо организованные и оснащенные военизированные организации финских националистов – такие, как Лапуаское движение, которые мечтали захватить советскую Карелию и Ленинградскую область.Причем они были тесно связаны с нацистской Германией, что представляло для Ленинграда реальную и очень большую опасность после начала очередной европейской войны, в наступлении которой мало кто сомневался. Потому что некоторые высокопоставленные финские патриоты – например, президент Финляндии Ристо Рюти – вообще хотели его уничтожить."Ни в одной стране пресса не ведет так систематически враждебной нам кампании, как в Финляндии. Ни в одной соседней стране не ведется такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как в Финляндии", – отмечал советский нарком иностранных дел Максим Литвинов.Враждебная позиция финского руководства сорвала попытки договориться и привела к войне, которая была непростой для советской армии. Хельсинки помогала вся Европа – Германия, Британия, Франция и даже якобы нейтральная Швеция – а суровые климатические условия ограничивали действия советских солдат.Тем не менее, СССР сумел взломать хорошо укрепленную линию маршала Маннергейма – хребет финской обороны – которая считалась европейцами неприступной. Красноармейцы решительной атакой вернули Выборг. Чтобы не потерять Хельсинки и всю страну, финские власти согласились подписать мир 1940 года.Однако уже в следующем году они напали на советскую землю в составе нацистских армий, принимая участие в блокаде Ленинграда и оккупации огромных территорий советской Карелии, которая проводилась очень жестоко."Финская модель", про которую говорит Александр Стубб, окончательно оформилась в результате очередного разгрома финляндской армии на завершающей стадии Великой Отечественной войны – по итогам Московского перемирия 1944 года и Парижского мирного договора 1947 года.Этот договор, в частности, закрепил территориальные уступки финнов в пользу СССР. И среди прочего, Хельсинки отдавала Москве часть южной Карелии с Выборгом и Сортавалой, а также Печенгу – бывшую область Петсамо.Аландские слова, лежащие между Швецией и Финляндией, были полностью демилитаризованы, финская армия сокращалась и больше не могла иметь многие виды оружия – например, подводные лодки или самолёты-бомбардировщики.В финском обществе прошла вполне реальная и полноценная денацификация – просоветские силы легализовали в политике, а некоторых высокопоставленных националистов посадили в тюрьму – хотя, как правило, ненадолго. Массовые организации ультраправых добровольцев принудительно разоружили и разогнали, а к власти на долгие годы пришли умеренные политики, которые приезжали в Москву только на официальные мероприятия и на охоту.В таком виде Финляндия больше не могла нести СССР никакой военной угрозы. Но "финская модель" сводилась не только к военной составляющей. Потому что, чтобы закрепить хорошие отношения в политике, две соседние страны начали развивать между собой активное экономическое сотрудничество.Москва поставляла Хельсинки сырье по выгодным ценам, и после войны между Советами и Суоми наблюдался настоящий торговый бум. Бывшие враги успешно торговали дешевыми энергоносителями, лесом, камнем, металлом, бумагой, изделиями машиностроения.Потеряв в результате безответственных действий своих политиков часть территорий, финны приобрели то самое экономическое благосостояние, которое долгие годы выделяло их среди других европейских стран. Потому что дружить с Россией оказалось гораздо выгоднее, чем пытаться раз за разом против нее воевать.Впрочем, сегодня все это в прошлом. Политики-националисты, вроде Александра Стубба, забыли о прежних мирных компромиссах, заблокировали экономические связи с Россией и снова перешли к милитаристской линии под эгидой американского военного блока.Это касается не только Украины, которой Хельсинки настойчиво советует не договариваться, а бесконечно воевать с русскими.Сама Финляндия тоже все чаще задействуется в различных военных операциях под эгидой НАТО, которые носят для России провокационный характер.Как раз сейчас в Суоми стартовала плановая тренировка "Туппи-2024", где летчики на учебных западных самолетах учатся полетам на низких высотах, оттачивая технику ведения воздушного боя.А в других учениях, которые проходят в лапландских районах Роваярви и Рованиеми под условным наименованием Lightning Strike, участвуют пять тысяч военных из двадцати восьми натовских стран – включая Британию, США, Францию, Чехию, Швецию и Эстонию, которые также имеют около 300 единиц военной техники.Фактически они моделируют возможные сценарии нападения на Россию. Потому что Соединенные Штаты Америки хотят воевать с Москвой на севере чужими руками – например, специально подготовленными силами европейцев – претендуя на арктические ресурсы и возможности Северного морского пути.Причем, Роваярви считается сейчас крупнейшим военным полигоном на севере Европы – несмотря на миротворческий имидж, который умело создавали себе финны. Так что западникам есть где тренироваться.Одним словом – вместо "финской модели", которая предусматривает компромисс в качестве основы для решения территориальных конфликтов, и которая была успешно опробована на практике – современные финские лидеры предлагают украинцам и финнам войну. Несмотря на довольно очевидные уроки истории.Другие темы: Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок.

https://ukraina.ru/20241029/1058446502.html

украина

финляндия

ссср

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, александр стубб, финляндия, ссср, москва, нато, der spiegel