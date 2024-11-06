"Финская модель" и Украина. На севере ястребам тоже не терпится воевать - 06.11.2024 Украина.ру
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"Финская модель" и Украина. На севере ястребам тоже не терпится воевать
"Финская модель" и Украина. На севере ястребам тоже не терпится воевать - 06.11.2024 Украина.ру
"Финская модель" и Украина. На севере ястребам тоже не терпится воевать
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что об идее реализации "финской модели" с целью окончания конфликта на Украине стоит окончательно позабыть.
2024-11-06T13:30
2024-11-06T14:03
эксклюзив
украина
александр стубб
финляндия
ссср
москва
нато
der spiegel
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Так называемая "финская модель" – это вариант непростого военно-политического компромисса между двумя странами, который когда-то вполне доказал свою работоспособность.По итогам Советско-финляндской войны 1939-1940 годов был заключен Московский мирный договор 1940 года, согласно которому Финляндия уступила СССР около 10% своей территории.До начала боевых действий советское правительство предлагало финнам гораздо более умеренные условия территориальных соглашений, которые имели одну главную задачу – отодвинуть на запад несправедливо установленную государственную границу, проходившую тогда практически по городской черте Ленинграда.Москва была вынуждена пойти на эти меры, потому что в финском обществе господствовали хорошо организованные и оснащенные военизированные организации финских националистов – такие, как Лапуаское движение, которые мечтали захватить советскую Карелию и Ленинградскую область.Причем они были тесно связаны с нацистской Германией, что представляло для Ленинграда реальную и очень большую опасность после начала очередной европейской войны, в наступлении которой мало кто сомневался. Потому что некоторые высокопоставленные финские патриоты – например, президент Финляндии Ристо Рюти – вообще хотели его уничтожить."Ни в одной стране пресса не ведет так систематически враждебной нам кампании, как в Финляндии. Ни в одной соседней стране не ведется такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как в Финляндии", – отмечал советский нарком иностранных дел Максим Литвинов.Враждебная позиция финского руководства сорвала попытки договориться и привела к войне, которая была непростой для советской армии. Хельсинки помогала вся Европа – Германия, Британия, Франция и даже якобы нейтральная Швеция – а суровые климатические условия ограничивали действия советских солдат.Тем не менее, СССР сумел взломать хорошо укрепленную линию маршала Маннергейма – хребет финской обороны – которая считалась европейцами неприступной. Красноармейцы решительной атакой вернули Выборг. Чтобы не потерять Хельсинки и всю страну, финские власти согласились подписать мир 1940 года.Однако уже в следующем году они напали на советскую землю в составе нацистских армий, принимая участие в блокаде Ленинграда и оккупации огромных территорий советской Карелии, которая проводилась очень жестоко."Финская модель", про которую говорит Александр Стубб, окончательно оформилась в результате очередного разгрома финляндской армии на завершающей стадии Великой Отечественной войны – по итогам Московского перемирия 1944 года и Парижского мирного договора 1947 года.Этот договор, в частности, закрепил территориальные уступки финнов в пользу СССР. И среди прочего, Хельсинки отдавала Москве часть южной Карелии с Выборгом и Сортавалой, а также Печенгу – бывшую область Петсамо.Аландские слова, лежащие между Швецией и Финляндией, были полностью демилитаризованы, финская армия сокращалась и больше не могла иметь многие виды оружия – например, подводные лодки или самолёты-бомбардировщики.В финском обществе прошла вполне реальная и полноценная денацификация – просоветские силы легализовали в политике, а некоторых высокопоставленных националистов посадили в тюрьму – хотя, как правило, ненадолго. Массовые организации ультраправых добровольцев принудительно разоружили и разогнали, а к власти на долгие годы пришли умеренные политики, которые приезжали в Москву только на официальные мероприятия и на охоту.В таком виде Финляндия больше не могла нести СССР никакой военной угрозы. Но "финская модель" сводилась не только к военной составляющей. Потому что, чтобы закрепить хорошие отношения в политике, две соседние страны начали развивать между собой активное экономическое сотрудничество.Москва поставляла Хельсинки сырье по выгодным ценам, и после войны между Советами и Суоми наблюдался настоящий торговый бум. Бывшие враги успешно торговали дешевыми энергоносителями, лесом, камнем, металлом, бумагой, изделиями машиностроения.Потеряв в результате безответственных действий своих политиков часть территорий, финны приобрели то самое экономическое благосостояние, которое долгие годы выделяло их среди других европейских стран. Потому что дружить с Россией оказалось гораздо выгоднее, чем пытаться раз за разом против нее воевать.Впрочем, сегодня все это в прошлом. Политики-националисты, вроде Александра Стубба, забыли о прежних мирных компромиссах, заблокировали экономические связи с Россией и снова перешли к милитаристской линии под эгидой американского военного блока.Это касается не только Украины, которой Хельсинки настойчиво советует не договариваться, а бесконечно воевать с русскими.Сама Финляндия тоже все чаще задействуется в различных военных операциях под эгидой НАТО, которые носят для России провокационный характер.Как раз сейчас в Суоми стартовала плановая тренировка "Туппи-2024", где летчики на учебных западных самолетах учатся полетам на низких высотах, оттачивая технику ведения воздушного боя.А в других учениях, которые проходят в лапландских районах Роваярви и Рованиеми под условным наименованием Lightning Strike, участвуют пять тысяч военных из двадцати восьми натовских стран – включая Британию, США, Францию, Чехию, Швецию и Эстонию, которые также имеют около 300 единиц военной техники.Фактически они моделируют возможные сценарии нападения на Россию. Потому что Соединенные Штаты Америки хотят воевать с Москвой на севере чужими руками – например, специально подготовленными силами европейцев – претендуя на арктические ресурсы и возможности Северного морского пути.Причем, Роваярви считается сейчас крупнейшим военным полигоном на севере Европы – несмотря на миротворческий имидж, который умело создавали себе финны. Так что западникам есть где тренироваться.Одним словом – вместо "финской модели", которая предусматривает компромисс в качестве основы для решения территориальных конфликтов, и которая была успешно опробована на практике – современные финские лидеры предлагают украинцам и финнам войну. Несмотря на довольно очевидные уроки истории.Другие темы: Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок.
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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96
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, александр стубб, финляндия, ссср, москва, нато, der spiegel
Эксклюзив, Украина, Александр Стубб, Финляндия, СССР, Москва, НАТО, Der Spiegel

"Финская модель" и Украина. На севере ястребам тоже не терпится воевать

13:30 06.11.2024 (обновлено: 14:03 06.11.2024)
 
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- РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что об идее реализации "финской модели" с целью окончания конфликта на Украине стоит окончательно позабыть.
Так называемая "финская модель" – это вариант непростого военно-политического компромисса между двумя странами, который когда-то вполне доказал свою работоспособность.
По итогам Советско-финляндской войны 1939-1940 годов был заключен Московский мирный договор 1940 года, согласно которому Финляндия уступила СССР около 10% своей территории.
До начала боевых действий советское правительство предлагало финнам гораздо более умеренные условия территориальных соглашений, которые имели одну главную задачу – отодвинуть на запад несправедливо установленную государственную границу, проходившую тогда практически по городской черте Ленинграда.
Москва была вынуждена пойти на эти меры, потому что в финском обществе господствовали хорошо организованные и оснащенные военизированные организации финских националистов – такие, как Лапуаское движение, которые мечтали захватить советскую Карелию и Ленинградскую область.
Причем они были тесно связаны с нацистской Германией, что представляло для Ленинграда реальную и очень большую опасность после начала очередной европейской войны, в наступлении которой мало кто сомневался. Потому что некоторые высокопоставленные финские патриоты – например, президент Финляндии Ристо Рюти – вообще хотели его уничтожить.
"Ни в одной стране пресса не ведет так систематически враждебной нам кампании, как в Финляндии. Ни в одной соседней стране не ведется такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как в Финляндии", – отмечал советский нарком иностранных дел Максим Литвинов.
Враждебная позиция финского руководства сорвала попытки договориться и привела к войне, которая была непростой для советской армии. Хельсинки помогала вся Европа – Германия, Британия, Франция и даже якобы нейтральная Швеция – а суровые климатические условия ограничивали действия советских солдат.
Тем не менее, СССР сумел взломать хорошо укрепленную линию маршала Маннергейма – хребет финской обороны – которая считалась европейцами неприступной. Красноармейцы решительной атакой вернули Выборг. Чтобы не потерять Хельсинки и всю страну, финские власти согласились подписать мир 1940 года.
Однако уже в следующем году они напали на советскую землю в составе нацистских армий, принимая участие в блокаде Ленинграда и оккупации огромных территорий советской Карелии, которая проводилась очень жестоко.
"Финская модель", про которую говорит Александр Стубб, окончательно оформилась в результате очередного разгрома финляндской армии на завершающей стадии Великой Отечественной войны – по итогам Московского перемирия 1944 года и Парижского мирного договора 1947 года.
Этот договор, в частности, закрепил территориальные уступки финнов в пользу СССР. И среди прочего, Хельсинки отдавала Москве часть южной Карелии с Выборгом и Сортавалой, а также Печенгу – бывшую область Петсамо.
Аландские слова, лежащие между Швецией и Финляндией, были полностью демилитаризованы, финская армия сокращалась и больше не могла иметь многие виды оружия – например, подводные лодки или самолёты-бомбардировщики.
В финском обществе прошла вполне реальная и полноценная денацификация – просоветские силы легализовали в политике, а некоторых высокопоставленных националистов посадили в тюрьму – хотя, как правило, ненадолго. Массовые организации ультраправых добровольцев принудительно разоружили и разогнали, а к власти на долгие годы пришли умеренные политики, которые приезжали в Москву только на официальные мероприятия и на охоту.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
29 октября, 12:54
Москва оспорит арест российских объектов недвижимости в ФинляндииПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября прокомментировал журналистам арест российских объектов недвижимости в Финляндии украинской стороной
В таком виде Финляндия больше не могла нести СССР никакой военной угрозы. Но "финская модель" сводилась не только к военной составляющей. Потому что, чтобы закрепить хорошие отношения в политике, две соседние страны начали развивать между собой активное экономическое сотрудничество.
Москва поставляла Хельсинки сырье по выгодным ценам, и после войны между Советами и Суоми наблюдался настоящий торговый бум. Бывшие враги успешно торговали дешевыми энергоносителями, лесом, камнем, металлом, бумагой, изделиями машиностроения.
Потеряв в результате безответственных действий своих политиков часть территорий, финны приобрели то самое экономическое благосостояние, которое долгие годы выделяло их среди других европейских стран. Потому что дружить с Россией оказалось гораздо выгоднее, чем пытаться раз за разом против нее воевать.
Впрочем, сегодня все это в прошлом. Политики-националисты, вроде Александра Стубба, забыли о прежних мирных компромиссах, заблокировали экономические связи с Россией и снова перешли к милитаристской линии под эгидой американского военного блока.
Это касается не только Украины, которой Хельсинки настойчиво советует не договариваться, а бесконечно воевать с русскими.
Сама Финляндия тоже все чаще задействуется в различных военных операциях под эгидой НАТО, которые носят для России провокационный характер.
Как раз сейчас в Суоми стартовала плановая тренировка "Туппи-2024", где летчики на учебных западных самолетах учатся полетам на низких высотах, оттачивая технику ведения воздушного боя.
А в других учениях, которые проходят в лапландских районах Роваярви и Рованиеми под условным наименованием Lightning Strike, участвуют пять тысяч военных из двадцати восьми натовских стран – включая Британию, США, Францию, Чехию, Швецию и Эстонию, которые также имеют около 300 единиц военной техники.
Фактически они моделируют возможные сценарии нападения на Россию. Потому что Соединенные Штаты Америки хотят воевать с Москвой на севере чужими руками – например, специально подготовленными силами европейцев – претендуя на арктические ресурсы и возможности Северного морского пути.
Причем, Роваярви считается сейчас крупнейшим военным полигоном на севере Европы – несмотря на миротворческий имидж, который умело создавали себе финны. Так что западникам есть где тренироваться.
Одним словом – вместо "финской модели", которая предусматривает компромисс в качестве основы для решения территориальных конфликтов, и которая была успешно опробована на практике – современные финские лидеры предлагают украинцам и финнам войну. Несмотря на довольно очевидные уроки истории.
Другие темы: Впервые всерьез? Der Spiegel узнал, что Киев созрел к обсуждению территориальных уступок.
 
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