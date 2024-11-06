После победы Трамп позвонит Путину: Казаков о предмете разговора и ответе России - 06.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241106/1058672258.html
После победы Трамп позвонит Путину: Казаков о предмете разговора и ответе России
После победы Трамп позвонит Путину: Казаков о предмете разговора и ответе России - 06.11.2024 Украина.ру
После победы Трамп позвонит Путину: Казаков о предмете разговора и ответе России
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о трёх возможных результатах президентских выборов в США, а также рассказал о том, почему президенту Владимиру Путину сложнее было договориться с друзьями, чем с врагами
2024-11-06T12:20
2024-11-06T12:20
россия
дональд трамп
владимир путин
украина
сша
госдума
александр казаков
видео
польша
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058671947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee4c47bf9a382542d8c5ab0613734ab1.jpg
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:35 - Выборы в США: кто победит? 02:25 - Почему в США закончилась демократия? 05:36 - Об американском обществе.15:38 - На кого из кандидатов на выборах президента США ставит Александр Казаков.17:30 - О возможных мерах G7 против России и КНДР. 27:20 - О влиянии погодного фактора на наступление ВС РФ.31:38 - Почему с друзьями сложнее, чем с врагами? 36:18 - Зачем Трамп позвонит Путину после победы на выборах президента?
россия
украина
сша
польша
чехия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058671947_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5bc18735e6533d19c784ec9c745e0f44.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, дональд трамп, владимир путин, украина, сша, госдума, александр казаков, видео, польша, чехия, оон, государство, сво, конгрессмен, конгресс сша, республиканцы, видео
Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, США, Госдума, Александр Казаков, Видео, Польша, Чехия, ООН, государство, СВО, конгрессмен, Конгресс США, республиканцы

После победы Трамп позвонит Путину: Казаков о предмете разговора и ответе России

12:20 06.11.2024
 
Читать в
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о трёх возможных результатах президентских выборов в США, а также рассказал о том, почему президенту Владимиру Путину сложнее было договориться с друзьями, чем с врагами
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:35 - Выборы в США: кто победит?
02:25 - Почему в США закончилась демократия?
05:36 - Об американском обществе.
15:38 - На кого из кандидатов на выборах президента США ставит Александр Казаков.
17:30 - О возможных мерах G7 против России и КНДР.
27:20 - О влиянии погодного фактора на наступление ВС РФ.
31:38 - Почему с друзьями сложнее, чем с врагами?
36:18 - Зачем Трамп позвонит Путину после победы на выборах президента?
 
РоссияДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаСШАГосдумаАлександр КазаковВидеоПольшаЧехияООНгосударствоСВОконгрессменКонгресс СШАреспубликанцы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20Завершить украинский конфликт за ночь нельзя - Песков о победе Трампа
13:37Восстановление домов в Курской области оценили в 100 млрд рублей, губернатор готовит списки
13:30"Финская модель" и Украина. На севере ястребам тоже не терпится воевать
13:05Мосийчук* дал совет Зеленскому, как лучше подлизаться к Трампу
13:00Президент США и Украина, налёты и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 ноября
12:47Песков ответил, планирует ли Путин поздравлять Трампа
12:46Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил
12:31Трамп, отводи войска!
12:20После победы Трамп позвонит Путину: Казаков о предмете разговора и ответе России
12:19Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
12:10Зеленский поздравил Трампа, а тот - "решительного парня" Вэнса
12:07Готовится к выборам и включает "радение за народ". Чем сейчас занимается экс-премьер Юлия Тимошенко
11:58Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине
11:36Трамп пообещал остановить войны, в МИД РФ отреагировали
11:31Завербованного россиянина осудили на 22,5 года за попытку подорвать железную дорогу под Воронежем
11:02За Трампа и стройку: Илон Маск "принес" в Овальный кабинет раковину
10:53Суд в ДНР приговорил воевавшего за ВСУ американского наемника к 14 годам колонии
10:53Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США
10:50"Не тратится на прихлебателей и приживалок": Медведев объяснил, почему Киеву не повезло с Трампом
10:45Сэмюэль Трэпп о выборах в США: Несмотря на подлоги, Трамп выиграет и Зеленского ждет кошмар
Лента новостейМолния