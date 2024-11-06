https://ukraina.ru/20241106/1058672258.html

После победы Трамп позвонит Путину: Казаков о предмете разговора и ответе России

После победы Трамп позвонит Путину: Казаков о предмете разговора и ответе России - 06.11.2024 Украина.ру

После победы Трамп позвонит Путину: Казаков о предмете разговора и ответе России

Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о трёх возможных результатах президентских выборов в США, а также рассказал о том, почему президенту Владимиру Путину сложнее было договориться с друзьями, чем с врагами

2024-11-06T12:20

2024-11-06T12:20

2024-11-06T12:20

россия

дональд трамп

владимир путин

украина

сша

госдума

александр казаков

видео

польша

чехия

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:35 - Выборы в США: кто победит? 02:25 - Почему в США закончилась демократия? 05:36 - Об американском обществе.15:38 - На кого из кандидатов на выборах президента США ставит Александр Казаков.17:30 - О возможных мерах G7 против России и КНДР. 27:20 - О влиянии погодного фактора на наступление ВС РФ.31:38 - Почему с друзьями сложнее, чем с врагами? 36:18 - Зачем Трамп позвонит Путину после победы на выборах президента?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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