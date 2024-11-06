https://ukraina.ru/20241106/1058658292.html

Скандальный "закон о дровах", успехи ВС РФ, шантаж Польши. Главное на Украине на утро 6 ноября

Скандальный "закон о дровах", успехи ВС РФ, шантаж Польши. Главное на Украине на утро 6 ноября - 06.11.2024 Украина.ру

Скандальный "закон о дровах", успехи ВС РФ, шантаж Польши. Главное на Украине на утро 6 ноября

Советник Зеленского пообещал, что тот не подпишет скандальный "закон о дровах". Российские военные уничтожают националистов и технику. В Польше призывают шантажировать Украину военной помощью

2024-11-06T09:00

2024-11-06T09:00

2024-11-06T09:26

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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Советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заверил, что тот не будет подписывать скандальный "закон о дровах"."Президент не будет подписывать этот закон", — заявил он.Как объяснил Литвин, время на вето прошло по техническим причинам.Закон был принят парламентом 10 октября. Позднее, 15 числа его направили на подпись Зеленскому.В Уголовный кодекс, в частности, предлагалось внести ст. 246, в которой предусмотрена ответственность за "перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины без документов, подтверждающих законность происхождения деревьев, кустарников или древесины, или с поддельными документами".За это, в зависимости от тяжести (объема древесины), полагались штрафы, а также лишение свободы до семи лет.Адвокат Алексей Кинебас разъяснил, что, например, хранение дров на сумму 30 тысяч гривен (около 70 тысяч рублей) может грозить уголовной ответственностью от пяти до семи лет.На возможное введение такого закона оперативно отреагировали украинцы. Пользователи Tik-Tok высмеяли новый закон, в соцсетях развернулись активные обсуждения, не только в ироничном, но и в резко негативном ключе.При этом на днях советник украинского кабмина по энергетике Александр Харченко признавал, что зимой в стране может не быть света по 20 часов в сутки, если Россия нанесет удары по атомной энергосистеме. К настолько долгим отключениям, по его словам, может привести и холодная зима.Эксперт Геннадий Рябцев, в свою очередь, назвал наиболее вероятными отключения света на 8-14 часов в сутки.В США также ожидают очень суровую зиму на Украине, отмечает издание Politico. Кроме того, уверены эксперты газеты, Украине может не хватить на зиму запасов газа на фоне того, что западные трейдеры и компании в 2024 году "неохотно закачивают газ в хранилища из-за повторяющихся российских атак и менее привлекательной маржи".По словам председателя подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктории Гриб, ситуация с энергетической ситуацией на Украине критическая. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предупредил, что отопительный сезон будет крайне сложным для Украины этой зимой."Украина еще не проходила отопительный сезон с таким состоянием энергосистемы", - заверил он.Успехи ВС РФВ ночь на среду в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Украинские СМИ информировали о взрывах в Черкасской области, в Сумах. Также взрыв прогремел в городе Кременчуг Полтавской области. Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар по электроподстанции, а также по базе в Николаевской области, где предположительно было более 100 сотрудников военкоматов. По его словам, ранее в Первомайске размещались ракетные дивизионы, сейчас военные части "часто используются бандеровцами". "Сопротивление пишет о том, что в Первомайск было направлено более ста работников коммерческой компании ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) по отлову украинского населения. И есть большая вероятность, что прилетело именно к ним. ТЦК останавливались на базах отдыха в районе Мигия. Еще два прилета были в городскую подстанцию, после чего пропало электричество и под утро пропал интернет", - добавил подпольщик. Глава областной военной администрации Виталий Ким в свою очередь пожаловался на повреждения энергетической инфраструктуры в Николаевской области. По его словам, часть абонентов осталась без света. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о продвижении российских войск на Времевском направлении в Запорожской области."Наши ребята пошли вперед. Раньше они наступали с юга со стороны Урожайного и Старомайорского в сторону Макаровки, теперь наступление начато и с востока со стороны Шахтерского и Золотой Нивы", — сказал Рогов. Он добавил, что за последние сутки под контроль взято около 30 квадратных километров. Главной целью ВС РФ на данном направлении является перекрытие логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ), сосредоточенной во Времевке и Великой Новоселке. Кроме того, Вооруженные силы России за последние трое суток увеличили давление на позиции Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Он добавил, что исходя из докладов ВСУ, российские войска не ослабляют давление на украинские позиции в окрестностях Купянска. В частности, на протяжении последних трех суток атаки ВС России на украинские позиции в этом районе участились и происходят не реже 20 раз в сутки. По его словам, наиболее активные действия отмечаются в районе Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Кучеровки, Песчаного, Лозовой, Колесниковки и их окрестностях. Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за сутки они 16 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Два обстрела - на Донецком направлении. Четырнадцать обстрелов - на Горловском направлении", - перечислили в представительстве. Всего было выпущено 52 боеприпаса, был ранен один мирный житель. Кроме того, киевский режим ночью попытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА. Однако российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один - над Орловской, сообщили в Минобороны России.Шантаж Польши Вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Кшиштоф Босак в эфире Польского телевидения предложил шантажировать Украину военной помощью в связи с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни. "По моему мнению, Польша должна сказать украинцам, что если они хотят и далее пользоваться помощью Польши, например, пользоваться аэродромом в Ясенке, то должны изменить свое решение, блокирующее эксгумацию польских жертв Волынской резни", - сказал Босак. Он подчеркнул, что допускает в этом вопросе применение шантажа. В этом же эфире Босак отметил, что Польша поддержала "Оранжевую революцию" на Украине, которая привела к власти антипольские силы. "Выплыли силы, которые являются антипольскими. Большая часть наших проблем с Украиной началась после той революции", - сказал он. Аэропорт Ясенка в польском Жешуве является основным хабом, через который на Украину поставляется военная, гуманитарная и другая помощь со всего Европейского союза. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Волынская резня — события, происходившие в 1942–1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыяч до 100 тысяч человек. В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом и постановил считать 11 июля днем памяти жертв этих событий.Летом 2024 года польский вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз без эксгумации жертв Волынской резни. Премьер-министр Польши Дональд Туск согласился с вице-премьером и отметил, что "Украина не будет членом Евросоюза без согласия Польши". В конце октября в польском МИДе заявили, что вопрос Волынской резни тяготит отношения страны с Украиной. Подробнее о резне - в материале Казнями поляков руководил украинский националист. ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни на сайте Украина.ру. * Признана экстремистской и запрещена в России.

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https://ukraina.ru/20241105/1058623324.html

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Сергей Зуев

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