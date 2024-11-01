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Казнями поляков руководил украинский националист. ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни

Казнями поляков руководил украинский националист. ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни - 01.11.2024 Украина.ру

Казнями поляков руководил украинский националист. ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни

Федеральная служба безопасности России рассекретила и обнародовала данные о том, что казнями поляков в 1944 году руководил украинский националист Михаил Каркоць

2024-11-01T07:30

2024-11-01T07:30

2024-11-01T07:38

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Сейчас ФСБ опубликовала материалы Комитета государственной безопасности СССР, датированные 1967 годом, по уголовному делу украинского националиста, эсэсовца и карателя Василия Малаженского, члена "Организации украинских националистов"* активного участника Волынской резни.По данным КГБ, летом 1944 года Малаженский принимал участие в расправе, учиненной палачами из "Украинского легиона самообороны" над польскими мирными жителями села Хланов (Хланюв) Краснотравского уезда Люблинского воеводства."В июле 1944 года во время отступления гитлеровских войск из Сокальского и Грубышевского повита, Малаженский добровольно вступил в так называемый "Украинский легион самообороны", входивший в состав немецкой армии как карательный батальон-31", - говорится в докладной записке КГБ о результатах следствия по делу Малаженского. "Украинский легион самообороны" был создан в сентябре 1943 года из уцелевших членов отрядов "мельниковцев" – ОУН(м).Отмечалось, что 22 июля 1944 года, когда около села Хланов партизанами был убит командир легиона гауптштурмфюрер СС Зигфрид Асмус, "легионеры карательного батальона-31, среди которых был и Малаженский, сожгли села Хланюв, Владиславки и хутор Хланюв и расстреляли 45 жителей этих сел".В сентябре 1944 года Малаженский в составе сотни "Вовка" этого же легиона принимал участие в подавлении антифашистского варшавского восстания, а позже, осенью того же года, дважды принимал участие в облавах против польских партизан в районе города Мехова.В 2013 году журналисты агентства Ассошиэйтед Пресс провели расследование и установили, что Каркоць в 1949 году перебрался в США, предоставив недостоверные данные о себе. Он скрыл, что служил в войсках СС (31-й батальон вошел в состав дивизии СС "Галичина"). В США Каркоць работал плотником, получил американское гражданство, став Майклом Каркоком.В 1990-х годах Каркоць написал мемуары, в которых называл себя "Волком". Книга стала поводом для начала расследования Ассошиэйтед Пресс. В ходе него выяснилось, что Каркоць причастен к массовым убийствам гражданского населения, в том числе женщин и детей, в годы Великой Отечественной войны. Результатами расследования заинтересовались в Польше и Германии.В Германии начали дело, но в конце июля 2015 года баварская прокуратура его закрыла по состоянию здоровья Каркоця. В марте 2017 года суд польского Люблина выдал ордер на арест Каркоця, чтобы добиться его экстрадиции из США по обвинению в военных преступлениях. Но в 2019 году Каркоць умер в Штатах в возрасте 100 лет.Подробнее о резне - в материале "Миф об УПА* рухнет": в чем суть конфликта Варшавы и Киева о Волынской резне на сайте Украина.ру. * ОУН запрещена в РФ.

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