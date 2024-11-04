https://ukraina.ru/20241104/1058610410.html

Народное единство - не фантастика. Как Россия через свои стандарты объединяет русских и украинцев

Народное единство - не фантастика. Как Россия через свои стандарты объединяет русских и украинцев - 04.11.2024 Украина.ру

Народное единство - не фантастика. Как Россия через свои стандарты объединяет русских и украинцев

Примерно раз в месяц кто-то из украинских чиновников сообщает о массовом возвращении переселенцев к себе домой — в прифронтовые или уже перешедшие под контроль России территории. В качестве причины непременно называются социально-экономические трудности на новом месте проживания.

2024-11-04T07:14

2024-11-04T07:14

2024-11-04T07:14

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Но, несмотря на то что об этой проблеме на Украине говоря уже почти полгода, ничего для удержания своих граждан киевская власть не сделала. Последняя инициатива — предоставление субсидии на аренду жилья — имеет не нулевые шансы утонуть в процессе бюрократических согласований или столкнуться с дефицитом финансирования.Однако любое признание того, что бежавшие от войны граждане Украины возвращаются на подконтрольную России территорию уже само по себе, является крамолой. Поэтому подобные признания часто сопровождаются различными оговорками, например о жёсткости фильтрации на въезде в Россию через аэропорт Шереметьево — эту тему активно обсуждали в конце лета. Сколько людей вернулось в Россию с подконтрольной киевской власти территории, к сожалению, неизвестно — российская бюрократия не ведёт соответствующего учёта, социологи не проводят с такими людьми фокус-группы, а психологи — беседы. Однако таких людей уже порядочно. И — рискну выдвинуть гипотезу — уезжают они с Украины в Россию на освобожденные от нацистов территории не только от безденежья, но и от осознания того, что киевской власти глубоко безразличны их судьбы."Сарафанное радио" НовороссииИменно фокус-группы помогли бы установить причины возвращения и факторы, повлиявшие на принятие такого решения. Украинские СМИ о восстановлении мирной жизни в Донбассе и Новороссии не пишут ничего — это запретная тема. Вместо этого журналисты управляются в жанре описания ужасов российского наступления, показывая разрушенные города. Российские СМИ на Украине заблокированы, так что при принятии решения о возвращении домой люди, скорее всего, ориентируются на сообщения из Telegram или "сарафанное радио" — коллективное мнение своих знакомых, принявших власть России.При этом это мнение непременно разное в силу существенных различий как между субъектами, так и между городами в пределах одного и того же нового субъекта федерации. Жизнь в Геническе и Новой Каховке существенно различается. Геническ — приграничный райцентр, ставший волею судеб столицей, готовится в масштабному строительству, а Новая Каховка, оказавшись в 15-км прифронтовой зоне, уже два года находится в режиме выживания под непрерывными украинскими обстрелами. И это без учёта того, в городах прифронтовой Северодонецкой агломерации идут свои восстановительные процессы, которые сильно отличаются от всероссийской витрины — Мариуполя. А есть ещё и специфические, корпоративные, города. Яркий пример — Днепрорудный и Энергодар. В первом градообразующим предприятием является железорудный комбинат, во втором — АЭС. Однако в Днепрорудном из 18 тыс. довоенного населения остались 6 тыс. — остальные уехали на Украину по зову менеджеров "Метинвеста" и теперь не могут вернуться. Во втором традиционно сильные связи с "Росатомом" после 2014 года были разорваны, но их вновь удалось восстановить, и даже молодые атомщики вновь учатся в Севастополе, но уже российском.Именно локальные сведения имеют важнейшее значение при принятии решения о возвращении. Эти сведения на стыке новостей, слухов и ощущений субъективно куда ценнее сухой статистики о темпах жилищного и дорожного строительства, хотя и не умаляют их, а лишь дополняют. Следовательно, на первый план выходят локальные новости, общий посыл которых прост и незамысловат — вы важны и ценны для России, а её бюрократия постарается вам помочь. И таких примеров хватает.России не всё равноЛучшая иллюстрация тезиса "нам не наплевать" — модернизация коммунальной инфраструктуры, которая быстро улучшает качество жизни десятков тысяч человек.2 ноября замминистра здравоохранения Украины Марина Слободченко заявила, что ЕС требует от Киева закрепить на законодательном уровне стандарты для питьевой воды, чтобы контролировать их исполнение. Однако в таком случае вся вода на Украине окажется технической, а это приведёт к изменению тарифов на неё, и убыткам водоканалов. Для сравнения: до конца года в освобождённой части Херсонской области отремонтируют 162 км сетей водоснабжения и водоотведения, 10 скважин, 20 объектов теплоснабжения и 35 объектов водоснабжения и водоотведения. На это потратят 3,5 млрд рублей или 36 млн долларов — не весть какие большие, даже по меркам Украины, деньги. В следующем году на те же цели направят ещё 1,5 млрд рублей. И это в сухой и степной области, где всегда было плохо с водой, а после прорыва плотины Каховской ГЭС и подавно.Схожая история и с газоснабжением. Уровень газификации Херсонской области — 27%. В этом году газ появится в 10 тыс. домовладений области. Затраты на газификацию домовладений и строительство 9 магистральных газопроводов общей длиной 330 км, в том числе для компенсации дефицита газа в Геническе, составят 60 млрд рублей или 615 млн долларов.Население области — чуть больше полумиллиона человек, которые живут преимущественно в сёлах. Казалось бы, могли бы и дальше жить без газа, как жили десятилетиями, и без доступа к питьевой воде. Но властям не всё равно, а в России есть стандарты, которые хоть и без приставки "евро", как стало модным за последние 30 лет, но требуют соблюдения.Русский стандартК слову, о стандартах. Беседы автора совместно с писателем Семёном Ураловым в рамках проекта "Будем жить" с чиновниками и предпринимателями с Донбасса и Новороссии, показывают, что слово "стандарт" для чиновника не является пустым звуком.Примеров хватает.Уже бывший вице-губернатор Запорожской области, курирующий внутреннюю политику, Сергей Толмачёв рассказывал, что школы Запорожской области приходилось спешно ремонтировать и модернизировать так как начинать в них учебный год было нельзя — они не соответствовали минимальным российским требованиям.И. о. министра культуры Запорожской области, выходец из ЛНР, Теодор Олексин с грустью констатировал, отсутствие элементарных благ в дворцах культуры Запорожской области — там не было ни тепла, ни часто даже туалета. Как можно учить детей прекрасному в куртках, когда театр начинается с вешалки? Но 30 лет как-то учили.В Херсонской области, как и на всей территории постУкраины, не было молодёжной политики как таковой. Теперь, как рассказывает министр молодёжной политики Игорь Астранин, её реализацией занимаются 60 человек. Первые результаты — молодёжные центры, выдача грантов на социальные проекты без взяток и откатов, гигантская стройка центра "Таврида-Арт".И Астранин, и Олексин положительно отзываются о работе автоклубов — их в Новороссию поставили в рамках нацпроекта "Культура". Они нужны не для предвыборной агитации, а для того, чтобы в малые и прифронтовые сёла, где закрылись дворцы культуры, хотя бы на время вернулось ощущение праздников на важные и памятные даты. А поездки молодёжи, многих представителей которой заразили русофобией, что по российским городам, позволяют иначе взглянуть не только на себя, но и на окружающий мир.Отдельный вопрос — медицина.В Мелитополе модернизировали клинико-цитологическую лабораторию при онкодиспансере. При Украине её площадь составляла 30 м2, теперь увеличилась до 200 м2. В прошлом году в диспансере появился свой томограф. А 31 октября в Мелитополе открылся новый онкодиспансер, который при Украине не могли построить 30 лет. Заодно строят детский многопрофильный педиатрический центр из двух корпусов: первый на 7 этажей и 240 коек, второй на 5 этажей и 100 коек. И можно не сомневаться — его построят в срок, к первому полугодию 2026 года, как республиканский перинатальный центр в Донецке, который работает с 3 апреля и оснащён по последнему слову техники. Ничто не мешало киевской власти построить такие объекты в каждом крупном городе, но ей наплевать на людей, а для себя она создала частную медицину с опцией лечения за границей. Зато на главврача Алешек Владимира Харлана в сентябре совершили покушение, убив его супругу.Отдельная история с украинским языком, который так боятся потерять украинские националисты, что принуждают всех забыть русский. Его учат и в Донбассе и в Новороссии, но как родной язык — отдельный предмет. В этом плане Запорожская и Херсонская области ничем не отличаются от Татарстана, где учат татарский. Однако проводится чёткое различие между русским языком как мировым и украинским как национальным, а эти два языка не противопоставляются друг другу — они занимают разные ниши, как им и положено.Есть ещё пример, куда более экзотический. На Украине все 30 с лишним лет не было не только молодёжной, но и экологической политики. В Запорожской области расчистили 12-км русла реки Молочная, в Луганске — 12 км реки Лугань. С 2025 года водные объекты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей включат в единый федеральный проект по оздоровлению рек и озер. Реки и озёра в России, к слову, чистят уже лет 10 как.Часто всё те же стандарты затрагивают очень небольшие группы людей, о которых киевская власть за 30 лет забыла.В музыкальные школы привозят новые инструменты, что позволяет учить детей на новых баянах, вместо тех, на которых ещё в 1980-х учились играть педагоги. Почтальонам в Запорожской области весной выдали 600 новых велосипедов — в последний раз им обновляли парк больше 20 лет назад. В марте 2024 года в ЦРБ Михайловки и Васильевки Запорожской области заменили всё оборудование в прачечных. В ЦРБ Михайловки каждые сутки стирали 150 кг белья в обычных машинках, теперь там новые стиральные и сушильные машины, машина автоматической глажки и стерилизатор. Заодно купили по три комплекта постельного белья на каждую койку. Главврач говорит, такого не было 30 лет. На всех этих людей киевская власть махнула рукой и вычеркнула их из своей жизни.Народное единство несмотря ни на чтоК 4 ноября в России много размышляют о сути Дня народного единства, но для жителей Донбасса и Новороссии народное единство проявляется в том, что их города и сёла помогают восстанавливать российские регионы-шефы, их дети теперь могут учиться в нормальных школах и Дворцах культуры, а стариков лечат врачи-добровольцы, приехавшие по зову сердца.Ничем подобным взаимоотношения Украины и стран, которые позиционируются в качестве её союзников, похвастаться не могут. Автор ничего не слышал об участии немецких электриков, итальянских плиточников или польских сантехников в восстановительных работах на подконтрольной киевской власти территории. Зато фактов участия европейцев в качестве наёмников на войне достаточно. Убивать — так пожалуйста, созидать так извольте.В целом, если рассматривать отдельно каждый пример восстановления, то ничего фантастического не произошло. Нет новых городов, нет космодрома, обошлось и без новых чудес света. Но фантастика в том, что мелкие улучшения, затрагивающие жизнь простых смертных, стали массовыми.И стоит ли удивляться явке на прошедших в нынешнем марте президентских выборах в Запорожской области в 85% и 92% голосов за Владимира Путина? Стоит ли удивляться сократившемуся количеству терактов — в 2022 году каждый месяц совершалось громкое убийство чиновников — и тому факту, что дело явно не обошлось одной лишь качественной работой силовиков? Пожалуй, нет.Во всём этом автора удивляют два момента.Первый — продолжающееся использование приставки "европейский" применительно к чему-либо, что ассоциируется в новым и современным. Практика Украины чётко показывает, что европейский стандарт — это что-то среднее между Нигерией, где исламисты сотнями похищают детей и учителей, и Афганистаном в период до победы пока ещё террористического Талиб. Двигаясь по европейскому пути, киевская власть завела Украину в экваториальную Африку. Поэтому впору говорить о русском или евразийском стандарте — примеров в Новороссии хватает.Второй — упрямое отрицание большинством граждан Украине реальности в Донбассе и Новороссии. Привыкнув за 30 лет к скотскому отношению миллионы подхватили явный Стокгольмский синдром, решил в феврале 2022 года умереть за тех, кто превратил их в скот.Остаётся лишь надеяться, что ручеёк возвращающихся беженцев сделает своё дело — прорвёт плотину украинской цензуры и сломает инерцию мышления, доказав на примере Донбасса и Новороссии, что человек — не скотина, а народное единство — это совместное развитие общего дома, с готовностью признать равного себе в том, кто 30 лет жил по другую сторону границы.О проблемах в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистов"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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