20 тысяч солдат, танки и артиллерия: в Минобороны РФ раскрыли детали плана Киева по захвату Курской АЭС - 05.11.2024 Украина.ру
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20 тысяч солдат, танки и артиллерия: в Минобороны РФ раскрыли детали плана Киева по захвату Курской АЭС
20 тысяч солдат, танки и артиллерия: в Минобороны РФ раскрыли детали плана Киева по захвату Курской АЭС - 05.11.2024 Украина.ру
20 тысяч солдат, танки и артиллерия: в Минобороны РФ раскрыли детали плана Киева по захвату Курской АЭС
В захвате Курской АЭС должны были участвовать 20 тысяч военных ВСУ, танки, РСЗО и ствольная артиллерия. Об этом 5 ноября рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
2024-11-05T15:04
2024-11-05T15:04
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На брифинге была продемонстрирована карта планировавшихся действий ВСУ и названы силы и средства для этой операции: 20 тысяч военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, 5 единиц реактивных систем залпового огня.Кириллов также отметил, что украинское командование представляло свою атаку на Курскую АЭС Западу как возможность навредить России, однако на самом деле авария на атомной электростанции привела бы к последствиям, сопоставимым с трагедиями на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1", и пострадала бы большая часть Европы.Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могли захватить Курскую АЭС, но не стали этого делать, потому что "не было такого плана"."Если бы мы хотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать. Но мы никогда не хотели этого. Никогда, потому что мы понимаем, что это означало бы стать такими, как Россия", - сказал Зеленский.В середине октября немецкая газета Bild* со ссылкой на украинского чиновника, работающего в сфере закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Чуть позже президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, заявив, что "именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности".Подробнее можно прочитать в материале Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.* СМИ-иноагент.
https://ukraina.ru/20241105/1058636660.html
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Новости, Россия, Киев, Запад, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, захват, Курская область, АЭС, Чернобыль

20 тысяч солдат, танки и артиллерия: в Минобороны РФ раскрыли детали плана Киева по захвату Курской АЭС

15:04 05.11.2024
 
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
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В захвате Курской АЭС должны были участвовать 20 тысяч военных ВСУ, танки, РСЗО и ствольная артиллерия. Об этом 5 ноября рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
На брифинге была продемонстрирована карта планировавшихся действий ВСУ и названы силы и средства для этой операции: 20 тысяч военных, 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, 5 единиц реактивных систем залпового огня.
Кириллов также отметил, что украинское командование представляло свою атаку на Курскую АЭС Западу как возможность навредить России, однако на самом деле авария на атомной электростанции привела бы к последствиям, сопоставимым с трагедиями на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1", и пострадала бы большая часть Европы.
14:04
Как в Чернобыле или "Фокусиме-1": Кириллов рассказал о планах ВСУ относительно Курской АЭСУкраинское командование "продавало" Западу свою атаку на Курскую АЭС как возможность навредить России с помощью аварии на атомной электростанции, однако на самом деле подобное ЧП привело бы к последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1", и пострадала бы большая часть Европы
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могли захватить Курскую АЭС, но не стали этого делать, потому что "не было такого плана".
"Если бы мы хотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать. Но мы никогда не хотели этого. Никогда, потому что мы понимаем, что это означало бы стать такими, как Россия", - сказал Зеленский.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2024
30 октября, 17:33
"Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭСУкраинская армия могла захватить Курскую АЭС, но не стала этого делать, потому что "не было такого плана". Об этом 30 октября в интервью для СМИ Северной Европы заявил Владимир Зеленский
В середине октября немецкая газета Bild* со ссылкой на украинского чиновника, работающего в сфере закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.
Чуть позже президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, заявив, что "именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности".
Подробнее можно прочитать в материале Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.
* СМИ-иноагент.
 
НовостиРоссияКиевЗападВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВСУзахватКурская областьАЭСЧернобыль
 
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