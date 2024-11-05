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Вырвала детей из немецкой "опеки" и вернулась на родину: репатриантка Фишер о жизни в Европе и в России

Вырвала детей из немецкой "опеки" и вернулась на родину: репатриантка Фишер о жизни в Европе и в России - 05.11.2024 Украина.ру

Вырвала детей из немецкой "опеки" и вернулась на родину: репатриантка Фишер о жизни в Европе и в России

В рамках спецпроекта Украина.ру "Хочу жить в России" корреспондент Павел Волков отправился в Ставрополь, где пообщался с репатрианткой из Германии Мариной Фишер, которая вернулась в Россию после того, как спасла своих детей от немецкой опеки

2024-11-05T13:17

2024-11-05T13:17

2024-11-05T13:29

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:30 - О себе и семье.01:20 – О работе в Германии.03:00 - О медицине в Германии.04:03 - Сравнение систем здравоохранения Германии и России.05:04 - О социализации в Германии.08:04 - О русских в Германи.11:43 - Трудно ли работать русским в Германии?14:20 - Отношение к русским в Германии на данном этапе.16:24 - О проблемах воспитания детей в ФРГ.20:45 - Почему Марина Фишер решила вернуться в Россию? 23:09 - О спасении детей от немецкой опеки.25:04 - О переезде в Россию и трудоустройстве в Ставрополе.28:56 - О разнице жизни в Германии и в России.31:26 - Почему именно Ставрополь? 33:09 - О толерантности в Германии. * В интервью упоминается движение ЛГБТ, внесённое в список террористических и экстремистских организаций и запрещённое в РФ.

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