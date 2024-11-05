Вырвала детей из немецкой "опеки" и вернулась на родину: репатриантка Фишер о жизни в Европе и в России - 05.11.2024 Украина.ру
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Вырвала детей из немецкой "опеки" и вернулась на родину: репатриантка Фишер о жизни в Европе и в России
Вырвала детей из немецкой "опеки" и вернулась на родину: репатриантка Фишер о жизни в Европе и в России - 05.11.2024 Украина.ру
Вырвала детей из немецкой "опеки" и вернулась на родину: репатриантка Фишер о жизни в Европе и в России
В рамках спецпроекта Украина.ру "Хочу жить в России" корреспондент Павел Волков отправился в Ставрополь, где пообщался с репатрианткой из Германии Мариной Фишер, которая вернулась в Россию после того, как спасла своих детей от немецкой опеки
2024-11-05T13:17
2024-11-05T13:29
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:30 - О себе и семье.01:20 – О работе в Германии.03:00 - О медицине в Германии.04:03 - Сравнение систем здравоохранения Германии и России.05:04 - О социализации в Германии.08:04 - О русских в Германи.11:43 - Трудно ли работать русским в Германии?14:20 - Отношение к русским в Германии на данном этапе.16:24 - О проблемах воспитания детей в ФРГ.20:45 - Почему Марина Фишер решила вернуться в Россию? 23:09 - О спасении детей от немецкой опеки.25:04 - О переезде в Россию и трудоустройстве в Ставрополе.28:56 - О разнице жизни в Германии и в России.31:26 - Почему именно Ставрополь? 33:09 - О толерантности в Германии. * В интервью упоминается движение ЛГБТ, внесённое в список террористических и экстремистских организаций и запрещённое в РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, новости, европа, россия, германия, ставрополь, ес, евросоюз, регионы, страны, финансы, фрг, севастополь, образование, работа, язык, видео
Видео, Новости, Европа, Россия, Германия, Ставрополь, ЕС, Евросоюз, регионы, страны, финансы, ФРГ, Севастополь, образование, работа, язык

Вырвала детей из немецкой "опеки" и вернулась на родину: репатриантка Фишер о жизни в Европе и в России

13:17 05.11.2024 (обновлено: 13:29 05.11.2024)
 
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В рамках спецпроекта Украина.ру "Хочу жить в России" корреспондент Павел Волков отправился в Ставрополь, где пообщался с репатрианткой из Германии Мариной Фишер, которая вернулась в Россию после того, как спасла своих детей от немецкой опеки
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:30 - О себе и семье.
01:20 – О работе в Германии.
03:00 - О медицине в Германии.
04:03 - Сравнение систем здравоохранения Германии и России.
05:04 - О социализации в Германии.
08:04 - О русских в Германи.
11:43 - Трудно ли работать русским в Германии?
14:20 - Отношение к русским в Германии на данном этапе.
16:24 - О проблемах воспитания детей в ФРГ.
20:45 - Почему Марина Фишер решила вернуться в Россию?
23:09 - О спасении детей от немецкой опеки.
25:04 - О переезде в Россию и трудоустройстве в Ставрополе.
28:56 - О разнице жизни в Германии и в России.
31:26 - Почему именно Ставрополь?
33:09 - О толерантности в Германии.
* В интервью упоминается движение ЛГБТ, внесённое в список террористических и экстремистских организаций и запрещённое в РФ.
 
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