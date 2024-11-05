В Киевском университете имени Шевченко закрыли "Телеграм" на "замок" - 05.11.2024 Украина.ру
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В Киевском университете имени Шевченко закрыли "Телеграм" на "замок"
В Киевском университете имени Шевченко закрыли "Телеграм" на "замок" - 05.11.2024 Украина.ру
В Киевском университете имени Шевченко закрыли "Телеграм" на "замок"
В Киевском национальном университете имени Шевченко запретили использование российского мессенджера "Телеграм" на служебных устройствах. Об этом 5 ноября написало украинское издание УНИАН
2024-11-05T12:26
2024-11-05T12:26
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университет
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Также стало известно, что этот мессенджер больше не поддерживается Wi-Fi в студенческих общежитиях и на территории университета, а некоторым особенно активным пользователям отправили приказ о запрете в личные сообщения.Ранее депутат Верховной Рады Николай Княжицкий обещал, что парламент страны разработает законопроект о регулировании работы "Телеграм" на Украине. Около месяца назад его коллега по парламенту, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что украинских чиновников начнут наказывать дисциплинарными взысканиями за использование этой сети для служебной коммуникации."Тем временем Верховная Рада продолжает и сегодня делать публикации в своем паблике в "Телеграм". Который, по этой логике, уже не могут вести со служебного компьютера в парламенте", - заметили журналисты издания "Страна.ua".Также ранее в украинской прессе появилось сообщение, что Полтавский областной совет рассмотрит предложение запрета мессенджера "Телеграм" на территории области.Другие темы: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.
https://ukraina.ru/20241011/1058026939.html
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новости, украина, telegram, россия, верховная рада, вооруженные силы украины, университет
Новости, Украина, Telegram, Россия, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, университет

В Киевском университете имени Шевченко закрыли "Телеграм" на "замок"

12:26 05.11.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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В Киевском национальном университете имени Шевченко запретили использование российского мессенджера "Телеграм" на служебных устройствах. Об этом 5 ноября написало украинское издание УНИАН
Также стало известно, что этот мессенджер больше не поддерживается Wi-Fi в студенческих общежитиях и на территории университета, а некоторым особенно активным пользователям отправили приказ о запрете в личные сообщения.
Ранее депутат Верховной Рады Николай Княжицкий обещал, что парламент страны разработает законопроект о регулировании работы "Телеграм" на Украине.
Около месяца назад его коллега по парламенту, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что украинских чиновников начнут наказывать дисциплинарными взысканиями за использование этой сети для служебной коммуникации.
"Тем временем Верховная Рада продолжает и сегодня делать публикации в своем паблике в "Телеграм". Который, по этой логике, уже не могут вести со служебного компьютера в парламенте", - заметили журналисты издания "Страна.ua".
- РИА Новости, 1920, 11.10.2024
11 октября, 12:03
Украинский депутат пообещал штрафовать чиновников за "Телеграм", но в Раде об этом неизвестноУкраинских чиновников будут наказывать дисциплинарными взысканиями за использование сети "Телеграм" для служебной коммуникации. Об этом местным СМИ 11 октября сказал депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин
Также ранее в украинской прессе появилось сообщение, что Полтавский областной совет рассмотрит предложение запрета мессенджера "Телеграм" на территории области.
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
8 октября, 15:51
В отдельно взятой области: на Украине продолжается борьба с "Телеграм" Полтавский областной совет рассмотрит предложение запрета мессенджера "Телеграм" на территории области. Об этом сообщили 8 октября журналисты украинского издания УНИАН
Другие темы: "Снимали друг друга": ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, пока там делали контент для TikTok.
 
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