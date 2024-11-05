В Киевском университете имени Шевченко закрыли "Телеграм" на "замок"
В Киевском национальном университете имени Шевченко запретили использование российского мессенджера "Телеграм" на служебных устройствах. Об этом 5 ноября написало украинское издание УНИАН
Также стало известно, что этот мессенджер больше не поддерживается Wi-Fi в студенческих общежитиях и на территории университета, а некоторым особенно активным пользователям отправили приказ о запрете в личные сообщения.
Ранее депутат Верховной Рады Николай Княжицкий обещал, что парламент страны разработает законопроект о регулировании работы "Телеграм" на Украине.
Около месяца назад его коллега по парламенту, председатель комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что украинских чиновников начнут наказывать дисциплинарными взысканиями за использование этой сети для служебной коммуникации.
"Тем временем Верховная Рада продолжает и сегодня делать публикации в своем паблике в "Телеграм". Который, по этой логике, уже не могут вести со служебного компьютера в парламенте", - заметили журналисты издания "Страна.ua".
11 октября, 12:03Украинский депутат пообещал штрафовать чиновников за "Телеграм", но в Раде об этом неизвестноУкраинских чиновников будут наказывать дисциплинарными взысканиями за использование сети "Телеграм" для служебной коммуникации. Об этом местным СМИ 11 октября сказал депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин
Также ранее в украинской прессе появилось сообщение, что Полтавский областной совет рассмотрит предложение запрета мессенджера "Телеграм" на территории области.