https://ukraina.ru/20241105/1058632371.html

С фокусом на "зеленую" конкуренцию: Украина получит от Всемирного банка более полумиллиарда долларов

С фокусом на "зеленую" конкуренцию: Украина получит от Всемирного банка более полумиллиарда долларов - 05.11.2024 Украина.ру

С фокусом на "зеленую" конкуренцию: Украина получит от Всемирного банка более полумиллиарда долларов

Министерства финансов и экономики Украины подписали с представителями Всемирного банка финансовые Соглашения по новому системному проекту "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE). Об этом написало издание "Украинские новости"

2024-11-05T12:07

2024-11-05T12:07

2024-11-05T12:07

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"Проект RISE PforR направлен на решение критических проблем, препятствующих устойчивости, росту и устойчивому развитию частного сектора. Часть PforR преследует цель просмотра и поддержания результатов по направлениям: повышение эффективности государственной поддержки малых и средних предприятий с фокусом на зеленой конкурентоспособности; усовершенствование бизнес среды и цифровых правительственных услуг для бизнеса; обеспечение доступа МСП (малого и среднего предпринимательства. - Ред.) к экспортным рынкам", - отмечается в публикации.В статье также уточняется, что реализация проекта предусмотрена на 2024-2027 годы, а общая сумма превысит миллиард долларов.Примерно месяц назад Россия выступила против нового фонда Всемирного банка для Украины, однако заблокировать решение Москва не смогла из-за нехватки голосов. В то же время руководство Всемирного банка заверило, что средства в новый фонд будут поступать исключительно из бюджетов стран-доноров, и новый фонд не позволит Киеву использовать выделяемые средства на военные нужды.Еще по теме: Министр финансов США: украденные российские активы покроют кредит Киеву.

https://ukraina.ru/20241011/1058019304.html

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новости, украина, киев, россия, всемирный банк, министерство финансов, доллар, предприниматели