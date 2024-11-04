Сен: Украинский конфликт — война дружной семьи, в которую вбили клин иные силы - 04.11.2024 Украина.ру
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Сен: Украинский конфликт — война дружной семьи, в которую вбили клин иные силы
Сен: Украинский конфликт — война дружной семьи, в которую вбили клин иные силы - 04.11.2024 Украина.ру
Сен: Украинский конфликт — война дружной семьи, в которую вбили клин иные силы
Все происходящее в мире, касается и Сенегала. Начался раскол в гражданском обществе, в том числе среди соотечественников Сенегала
2024-11-04T06:15
2024-11-04T06:15
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала сенегалка с украинскими корнями генеральный секретарь русского культурного центра "Калинка" Уми Сен.Отвечая на вопрос, как правительство Сенегала реагирует на украинский конфликт, она заметила, что государство Сенегал подошло к этому вопросу с нейтральной стороны.По ее словам, после начала СВО она и многие русские, живущие заграницей, столкнулись с расколом в гражданском обществе."Украинское досье — для нас горячая тема. Особенно это касается наших соотечественников, которые родом из советского времени, когда и казахи, и русские, и украинцы были одной нацией. В Сенегале это одна большая диаспора", — описала Сен.Она также поделилась опытом, связанным с началом СВО:"Начался раскол в гражданском обществе, в том числе среди соотечественников Сенегала, был. Я родилась и выросла в русскоговорящем Советском Союзе. Но моя мама из Черкасской области Украины, а в указанном регионе и в Полтаве, Золотоношах, Мельниках есть родственники. Так вот одна часть родных со мной общается, а другая — не разговаривает".Полный текст интервью — Уми Сен из Сенегала: Россия рубит цепи нищеты и войн, спасая Глобальный Юг от "помощи" Европы
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новости, россия, украина, европа, оон, сенегал, детали
Новости, Россия, Украина, Европа, ООН, Сенегал, детали

Сен: Украинский конфликт — война дружной семьи, в которую вбили клин иные силы

06:15 04.11.2024
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Все происходящее в мире, касается и Сенегала. Начался раскол в гражданском обществе, в том числе среди соотечественников Сенегала
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказала сенегалка с украинскими корнями генеральный секретарь русского культурного центра "Калинка" Уми Сен.
Отвечая на вопрос, как правительство Сенегала реагирует на украинский конфликт, она заметила, что государство Сенегал подошло к этому вопросу с нейтральной стороны.
"Однако в ООН, как говорят Европа и Украина, проявило себя "за" Россию. Я считаю, это правильно. Если смотреть в тонкости нации и национальности, русские и украинцы — одна группа народов с общей историей, между которыми вбили клин иные силы. Поэтому я всеми силами стараюсь поддерживать Россию и защищать нашу позицию, потому что в ней правда. Даже самую дружную семью можно разбить", — добавила Сен.
По ее словам, после начала СВО она и многие русские, живущие заграницей, столкнулись с расколом в гражданском обществе.
"Украинское досье — для нас горячая тема. Особенно это касается наших соотечественников, которые родом из советского времени, когда и казахи, и русские, и украинцы были одной нацией. В Сенегале это одна большая диаспора", — описала Сен.
Она также поделилась опытом, связанным с началом СВО:
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"Начался раскол в гражданском обществе, в том числе среди соотечественников Сенегала, был. Я родилась и выросла в русскоговорящем Советском Союзе. Но моя мама из Черкасской области Украины, а в указанном регионе и в Полтаве, Золотоношах, Мельниках есть родственники. Так вот одна часть родных со мной общается, а другая — не разговаривает".
Полный текст интервью — Уми Сен из Сенегала: Россия рубит цепи нищеты и войн, спасая Глобальный Юг от "помощи" Европы
 
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