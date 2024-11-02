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Уми Сен из Сенегала: Россия рубит цепи нищеты и войн, спасая Глобальный Юг от "помощи" Европы

Уми Сен из Сенегала: Россия рубит цепи нищеты и войн, спасая Глобальный Юг от "помощи" Европы - 02.11.2024 Украина.ру

Уми Сен из Сенегала: Россия рубит цепи нищеты и войн, спасая Глобальный Юг от "помощи" Европы

Сенегалка с украинскими корнями, глава Русского культурного центра "Калинка" Уми Сен (Сенегал) в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказала, как Глобальный Юг проживает вместе с русским и украинским народами боль происходящего конфликта.

2024-11-02T05:59

2024-11-02T05:59

2024-11-02T05:59

интервью

брикс

россотрудничество

россия

европа

украина

сенегал

соотечественники

многополярный мир

африка

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Участница VIII Всемирного конгресса соотечественников также заявила, что украинцы, русские и казахи в Сенегале — одна диаспора, а сами сенегальцы чтят русские культурные традиции и язык.Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в VIII Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, который прошел 30–31 октября в Москве в зале храма Христа Спасителя.Конгресс, проходивший под лозунгом "Вместе с Россией", собрал 400 лидеров и активистов российской общины из 103 стран. На мероприятии выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.— Уми, расскажите о русском культурном центре "Калинка" в Сенегале.— Этот центр мы создали в 2019 году по частной инициативе при участии супруги экс-посла России в Сенегале Ларисы Крюковой.В государстве был спрос на это, потому что культурный центр, который работал в Дакаре еще при Советском Союзе, закрылся в 1992 году. У нас диаспора небольшая, но у наших соотечественников, тех, кто хотел приобщиться к русской культуре или планировал пройти обучение в России — у них не было возможности для регулярных встреч и общения.С разрешения Россотрудничества мы создали ассоциацию, а на ее базе МИД Сенегала позволил управлять русским культурным центром, который мы назвали "Калинка". Один из первых наших проектов — празднование 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.Для Сенегала, и в особенности для его молодежи, важен российский опыт в культуре, творчестве, театре, балете. На днях, например, прошла конференция в Дакаре, которую организовал университет Челябинска. Нашим выпускникам объясняли, какие есть факультеты, как использовать квоту и получить стипендию, как выучить русский язык и так далее.Часто к нам на выставки приезжают русские артисты и художники. В мае–июне 2024 года на биеннале современного африканского искусства Dak’Art в Сенегале будут представлены работы художников в стиле русско-татарского импрессионизма из Татарстана.В декабре ГИТИС к нам приедет, с которым сенегальские театры сотрудничают уже два года. Наш центр помогает организовать концерты и мастер-классы.Это здорово, что русские культурные традиции чтят в Сенегале. Благодаря таким мероприятиям наша русская община в Сенегале и сами сенегальцы начинают понимать, что Россия — это нечто большее, нежели то, что о ней говорят в Европе.Ранее у нас все проходило через французские или европейские линзы. И, к сожалению, информация никогда не была ни красивая, ни хорошая.— Как население Сенегала относится к тому, что происходит на Украине?— В Сенегале более 120 преподавателей преподают русский язык. При этом только в прошлом году мы добились того, чтобы они первый раз за все время приехали в Россию.Все, что происходит в мире, касается и Сенегала. Мы верим в мирное обсуждение и решение проблем. С тех пор, как мы получили нашу независимость, у нас никогда не было военного переворота, несмотря на то что в Сенегале уже сменились четыре политические партии. У нас, например, представляются посольства Ирана и Ирака, Палестины и Израиля, Северной и Южной Корей, России и Украины.Украинское досье — для нас горячая тема. Особенно это касается наших соотечественников, которые родом из советского времени, когда и казахи, и русские, и украинцы были одной нацией. В Сенегале это одна большая диаспора.Когда спецоперация (СВО) началась, раскол в гражданском обществе, в том числе среди соотечественников в Сенегале, конечно, был. Я родилась и выросла в русскоговорящем Советском Союзе. Но моя мама из Черкасской области Украины, а в указанном регионе и в Полтаве, Золотоноше, Мельниках есть родственники. Так вот одна часть родных со мной общается, а другая — не разговаривает. Я уверена, что у многих русских людей, проживающих за границей, такая же ситуация. Это наша общая боль… Мы молимся и надеемся, что все образуется между Россией и Украиной.— Как реагирует правительство Сенегала на украинский кризис?— Государство Сенегал к конфликту на Украине подошло с нейтральной стороны, однако в ООН, как говорят Европа и Украина, проявило себя "за" Россию. Я считаю, это правильно.Если смотреть в тонкости нации и национальности, русские и украинцы — одна группа народов с общей историей, между которыми вбили клин иные силы. Даже самую дружную семью можно разбить. Поэтому я всеми силами стараюсь поддерживать Россию и защищать нашу позицию — в ней правда.Я считаю себя представителем Глобального Юга и с гордостью поддерживаю мультиполярность, которую продвигает русское правительство. Европа долгое время нас притесняла, не давала возможность развивать индустрию и экономику, держала "под себя". Благодаря СВО даже самые непреклонные африканские политики стали понимать, что такое хваленая европейская "помощь" и как выглядит настоящая поддержка.Окрепший БРИКС сегодня означает, что политика России правильная. Это то, что весь мир давно ждал и готов принять. Я надеюсь, что [в рамках этого объединения] найдут решение вопросы логистики и финансов, чтоб разбить западные цепи, которые держали Глобальный Юг столько лет в нищете и бесконечных войнах.О том, почему румынское общество не готово к войне с Россией, в интервью Старообрядец из Румынии Федор Афанасов: СВО — война между добром и злом, тест на разрушение православия.

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Анна Черкасова

интервью, брикс, россотрудничество, россия, европа, украина, сенегал, соотечественники, многополярный мир, африка, оон