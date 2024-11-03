https://ukraina.ru/20241103/1058609071.html

Не только братские, но и сестринские могилы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 ноября

Не только братские, но и сестринские могилы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 ноября - 03.11.2024 Украина.ру

Не только братские, но и сестринские могилы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 ноября

На Украине требуют всеобщей мобилизации, что вызывает неудовольствие граждан. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-03T13:05

2024-11-03T13:05

2024-11-03T13:05

эксклюзив

хроники

россия

украина

корчинский

алексей арестович

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

офис президента

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На Украине крайне болезненно восприняли заявление волонтёра Марии Берлинской, призвавшей к мобилизации женщин и обучению военному делу детей."Да [массово и обязательно нужно призывать женщин]. И я буду подпадать под мобилизацию. Я когда-то пошла добровольно, и очень много моих сестёр пошли. Уже многие из них погибли. Нам надо выбирать, мы хотим, чтобы наше племя выжило", - заявила Берлинская в интервью "ТСН".Отвечая на вопрос о снижении возраста мобилизации, Берлинская указала, что готовы должны быть все."Я считаю, что готовы должны быть все. Абсолютно все. Подготовку вообще нужно начинать, я бы сказала, объективно с 5-6 класса. Дети уже могут лелать на дронах, дети уже могут программировать, дети уже могут понимать элементарный такмед (тактическую медицину — Ред.)", - указала Берлинская.По её словам, всё это необходимо, иначе страна "будет в братских могилах".Её слова раскритиковал бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.)."Смотрите внимательно: начало проступать истинное лицо всех этих Берлинских, Корчинских* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), Портниковых и прочих Янин Соколовых* (внесена в список экстремистов и террористов — Ред.). Они почувствовали приближающуюся агонию системы, в которой они уже видели себя в дамках - распорядителями ваших жизней и смертей, потому, что они - державною и "патриоты". И они готовы вас всех утянуть с собой в могилу, лишь бы не возникло мира, в котором вы, вы сами распоряжаетесь своей жизнью, свободой, имуществом, будущим и настоящим, вы, а не борцы с Булгаковым. Им выгодно состояние войны. Только в этой ситуации, эти обсосы что-то из себя представляют, и их хоть кто-то слушает. Они получают аудиторию и деньги. И они скорее похоронят вас всех и Украину в целом, чем добровольно это отдадут. Или мы покончим с петлюровшиной или она - второй раз за столетие, покончит с нами. Выбор очень простой", - подчеркнул он.Проживающий в Испании историк и политолог из Одессы Лев Вершинин был лаконичнее."Стратегически мудро. Ведь, согласитесь, если по всей стране количество братских могил уравняется с количеством сестринских, в итоге, когда всё уляжется, не возникнет гендерной диспропорции, а стало быть, и социальных рисков...", - отметил он.Ранее критике подвергли лидера националистов Дмитрия Корчинского* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), который заявил, что не стоит противиться мобилизации."За что цепляются эти люди? За бессмысленность собственного существования, за свою наркотическую жизнь, за глупости. Вместо этого они получают большое приключение. Что бы мы не делали, мы закончим смертью. Но смерть в бою, за отечество - это высокоосмысленная смерть, это прекрасно. А умереть в больнице в глубокой старости - это худшее, что может произойти", — заявил он.По его словам, вместо глубокой старости украинцы могут получить "большое приключение". Более того, он отметил, что многие из насильно мобилизованных "нашли себя на войне".До этого лидер националистов сообщил о том, что нужно в крайнем случае опустить мобилизационный возраст до 14 лет. При этом многие указали, что сам националист не вспоминает о собственном сыне Данииле, который не получил повестку и не пошёл в армию добровольцем.Обстрелы и налётыУтром 3 ноября Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников на регионы России."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: шестнадцать БПЛА - над территорией Ростовской области, два - над территорией Белгородской области и один – над территорией Волгоградской области", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, вчера Вооружённые силы Украины нанесли 22 удара по этому региону России.На горловском направлении ВСУ совершили 21 обстрел, на красноармейском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 68 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 8 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 25 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 58 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 58 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Крынки — 6; Алёшки — 6; Каиры — 8; Горностаевка — 18; Днепряны — 11; Корсунка — 4. В результате атаки БпЛА ВСУ по Каховке повреждены три жилых дома, также совершена атака БпЛА на подстанцию РЭС в Горностаевке", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка, Алёшки."От обстрела ВСУ в Крынках пострадал мирный житель. Также сообщается о ранении мирного жителя в Алёшках", - сообщил канал.Утром 3 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлку Дубовое, сёлам Красный Хутор, Отрадное, Репное, Стрелецкое и Ясные Зори выпущено 10 боеприпасов в ходе одного обстрела. Совершены атаки 8 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО. В селе Ясные Зори дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль — ранен водитель. Пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Транспортное средство полностью уничтожено", - писал Гладков.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка и Козинка выпущено 13 боеприпасов в ходе 4 обстрелов. Обошлось без пострадавших и повреждений.Над Ивнянским районом нашей системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое и Староселье выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и осуществлён сброс 3 боеприпасов с двух БПЛА. Обошлось без повреждений."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Графовка и Середа выпущено два боеприпаса в ходе двух обстрелов и совершены атаки с помощью 3 БПЛА, один из которых сбит. За день в округе повреждены 8 легковых автомобилей", - сообщил губернатор.Рано утром 3 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов предупредил земляков о ракетной опасностей. В самой области идут ожесточённые бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Украине — в статье Павла Волкова "Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией".

https://ukraina.ru/20241103/1058607961.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, корчинский, алексей арестович, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, офис президента