https://ukraina.ru/20241103/1058607961.html

"Они намеренно не хотят забирать пленных". Главное на Украине на утро 3 ноября

"Они намеренно не хотят забирать пленных". Главное на Украине на утро 3 ноября - 03.11.2024 Украина.ру

"Они намеренно не хотят забирать пленных". Главное на Украине на утро 3 ноября

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец после критики России попросил предоставить списки украинских военнопленных. При этом некоторых пленных Украина забирать не хочет

2024-11-03T09:36

2024-11-03T09:36

2024-11-03T09:36

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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о политизации Украиной процесса обмена военнопленными попросил предоставить списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять."Как омбудсмен Украины хочу получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть! Недавно российская сторона заявила о том, что Украина "не даёт согласие", чтобы забрать определённых своих военнопленных. Именно поэтому обращаюсь к уполномоченной по правам человека в РФ, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены! Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан. Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными", - написал он в своем телеграм-канале 3 ноября.За несколько часов до этого, 2 ноября, российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о том, что процессы обмена пленными проходят крайне тяжело и медленно из-за позиции Украины."Мы неоднократно обращались по активизации российско-украинского обмена пленными. Это является важной гуманитарной темой и полностью соответствует международным принципам и нормам. Семьи военнослужащих с обеих сторон ждут возвращения своих близких. Однако в виду политизации вопроса украинской стороной процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно. Более года Украина не дает согласие на принятие военнослужащих 102-й, 126-й, 118-й отдельных бригад. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279. Считаем необходимым вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными", - написала Москалькова в своём телеграм-канале.Также 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных Украины Андрея Сибиги о том, что одна из стран готова стать страной-покровительницей украинцев в России."Сегодня у нас внеплановое общение. Оно спровоцировано заявлениями, которые мы услышали от киевского режима. Дело в том, что "министр иностранных дел" Украины Сибига начал высказываться на тему украинских военнопленных в социальных сетях. Он увязывал все это с прошедшим 30 – 31 октября в канадском Монреале "саммитом", посвященным проблеме возвращения украинских военнопленных. В этом мероприятии приняли участие представители более 45 стран, в том числе министры иностранных дел Канады Мелани Жоли, Украины Сибига и Норвегии Эспен Барт Эйде. Обсуждали они, как возвращать (почему-то этим, преимущественно западным странам) украинских военнопленных на Украину. После этого Сибига сделал комментарий в социальных сетях: он сказал, что на этой неделе на встрече в Канаде одно государство якобы выразило желание стать "защищающей державой в соответствии с Женевскими конвенциями, чтобы помочь украинцам в России". Потом он же (так, по крайней мере, передают его слова западные СМИ) сказал, что, дескать, уже три нейтральные страны изъявили желание стать "покровительницами украинцев в России", - отметила Захарова.По её словам, 2 ноября к МИД РФ поступило большое количество вопросов по этому поводу."Зачем судьбой украинцев и военнопленных заниматься МИД Украины в Канаде? Дело в том, что этот вопрос отнюдь не риторический. Он только на первый взгляд кажется алогичным и каким-то безответным. Ответ на самом деле есть, но он из разряда тех, которые уже давали. Всё это – политический перформанс. Это нужно, потому что на Украине уже начинаются общественные волнения. Люди задают вопросы: где военнопленные, которые должны были быть обменены? Киевский режим, не отвечая своим гражданам на этот вопрос, замалчивая реальное положение дел, создает видимость неких международных усилий, которые, с точки зрения Банковой, должны быть направлены на то, чтобы оказывать на Россию некое давление", - подчеркнула Захарова.Она также назвала конкретные факты, свидетельствующие о том, что украинское руководство политизирует обмен пленными."Теперь перейдём к фактам, потому что мы видели беспринципность, хамство, наглость, перешедшие потом в экстремизм, терроризм киевского режима. Но всё-таки это можно было назвать логикой (пусть и болезненной). То, что произошло сегодня, – за гранью добра и зла. Это уже абсурд. Обмены военнопленными идут регулярно, по отработанной схеме. Вы сами становились свидетелями и получали достоверную информацию и от России, и со стороны киевского режима, и со стороны тех, кто принимал в этом участие. Существуют соответствующие механизмы. Это и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, это и соответствующие механизмы, разработанные под эгидой министерства обороны России. Есть отлаженные каналы и уполномоченные лица, которые занимаются этими вопросами", - отметила Захарова.Она сообщила, что в 2022 году при содействии международных посредников между Москвой и Киевом достигнуты договорённости об обмене военнопленными. За это время было проведено более 45 обменов. В их рамках на родину было возвращено около 3 тыс. военнослужащих с каждой стороны.Захарова отдельно остановилась на вопросе с обменом некоторых категорий пленных. В частности — украинских морпехов."Слышали в публичной плоскости, и в ходе этих "бдений" в Монреале, о том, что якобы Россия отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев. Это враньё и неправда. Готовы опубликовать список из 29 украинских морских пехотинцев, которые были возвращены российской стороной в ходе обменов. Почему же эта информация скрывается киевским режимом? Большой вопрос. Мы опубликуем этот список", - отметила она.У себя в телеграм-канале Захарова разместила ссылку на список 29 украинских морпехов, возвращённых Россией в ходе обмена 95 на 95 17 октября."Россией неоднократно заявлялось на обмен значительно большее количество морских пехотинцев, в частности, из 36-й отдельной бригады морской пехоты, сдавшейся в плен в Мариуполе в 2022 году. Уверена, что родственники этих людей на Украине понятия не имеют, что их близких, которые находятся в качестве военнопленных на территории России, российская сторона заявляла к обмену. Им просто на Банковой об этом не рассказывают и врут. Интереса к обмену и возвращению этих граждан – своих военнослужащих, – у киевского режима нет", - подчеркнула Захарова.Официальный представитель МИД РФ сообщила, что Минобороны Украины регулярно исключает из обменных списков военнослужащих отдельных подразделений ВСУ, "считая их недостойными обмена, предателями, в нарушении приказа оставившими позиции и добровольно сдавшимися в плен, а также мобилизованных в формирования территориальной обороны".Поездку Сибиги в Монреаль она назвала "политическим туризмом"."Есть такое понятие "политический туризм" – это когда есть переезды и командировки, не приносящие никаких практических результатов. Непонятно, зачем они нужны. Политический туризм киевского режима еще хуже – он на крови своих граждан, военнослужащих", - подчеркнула Захарова.По её словам, для обмена пленных есть прямой путь, но украинское руководство предпочитает идти по другому пути. При этом Киев относится не ко всем пленным одинаково."Есть прямой путь. Если они хотят забрать своих военнопленных, и все для этого каналы институализированы и работают. Они не хотят это делать. При этом параллельно они маниакально настаивают на включении в обмен националистов и наемников, в отношении которых у российских правоохранительных органов имеются достаточные доказательства о совершении ими тяжких преступлений: расстрелы мирных жителей, грабежи, насильственные действия сексуального характера, о чём всегда беспокоятся на Западе, но в данном случае эти преступления они не видят", - рассказала Захарова.Таким образом, Киев политизирует обмен пленными.О происходящем на Украине — в статье Павла Волкова "Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией".

https://ukraina.ru/20241102/1058606204.html

https://ukraina.ru/20241102/1058587580.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, канада, мария захарова, татьяна москалькова, верховная рада, вооруженные силы украины, пленные, военнопленные