У Украины всего два варианта проиграть войну с меньшими потерями — Насонов - 03.11.2024 Украина.ру
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У Украины всего два варианта проиграть войну с меньшими потерями — Насонов
У Украины всего два варианта проиграть войну с меньшими потерями — Насонов - 03.11.2024 Украина.ру
У Украины всего два варианта проиграть войну с меньшими потерями — Насонов
Исправить положение с успехом для себя Украина уже не в силах, но выйти из конфликта с меньшими потерями она может. Для этого ей нужно сдаться, вариантов, как это сделать, всего два
2024-11-03T13:15
2024-11-03T13:15
новости
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.Отвечая на вопрос, что Украина может противопоставить этой нашей тактике, эксперт отметил, что у нее осталось лишь два варианта.Он добавил, что попытки Украины исправить положение тщетны, потому что темп продвижения ВС РФ уже слишком высок.Полный текст интервью — Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск
https://ukraina.ru/20241101/1058553530.html
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новости, украина, россия, запорожье, вооруженные силы украины, детали
Новости, Украина, Россия, Запорожье, Вооруженные силы Украины, детали

У Украины всего два варианта проиграть войну с меньшими потерями — Насонов

13:15 03.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Исправить положение с успехом для себя Украина уже не в силах, но выйти из конфликта с меньшими потерями она может. Для этого ей нужно сдаться, вариантов, как это сделать, всего два
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
1 ноября, 14:14
Сразу несколько населенных пунктов и удар по центру управления БПЛА: что происходит на фронтеПодразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Информация об этом появилась в сводке Министерства обороны РФ
Отвечая на вопрос, что Украина может противопоставить этой нашей тактике, эксперт отметил, что у нее осталось лишь два варианта.
"Украина может только сдаваться или увеличить количество военнопленных. На днях наши хакеры раздобыли данные, что у противника за август было от 100 тысяч дезертиров, которые покинули позиции на передовой и прячутся где-то в тылу. Это наши будущие партизаны, которые понимают, что с киевским режимом им не по пути", — аргументировал Насонов.
Он добавил, что попытки Украины исправить положение тщетны, потому что темп продвижения ВС РФ уже слишком высок.
Полный текст интервью — Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск
 
НовостиУкраинаРоссияЗапорожьеВооруженные силы Украиныдетали
 
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