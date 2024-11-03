У Украины всего два варианта проиграть войну с меньшими потерями — Насонов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Исправить положение с успехом для себя Украина уже не в силах, но выйти из конфликта с меньшими потерями она может. Для этого ей нужно сдаться, вариантов, как это сделать, всего два
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
1 ноября, 14:14Сразу несколько населенных пунктов и удар по центру управления БПЛА: что происходит на фронтеПодразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Информация об этом появилась в сводке Министерства обороны РФ
Отвечая на вопрос, что Украина может противопоставить этой нашей тактике, эксперт отметил, что у нее осталось лишь два варианта.
"Украина может только сдаваться или увеличить количество военнопленных. На днях наши хакеры раздобыли данные, что у противника за август было от 100 тысяч дезертиров, которые покинули позиции на передовой и прячутся где-то в тылу. Это наши будущие партизаны, которые понимают, что с киевским режимом им не по пути", — аргументировал Насонов.
Он добавил, что попытки Украины исправить положение тщетны, потому что темп продвижения ВС РФ уже слишком высок.