https://ukraina.ru/20241103/1058557245.html

У Украины всего два варианта проиграть войну с меньшими потерями — Насонов

У Украины всего два варианта проиграть войну с меньшими потерями — Насонов - 03.11.2024 Украина.ру

У Украины всего два варианта проиграть войну с меньшими потерями — Насонов

Исправить положение с успехом для себя Украина уже не в силах, но выйти из конфликта с меньшими потерями она может. Для этого ей нужно сдаться, вариантов, как это сделать, всего два

2024-11-03T13:15

2024-11-03T13:15

2024-11-03T13:15

новости

украина

россия

запорожье

вооруженные силы украины

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058540752_0:0:1256:708_1920x0_80_0_0_8490caf3de9587dd304f941ee5b7d9c1.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.Отвечая на вопрос, что Украина может противопоставить этой нашей тактике, эксперт отметил, что у нее осталось лишь два варианта.Он добавил, что попытки Украины исправить положение тщетны, потому что темп продвижения ВС РФ уже слишком высок.Полный текст интервью — Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск

https://ukraina.ru/20241101/1058553530.html

украина

россия

запорожье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запорожье, вооруженные силы украины, детали