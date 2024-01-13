https://ukraina.ru/20240113/1052671407.html

Американо-чилийский блогер, арестованный на Украине, умер. Причину он сам объяснил в предсмертной записке

Американо-чилийский блогер, арестованный на Украине, умер. Причину он сам объяснил в предсмертной записке - 13.01.2024 Украина.ру

Американо-чилийский блогер, арестованный на Украине, умер. Причину он сам объяснил в предсмертной записке

Блогер и журналист Гонсало Лира, имевший двойное гражданство Чили и США, умер на Украине. Об этом сначала сообщил отец скончавшегося, а потом подтвердила и пресс-служба американского Госдепартамента

2024-01-13T09:32

2024-01-13T09:32

2024-01-13T11:14

новости

украина

смерть

сша

тюрьма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0d/1052670823_0:1:729:411_1920x0_80_0_0_c4e58e4d110a9791340b1baf5cda892c.jpg

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине. Мы выражаем самые искренние соболезнования семье в связи с понесенной ею утратой", - говорится в комментарии Госдепартамента.Вечером 12 января американский телеведущий Такер Карлсон, уволенный с Fox News за критику команды Джо Байдена, опубликовал сообщение отца Лиры. В нем говорилось, что блогер, арестованный на Украине по статье об оправдании действий России, умер в заключении.Журналист проекта The Grayzone Алекс Рубинштейн уточнил, что Лире понадобилась медицинская помощь, однако оказать ее в украинской тюрьме не сочли нужным. Именно об этом утверждает корреспондент говорится в последней рукописной записке, полученной им от Лиры 4 января."Все это началось в середине октября, но тюрьма проигнорировала это. Они признали, что у меня была пневмония, только 22 декабря. Мне предстоит процедура по снижению отечного давления в легких, которое вызывает у меня сильную одышку, вплоть до потери сознания после минимальной активности или даже просто разговора в течение 2 минут", - говорится в опубликованном журналистом послании Лиры.В начале августа 2023 года Лиру задержали и поместили в СИЗО в Харькове. По словам блогера, там его подвергали пыткам и избиениям, а также вымогали деньги.В частности, он уточнял, что сотрудники СБУ требовали $70 тысяч (более шести миллионов рублей), еще $9 тысяч (790 тысяч рублей) забрали при аресте, а $11 тысяч (более 960 тысяч рублей) было потрачено на залог.Лира отметил, что после внесения залога пытался сбежать с Украины в Венгрию, но не успел и снова был задержан.Киевский режим обвинил Лиру в "отрицании военных преступлений России", а также в том, что говорил об обстрелах Вооруженных сил Украины собственной территории. Блогеру должны были дать от 5-ти до 8-ми лет тюрьмы."То есть, мы теперь позволяем иностранным получателям наших социальных пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов?" - отреагировал на произошедшее сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший.

https://ukraina.ru/20231210/1051889609.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, смерть, сша, тюрьма