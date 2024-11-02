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В Великобритании не смогли сдержать эмоций, когда увидели новый календарь ФСБ РФ

В Великобритании не смогли сдержать эмоций, когда увидели новый календарь ФСБ РФ - 02.11.2024 Украина.ру

В Великобритании не смогли сдержать эмоций, когда увидели новый календарь ФСБ РФ

Фонд поддержки ветеранов боевых действий Управления специальных операций "С" совместно со светским глянцевым журналом Freedom Strength Beauty выпустили календарь ФСБ на 2025 год

2024-11-02T11:33

2024-11-02T11:33

2024-11-02T11:59

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Публикация календаря вызвала бурю эмоций в Великобритании. Журналисты издания The Telegraph внимательно рассмотрели на рисунках бицепсы президентов России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, а также пытались найти пропаганду западных ценностей.Этот календарь уже стал традицией ФСБ, однако на этот раз на обложке - Путин и Си на фоне Красной площади авторства художницы Татьяны Казанцевой. И вот как это изображение увидели журналисты The Telegraph:Британские журналисты попытались найти в календаре ФСБ запрещенную в РФ пропаганду западных ценностей. Именно так авторы статьи оценили близко стоящих к друг другу на рисунке лидеров России и Китая.В России календарь ФСБ оценили, отметив, что традицию нужно продолжать и в последующие года.Бывают и другие рисунки. В частности, накануне на одном из зданий Нью-Йорка появилось граффити со стоящим на коленях Владимиром Зеленским."Пожалуйста, голосуйте за Харрис. Мне нужно больше денег!" - гласит подпись на граффити.О том, как уличные граффити стали неотъемлемой частью политической жизни мира, читайте в материале Аморальная агитация: в США появилось граффити с Зеленским, стоящим на коленях - фото.

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новости, россия, британия, китай, владимир путин, си цзиньпин, владимир зеленский, фсб, календари