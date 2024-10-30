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Атакой дрона в Гудермесе Киев погубил собственных солдат — Кадыров

Атакой дрона в Гудермесе Киев погубил собственных солдат — Кадыров - 30.10.2024 Украина.ру

Атакой дрона в Гудермесе Киев погубил собственных солдат — Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что удар украинского беспилотника в Гудермесе пришелся по украинским пленным

2024-10-30T09:31

2024-10-30T09:31

2024-10-30T09:31

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Накануне он информировал, что крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет. По его словам, атака на Университет только раззадорит чеченских бойцов, и "укронатовским шайтанам" останется ждать "жесткого возмездия"."Уверен, наши командиры с честью выполнят поставленную перед ними задачу", - добавил он.Подробнее об атаке - в материале Беспилотники атаковали Российский университет спецназа в Гудермесе - Кадыров на сайте Украина.ру.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, киев, чечня, украина, рамзан кадыров, атака