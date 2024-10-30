Атакой дрона в Гудермесе Киев погубил собственных солдат — Кадыров
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПереговоры президента РФ В. Путина с королем Саудовской Аравии С. Аль-Саудом
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что удар украинского беспилотника в Гудермесе пришелся по украинским пленным
Накануне он информировал, что крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки БПЛА, жертв и пострадавших нет.
"Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам", - написал Кадыров.
По его словам, атака на Университет только раззадорит чеченских бойцов, и "укронатовским шайтанам" останется ждать "жесткого возмездия".
"Уверен, наши командиры с честью выполнят поставленную перед ними задачу", - добавил он.
Подробнее об атаке - в материале Беспилотники атаковали Российский университет спецназа в Гудермесе - Кадыров на сайте Украина.ру.