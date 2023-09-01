Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине - 01.09.2023 Украина.ру
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Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине
Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине - 01.09.2023 Украина.ру
Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине
Линейка, посвященная 1 сентября в одной из украинских школ прошла под песню "мочим и травим москалей. Видео распространилось в соцсетях 1 сентября
2023-09-01T19:39
2023-09-01T19:39
новости
украина
1 сентября
песня
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На видео старшеклассники заводят первоклассников в школу под песню, в которой поётся о том, как "мочить москалей".В песне поётся о том, как "рьяно, с утра и до ночи, мочат москалей". Также есть строчка о том, что "бабушка добавила мышонка, чтобы отравить москаля".Первоклассницы одеты в желтые платья с трезубцем на груди. Большинство старшеклассников шло с опущенными головами.Для детей этой школы учебный год начался с навязывания идеи убийства.
https://ukraina.ru/20230901/1049097837.html
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, 1 сентября, песня
Новости, Украина, 1 сентября, песня

Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине

19:39 01.09.2023
 
© скриншот
© скриншот
Читать в
Линейка, посвященная 1 сентября в одной из украинских школ прошла под песню "мочим и травим москалей. Видео распространилось в соцсетях 1 сентября
На видео старшеклассники заводят первоклассников в школу под песню, в которой поётся о том, как "мочить москалей".
В песне поётся о том, как "рьяно, с утра и до ночи, мочат москалей". Также есть строчка о том, что "бабушка добавила мышонка, чтобы отравить москаля".
Первоклассницы одеты в желтые платья с трезубцем на груди. Большинство старшеклассников шло с опущенными головами.
Для детей этой школы учебный год начался с навязывания идеи убийства.
Оксен Лисовой - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Вчера, 15:18
Министр образования Украины поздравил с Днём знаний и столкнулся с волной негодования в комментарияхМинистр образования и науки Украины Оксен Лисовой поздравил учащихся и преподавателей с 1 сентября, но столкнулся с волной критики в комментариях. Видеопоздравление Лисовой опубликовал в Facebook*
 
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