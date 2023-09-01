Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине
© скриншот
© скриншот
Линейка, посвященная 1 сентября в одной из украинских школ прошла под песню "мочим и травим москалей. Видео распространилось в соцсетях 1 сентября
На видео старшеклассники заводят первоклассников в школу под песню, в которой поётся о том, как "мочить москалей".
В песне поётся о том, как "рьяно, с утра и до ночи, мочат москалей". Также есть строчка о том, что "бабушка добавила мышонка, чтобы отравить москаля".
Первоклассницы одеты в желтые платья с трезубцем на груди. Большинство старшеклассников шло с опущенными головами.
Для детей этой школы учебный год начался с навязывания идеи убийства.
Вчера, 15:18Министр образования Украины поздравил с Днём знаний и столкнулся с волной негодования в комментарияхМинистр образования и науки Украины Оксен Лисовой поздравил учащихся и преподавателей с 1 сентября, но столкнулся с волной критики в комментариях. Видеопоздравление Лисовой опубликовал в Facebook*