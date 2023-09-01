https://ukraina.ru/20230901/1049109300.html

Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине

Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине - 01.09.2023 Украина.ру

Под песню с призывом к убийствам провели линейку 1 сентября на Украине

Линейка, посвященная 1 сентября в одной из украинских школ прошла под песню "мочим и травим москалей. Видео распространилось в соцсетях 1 сентября

2023-09-01T19:39

2023-09-01T19:39

2023-09-01T19:39

новости

украина

1 сентября

песня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/01/1049108944_0:157:502:439_1920x0_80_0_0_06f28eaeb94d03e624ffc5b70bbb992d.jpg.webp

На видео старшеклассники заводят первоклассников в школу под песню, в которой поётся о том, как "мочить москалей".В песне поётся о том, как "рьяно, с утра и до ночи, мочат москалей". Также есть строчка о том, что "бабушка добавила мышонка, чтобы отравить москаля".Первоклассницы одеты в желтые платья с трезубцем на груди. Большинство старшеклассников шло с опущенными головами.Для детей этой школы учебный год начался с навязывания идеи убийства.

https://ukraina.ru/20230901/1049097837.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, 1 сентября, песня