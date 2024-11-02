Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - Поддубный
Вооруженные силы Украины готовятся к падению Покровска (Красноармейска): они начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ. Об этом 2 ноября написал российский военкор Евгений Поддубный
"ВСУ начали возводить фортификационные сооружения вокруг Днепропетровска. "Зубы дракона" и другие оборонительные линии появились в 10 километрах от областного центра. Судя по всему, надежд на удержание Покровска (Красноармейска) у украинского командования немного", - написал журналист.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов отметил, что Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ, и когда его освободят, у российской Армии появится возможность продвижения на север в сторону Славянска и Краматорска. А дальше уже - Днепропетровская область.
06:15"Нам достаточно одного броска": Насонов рассказал, куда двинется армия после взятия СелидовоСелидово было важным логистическим пунктом противника. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе. В плане дальнейшего продвижения все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже — Днепропетровская область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Донецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" согласился с этим мнением и добавил, что с нынешними темпами наступления ВСРФ совсем скоро окажутся у Днепропетровска.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка.
Вчера, 14:14Сразу несколько населенных пунктов и удар по центру управления БПЛА: что происходит на фронтеПодразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Информация об этом появилась в сводке Министерства обороны РФ
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
31 октября, 12:22В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к КупянскуРоссийская армия "фактически заняла" Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 октября написал в своем телеграм-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Также продвижение ВС РФ подтвердил украинский аналитический проект "Deep State", работающий на Главное управление разведки (ГУР)
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.