Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - Поддубный - 02.11.2024 Украина.ру
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Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - Поддубный
Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - Поддубный - 02.11.2024 Украина.ру
Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - Поддубный
Вооруженные силы Украины готовятся к падению Покровска (Красноармейска): они начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ. Об этом 2 ноября написал российский военкор Евгений Поддубный
2024-11-02T11:38
2024-11-02T11:38
новости
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днепропетровск
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покровск/красноармейск
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Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов отметил, что Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ, и когда его освободят, у российской Армии появится возможность продвижения на север в сторону Славянска и Краматорска. А дальше уже - Днепропетровская область.Донецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" согласился с этим мнением и добавил, что с нынешними темпами наступления ВСРФ совсем скоро окажутся у Днепропетровска.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово. Также известно о стремительном продвижении российских сил в направлении к Купянску.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Еще по теме: Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт.
https://ukraina.ru/20241102/1058567996.html
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новости, россия, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины, вс рф, поддубный, украина.ру, зубы, покровск/красноармейск
Новости, Россия, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Поддубный, Украина.ру, зубы, Покровск/Красноармейск

Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - Поддубный

11:38 02.11.2024
 
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Вооруженные силы Украины готовятся к падению Покровска (Красноармейска): они начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ. Об этом 2 ноября написал российский военкор Евгений Поддубный

"ВСУ начали возводить фортификационные сооружения вокруг Днепропетровска. "Зубы дракона" и другие оборонительные линии появились в 10 километрах от областного центра. Судя по всему, надежд на удержание Покровска (Красноармейска) у украинского командования немного", - написал журналист.

Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов отметил, что Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ, и когда его освободят, у российской Армии появится возможность продвижения на север в сторону Славянска и Краматорска. А дальше уже - Днепропетровская область.
Вручение наград добровольцам 32 отряда БАРС им. П. А. Судоплатова - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
06:15
"Нам достаточно одного броска": Насонов рассказал, куда двинется армия после взятия СелидовоСелидово было важным логистическим пунктом противника. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе. В плане дальнейшего продвижения все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже — Днепропетровская область. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Донецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" согласился с этим мнением и добавил, что с нынешними темпами наступления ВСРФ совсем скоро окажутся у Днепропетровска.
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
31 октября, 15:34
При нынешних темпах наступления ВС РФ вскоре будут у ДнепропетровскаДонецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру дал свой прогноз действиям российской армии на покровском направлении в ближайшие месяцы
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка.
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Вчера, 14:14
Сразу несколько населенных пунктов и удар по центру управления БПЛА: что происходит на фронтеПодразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Информация об этом появилась в сводке Министерства обороны РФ
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово. Также известно о стремительном продвижении российских сил в направлении к Купянску.
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
31 октября, 12:22
В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к КупянскуРоссийская армия "фактически заняла" Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 октября написал в своем телеграм-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Также продвижение ВС РФ подтвердил украинский аналитический проект "Deep State", работающий на Главное управление разведки (ГУР)
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Еще по теме: Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт.
 
НовостиРоссияДнепропетровскУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФПоддубныйУкраина.рузубыПокровск/Красноармейск
 
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