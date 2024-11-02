https://ukraina.ru/20241102/1058580513.html

Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - Поддубный

Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - Поддубный - 02.11.2024 Украина.ру

Покровск скоро падет, поэтому ВСУ устанавливают "зубы дракона" у Днепропетровска - Поддубный

Вооруженные силы Украины готовятся к падению Покровска (Красноармейска): они начали работу по возведению оборонительных сооружений дальше по пути следования ВС РФ. Об этом 2 ноября написал российский военкор Евгений Поддубный

2024-11-02T11:38

2024-11-02T11:38

2024-11-02T11:38

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Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов отметил, что Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ, и когда его освободят, у российской Армии появится возможность продвижения на север в сторону Славянска и Краматорска. А дальше уже - Днепропетровская область.Донецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" согласился с этим мнением и добавил, что с нынешними темпами наступления ВСРФ совсем скоро окажутся у Днепропетровска.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна и Леонидовка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово. Также известно о стремительном продвижении российских сил в направлении к Купянску.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Еще по теме: Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронт.

https://ukraina.ru/20241102/1058567996.html

https://ukraina.ru/20241031/1058516919.html

https://ukraina.ru/20241101/1058553530.html

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новости, россия, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины, вс рф, поддубный, украина.ру, зубы, покровск/красноармейск