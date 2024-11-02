https://ukraina.ru/20241102/1058578867.html

Грузинская лезгинка – политика мелких шагов

Грузинская лезгинка – политика мелких шагов - 02.11.2024 Украина.ру

Грузинская лезгинка – политика мелких шагов

Банальная, но не менее верная от этого китайская истина гласит: дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Грузия, как нам представляется, идет правильно. Но очень мелкими шагами.

2024-11-02T12:26

2024-11-02T12:26

2024-11-02T12:26

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ес

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А я бы их и не торопил. Помню, довелось когда-то пить в ресторации кофей с бывшим своим нерадивым студентом. Михаил был тогда еще президентом, но через кольцо охраны просочился маленький дедок в сванской шапачке. И попросил:” Михо, не гони нас к демократии быстрее, чем переступают наши ноги.” Не знаю, помнит ли этот эпизод Саакашвили, но я запомнил.Грузия ныне избежала сокрушительного майдана. Возможно потому, что на носу выборы в Штатах, и американскому посольству было не до крупных операций в самом далеком своем штате “Джоржия-2.” Не случайно ведь после оглашения результатов грузинских парламентских выборов, возникла звенящая политическая пауза.Говорят, что вожаки оппозиции, включая президентшу, поутру не могли дозвониться до посольства. А нет инструкций и денег - значит, нет и майдана. Правда, к вечеру все зашевелилось. Видимо, с учетом разницы во времени в Госдепе проснулись и приказали Зурабишвили завозить на Руставелли хачапури. (Видимо, печенье закончилось еще в Киеве.)Правда, послушная президентша даже сходу не сообразила, против чего надо поднимать толпу. Просто сказала, что “чует нарушения в ходе выборов”. Насмотрелась, видимо, криминального ретро, где “баба сердцем чует”.Но мне все же кажется, что свою роль в неопределенности ситуации сыграла и крохотность властных шагов. Кстати говоря, большие страны не всегда оценивают подобные шаги. Хотя если весь современный коучинг сжать до одного совета, получится: идите… к счастью мелкими шагами.Так вот, современная Грузия, в отличие от, скажем, соседней Армении, почти всегда имела политическую элиту. Но в отличие от, скажем, соседнего Азербайджана, всегда мелкую, весьма скромного масштаба. Соответственные были и шажки.Правда, есть миф про грузинских титанов советского разлива. Может, про воров в законе это верно, не знаю, встречался только с одним из них. Про философов – явное преувеличение. Знавал некоторых. А про политиков – явное заблуждение. Даже культовый "Шева" – Шеварнадзе при личных встречах показался мелким жлобом…Про одного моего знакомого политика говорили: когда он появляется на поверхности, никогда не понятно - это все его тело, или только перископ. С грузинским руководством та же байда. Когда они что-то замышляют, непонятно - они начнут процесс, или так и ограничатся намеками.Потому-то и тормознуло упомянутое посольство. Они так и не поняли – бунт грузинской верхушки против грантоедов, иноагентов и прочих геев – это венец пути грузинской власти, или только начало. Соответственно и повременили с отмашкой на майдан. Украинских “зажигалок”, типа Гончаренко* с флагом, подвезли, а местные “дрова” притормозили, застопорили.Хотя украинский фактор там еще сыграет свою роль. История, как известно, повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса. Трагедийную сторону монополизировал украинский майдан, а фарсовую – грузинский. Но взаимоопыление бесспорно. Соответственно, ожидались “украинские снайперы”, сакральная армянская жертва и пр..Вообще, есть много общего между украинской и грузинской ментальностью. Но с местной спецификой. Если там, где два украинца - три гетьмана, то там, где один грузинский вожак оппозиции - четыре князя. Но это еще проявится. Потом.А пока зачем, действительно, жечь местные “дрова”, если победившая сторона, при всех ее антизападных косяках, топит за Европу, гадко обзывается в сторону России, живет в брюссельских нарративах.На всякий случай, ряд европейских стран вкупе с грузинской президентшей и гражданкой Франции Саломе Зурабишвили новоизбранную грузинскую власть не признал. При том, что на следующий после выборов день поздравить победителей прилетел отчаянный венгерский премьер Виктор Орбан. Он, естественно, признал состоявшиеся выборы и пожелал Грузии не стать второй Украиной. Кстати, Венгрия в данный момент - председатель ЕС. Шизофрения? Вот об этом-то и речь!Грузия незаметно движется к выздоровлению. Но шаги такие мелкие, что Запад не особенно пугают, Россию не особенно обнадеживают, а самими генацвале не особенно замечаются. Может, не так уж ошибаются смешные коучеры, и дорога к счастью действительно постигается мелкими шагами?Россия не страна, а цивилизация. Грузия не страна, а испытательный стенд. Или лаборатория. Или студия. Только мирового масштаба. Здесь проходит эксперимент - может ли социум, живший утопией, вернуться в реальность.Утверждают, что география - это судьба. Но это частный случай более общей максимы: реальность – это судьба. И даже сама правда - информационный аватар реальности!Победившая партия “Грузинская мечта” (89 мандатов из 150 в парламенте) все же стала на тонкий, в этих южных краях, лед реальности. Думаю, немалую роль в этом сыграл ее лидер, бывший футбольный кумир и мой давний знакомый Каха Каладзе. Да, он проиграл сейчас свой родной город Тбилисси. Но это тоже реальность, которую он призывает учитывать. Как и соседство России, как и отдаленность ЕС, как и призрачность волшебной “страны Мальборо”…Давно наблюдаю за этой политсилой. Может, потому, что чувствую какую-то мистическую сопричастность. Много лет назад в той же Грузии озвучил простую формулу: люди за мечту сражаются более отчаянно, чем за реальность. Хотя потом защищают реальность упорнее, чем мечту. И посоветовал грузинским политикам создать партию “про мечту’. Но, что бы взяв власть, она опиралась на реальность. Наверное, так совпало, что такая партия была создана. И, конечно, болею за нее…Итак, в Сакартвело ярко, как все в этой стране, проявился не политический, а куда более масштабный мировоззренческий катарсис. Мечтатели при власти вдруг воспылали тягой к реальной жизни. А их оппоненты националисты-реалисты окончательно погрузились в утопию.Маленькая страна стала наглядной моделью громадного мира. Кто победит?А это зависит от расстановки, баланса, ресурса столкнувшихся сил.За утопистов играет могущественное упомянутое посольство. За них топит главная европейская искусительница Урсула фон дер Ляйен. Она уже сделала ожидаемый и стереотипичный ход - пообещала членство в ЕС тем, кто решится на госпереворот. Но потом. А сейчас плотное взаимодействие грузинской и европейских разведок. Немало!А что на стороне власти? Пожалуй, только сама жизнь. И путь к ее реалиям мелкими шагами. Как в лезгинке.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЕщё одна публикация Дмитрия Выдрина: Метафизика БРИКС — баланс формы и содержания

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

мнения, грузия, россия, киев, саломе зурабишвили, саакашвили, алексей гончаренко, ес