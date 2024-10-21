Метафизика БРИКС - баланс формы и содержания - 21.10.2024 Украина.ру
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Метафизика БРИКС - баланс формы и содержания
Метафизика БРИКС - баланс формы и содержания - 21.10.2024 Украина.ру
Метафизика БРИКС - баланс формы и содержания
Богат русский язык. Почти каждое слово имеет свой шлейф ассоциаций, свой смысловой и эмоциональный оттенок. Берем, cкажем, термин “альянс”. Сразу возникает ощущение некой куртуазности, противоестественной близости.
2024-10-21T13:25
2024-10-21T13:39
мнения
брикс
нато
украина
россия
узбекистан
киселев
владимир путин
казань
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Отсюда, наверное, один мыслительный шаг до сходного выражения “мезальянс”, которое фиксирует брак, не равных по социальному статусу партнеров.Некогда довелось поучаствовать в создании подзабытой и странноватой агломерации ГУУАМ. Она формировалась как раз по модели натовского альянса. Там ведь четко зафиксировано деление на главного члена (“бугра”, “бригадира”, “шишки”) и рядовых участников (“шестерок”, “подручных”, “шнырей’). Ну, кто анализировал стилистику отношений между Штатами и остальными членами в Альянсе, поймет.Помнится, c подобной моделью, предложенной Украиной, с ходу не согласился поднимавшийся Узбекистан. Потом откололся взрослеющий Азнрбайджан… Короче, У-упало, А - пропало…Хотя Украина и Молдова остались на тот период на газовой трубе. Но даже гордая Грузия дистанцировалась.Тогда-то я и написал, что это по ходу и не альянс, а просто группка нищих русофобов.И вот сейчас, учитывая печальный опыт, подбираю термин для БРИКС.Это явно не просто “группа”, тем более тайная.В незабвенной "Республике ШКИД" герой утверждал, что если какая-то группа собирается тайно — значит, еду делит. Похожий принцип работает и в политике. В публичной части встреч чаще всего говорят о милосердии; в закрытой — о корысти.Есть такое меткое определение: Коррупция — это то, в чем ты не участвуешь.Например, на открытой части того же Давосского форума партнеры обычно говорят о борьбе с той коррупцией, в которой они не принимали участия. А на закрытой — об эффективности коррупции, в которой имеют свою долю.БРИКС же принципиально исповедует принцип полной транспарентности - здесь все открыто и предельно прозрачно. Никаких тайных заседаний и встреч.Короче, это по форме не просто группа. И, тем более, не упомянутый альянс. Ведь альянс - еще не только жесткая иерархия, как выше сказано, но и демонстрация угроз оппонентам.А Россия не любит угрожать. Ее сила в том, что она исповедует “принцип медведя’. Медведь, как известно, единственное животное по поведению которого не понятно - он шутливо играет или уже всерьез атакует. Не случайно этот лесной великан и стал нашим символом.Даже российская фривольно-шутливая поэзия построена по этому принципу. Помните эпиграмму классика на одного коменданта, который ел раков, но был отвлечен от этого увлекательного занятия сотрапезницей, пулявшей в него хлебными шариками: “ Барышня с тарелки шарик ему в глаз. Комендант грозит ей пальцем - вот я раком вас!”Россия, может иронизировать, но не грозит, а делает. Она - не НАТО, которое, например, устами могучей Эстонии угрожает превентивно ввести свои войска на нашу территорию. Наверное, сразу всю эстонскую армаду - шесть с половиной тысяч.Мы, повторюсь, не грозим. Но когда надо - вводим. По самые …турецкие помидоры. Точно - не альянс!Тогда, что же такое БРИКС?БРИКС же со своего зачатия в 2006 году, планировался не как инструмент сдерживания, подавления, нейтрализации кого-то и против кого-то, а как площадка сотрудничества, взаимного доверия между партнерами. И даже — для поиска компромиссов с конкурентами.Не зря же в него вошли Китай и Индия, которые не отличались взаимной приязнью.Это площадка, где учится соседскому дружелюбию, а не антипатии. Это - не G7, где нарастают взаимные претензии и обиды, которые наверняка закончатся комом взаимной ненависти.Пока по форме это объединение, как я уже отмечал, с экономическими, в осноавном, целями.Но на встречах ее лидеров, все чаще говорят о безопасности.Все настойчивее поднимают темы культуры, образования, искусства…Значит, велика вероятность превращения ее в полноценный CОЮЗ государств, исповедующих близкие цели и родственные ценности. Такая форма ей к лицу!А содержание?Не случайно сейчас внимание всего мира привлечено к его шестнадцатому саммиту в Казани. Наверное, не только потому шестнацатилетие - это символические ворота во взрослую по содержанию жизнь. Здесь, на фоне изысканного казанского Кремля, ожидается принятие решений, которые и обозначат союзные цели, новое качество организации. А может и новый порядок в мире.Кто-то ожидает, к примеру, новый валютный союз, включая собственную платежную карту BRIKS Paу. (Только вот латиница здесь вряд ли уместна.)Кто-то ждет приема новых, близких по духу, участников, включая чуть-ли не всех двадцати трех желающих. (Только вот принимать “гамузом” новых членов вряд ли нужно.)Кто-то надеется на создание единой цифровой инфраструктуры организации. ( Вот только начинать цифровизацию стоит не с конца, а с начала - c создания общей киберполиции.)…При российском председательстве в БРИКС совокупный ВВП организации превысил 60 триллионов долларов. (Считаем пока в “убитых енотах”.) Это прилично больше показателя G 7. Но ни это, пожалуй, главное.И, даже, главное не только том, что в организацию входят четыре участника ядерного клуба. И еще двое - стучатся в ее двери. А это в два раза больше, чем в альянсе НАТО.Главное - темпы сближения и направление поиска собственного адекватного содержания организации.С темпами все ясно.Очевидно, что мир вступил в многолетнюю фазу войн, конфликтов, столкновений, конфронтаций. Это не “дождичек в четверг”, а длительный и изнуряющий сезон дождей. Сухими не останется никто. А выжить легче будет среди тех, кто тебя понимает. То есть, тех, кто умеет вдумчиво выслушать и убедительно объяснить свою позицию.В кино наличие подобных персонажей, называли счастьем. А в геополитике это эквивалентно именно выживанию. Поэтому такими темпами и приращивалась cтуктура БРИКС в последние годы все новыми и новыми участниками. За пониманием приходят те, кто никогда не придет за назиданием.Сложнее с сутью содержания. Видимо, подобной сутью станет баланс экономического, политического, культурологического и оборонного компонентов…Говорят, что в холодную пору ежики, чтобы согреться, тесно прижимаются друг к другу. Но вместо тепла, только колют и ранят друг друга. Подобное сегодня наблюдается в западном Альянсе.Лидеры же БРИКС собираются именно для того, чтобы обсудить модель содружества, где форма не жмет, а содержание не колется.О том, что говорил президент России журналистам, аккредитованным на заседание альянса в Казани - в статье "Его мысль в кадре была хорошо видна": Киселёв рассказал об общении Путина со СМИ БРИКС
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20241021/1058219241.html
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Дмитрий Выдрин
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мнения, брикс, нато, украина, россия, узбекистан, киселев, владимир путин, казань
Мнения, БРИКС, НАТО, Украина, Россия, Узбекистан, Киселев, Владимир Путин, Казань

Метафизика БРИКС - баланс формы и содержания

13:25 21.10.2024 (обновлено: 13:39 21.10.2024)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в медиабанк Логотип БРИКС . Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в медиабанк Логотип БРИКС . Архивное фото
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Дмитрий Выдрин авторы
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
Все материалы
Богат русский язык. Почти каждое слово имеет свой шлейф ассоциаций, свой смысловой и эмоциональный оттенок. Берем, cкажем, термин “альянс”. Сразу возникает ощущение некой куртуазности, противоестественной близости.
Отсюда, наверное, один мыслительный шаг до сходного выражения “мезальянс”, которое фиксирует брак, не равных по социальному статусу партнеров.
Некогда довелось поучаствовать в создании подзабытой и странноватой агломерации ГУУАМ. Она формировалась как раз по модели натовского альянса. Там ведь четко зафиксировано деление на главного члена (“бугра”, “бригадира”, “шишки”) и рядовых участников (“шестерок”, “подручных”, “шнырей’). Ну, кто анализировал стилистику отношений между Штатами и остальными членами в Альянсе, поймет.
Помнится, c подобной моделью, предложенной Украиной, с ходу не согласился поднимавшийся Узбекистан. Потом откололся взрослеющий Азнрбайджан… Короче, У-упало, А - пропало…Хотя Украина и Молдова остались на тот период на газовой трубе. Но даже гордая Грузия дистанцировалась.
Тогда-то я и написал, что это по ходу и не альянс, а просто группка нищих русофобов.
И вот сейчас, учитывая печальный опыт, подбираю термин для БРИКС.
Это явно не просто “группа”, тем более тайная.
В незабвенной "Республике ШКИД" герой утверждал, что если какая-то группа собирается тайно — значит, еду делит. Похожий принцип работает и в политике. В публичной части встреч чаще всего говорят о милосердии; в закрытой — о корысти.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Есть такое меткое определение: Коррупция — это то, в чем ты не участвуешь.
Например, на открытой части того же Давосского форума партнеры обычно говорят о борьбе с той коррупцией, в которой они не принимали участия. А на закрытой — об эффективности коррупции, в которой имеют свою долю.
БРИКС же принципиально исповедует принцип полной транспарентности - здесь все открыто и предельно прозрачно. Никаких тайных заседаний и встреч.
Короче, это по форме не просто группа. И, тем более, не упомянутый альянс. Ведь альянс - еще не только жесткая иерархия, как выше сказано, но и демонстрация угроз оппонентам.
А Россия не любит угрожать. Ее сила в том, что она исповедует “принцип медведя’. Медведь, как известно, единственное животное по поведению которого не понятно - он шутливо играет или уже всерьез атакует. Не случайно этот лесной великан и стал нашим символом.
Даже российская фривольно-шутливая поэзия построена по этому принципу. Помните эпиграмму классика на одного коменданта, который ел раков, но был отвлечен от этого увлекательного занятия сотрапезницей, пулявшей в него хлебными шариками: “ Барышня с тарелки шарик ему в глаз. Комендант грозит ей пальцем - вот я раком вас!”
Россия, может иронизировать, но не грозит, а делает. Она - не НАТО, которое, например, устами могучей Эстонии угрожает превентивно ввести свои войска на нашу территорию. Наверное, сразу всю эстонскую армаду - шесть с половиной тысяч.
Мы, повторюсь, не грозим. Но когда надо - вводим. По самые …турецкие помидоры. Точно - не альянс!
Тогда, что же такое БРИКС?
БРИКС же со своего зачатия в 2006 году, планировался не как инструмент сдерживания, подавления, нейтрализации кого-то и против кого-то, а как площадка сотрудничества, взаимного доверия между партнерами. И даже — для поиска компромиссов с конкурентами.
Не зря же в него вошли Китай и Индия, которые не отличались взаимной приязнью.
Это площадка, где учится соседскому дружелюбию, а не антипатии. Это - не G7, где нарастают взаимные претензии и обиды, которые наверняка закончатся комом взаимной ненависти.
Пока по форме это объединение, как я уже отмечал, с экономическими, в осноавном, целями.
Но на встречах ее лидеров, все чаще говорят о безопасности.
Все настойчивее поднимают темы культуры, образования, искусства…
Значит, велика вероятность превращения ее в полноценный CОЮЗ государств, исповедующих близкие цели и родственные ценности. Такая форма ей к лицу!
А содержание?
Не случайно сейчас внимание всего мира привлечено к его шестнадцатому саммиту в Казани. Наверное, не только потому шестнацатилетие - это символические ворота во взрослую по содержанию жизнь. Здесь, на фоне изысканного казанского Кремля, ожидается принятие решений, которые и обозначат союзные цели, новое качество организации. А может и новый порядок в мире.
Кто-то ожидает, к примеру, новый валютный союз, включая собственную платежную карту BRIKS Paу. (Только вот латиница здесь вряд ли уместна.)
Кто-то ждет приема новых, близких по духу, участников, включая чуть-ли не всех двадцати трех желающих. (Только вот принимать “гамузом” новых членов вряд ли нужно.)
Кто-то надеется на создание единой цифровой инфраструктуры организации. ( Вот только начинать цифровизацию стоит не с конца, а с начала - c создания общей киберполиции.)…
При российском председательстве в БРИКС совокупный ВВП организации превысил 60 триллионов долларов. (Считаем пока в “убитых енотах”.) Это прилично больше показателя G 7. Но ни это, пожалуй, главное.
Алексей Кузнецов интервью
06:10
БРИКС — это надолго. Алексей Кузнецов о статусе Турции, Казахстана и Саудовской Аравии в объединенииСША если и будут конфликтовать с БРИКС, то только подковерными методами. Однако нам необходимо прекратить воспринимать объединение как "анти-НАТО", считает директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН Алексей Кузнецов
И, даже, главное не только том, что в организацию входят четыре участника ядерного клуба. И еще двое - стучатся в ее двери. А это в два раза больше, чем в альянсе НАТО.
Главное - темпы сближения и направление поиска собственного адекватного содержания организации.
С темпами все ясно.
Очевидно, что мир вступил в многолетнюю фазу войн, конфликтов, столкновений, конфронтаций. Это не “дождичек в четверг”, а длительный и изнуряющий сезон дождей. Сухими не останется никто. А выжить легче будет среди тех, кто тебя понимает. То есть, тех, кто умеет вдумчиво выслушать и убедительно объяснить свою позицию.
В кино наличие подобных персонажей, называли счастьем. А в геополитике это эквивалентно именно выживанию. Поэтому такими темпами и приращивалась cтуктура БРИКС в последние годы все новыми и новыми участниками. За пониманием приходят те, кто никогда не придет за назиданием.
Сложнее с сутью содержания. Видимо, подобной сутью станет баланс экономического, политического, культурологического и оборонного компонентов…
Говорят, что в холодную пору ежики, чтобы согреться, тесно прижимаются друг к другу. Но вместо тепла, только колют и ранят друг друга. Подобное сегодня наблюдается в западном Альянсе.
Лидеры же БРИКС собираются именно для того, чтобы обсудить модель содружества, где форма не жмет, а содержание не колется.
О том, что говорил президент России журналистам, аккредитованным на заседание альянса в Казани - в статье "Его мысль в кадре была хорошо видна": Киселёв рассказал об общении Путина со СМИ БРИКС
 
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