https://ukraina.ru/20241021/1058236608.html

Метафизика БРИКС - баланс формы и содержания

Метафизика БРИКС - баланс формы и содержания - 21.10.2024 Украина.ру

Метафизика БРИКС - баланс формы и содержания

Богат русский язык. Почти каждое слово имеет свой шлейф ассоциаций, свой смысловой и эмоциональный оттенок. Берем, cкажем, термин “альянс”. Сразу возникает ощущение некой куртуазности, противоестественной близости.

2024-10-21T13:25

2024-10-21T13:25

2024-10-21T13:39

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Отсюда, наверное, один мыслительный шаг до сходного выражения “мезальянс”, которое фиксирует брак, не равных по социальному статусу партнеров.Некогда довелось поучаствовать в создании подзабытой и странноватой агломерации ГУУАМ. Она формировалась как раз по модели натовского альянса. Там ведь четко зафиксировано деление на главного члена (“бугра”, “бригадира”, “шишки”) и рядовых участников (“шестерок”, “подручных”, “шнырей’). Ну, кто анализировал стилистику отношений между Штатами и остальными членами в Альянсе, поймет.Помнится, c подобной моделью, предложенной Украиной, с ходу не согласился поднимавшийся Узбекистан. Потом откололся взрослеющий Азнрбайджан… Короче, У-упало, А - пропало…Хотя Украина и Молдова остались на тот период на газовой трубе. Но даже гордая Грузия дистанцировалась.Тогда-то я и написал, что это по ходу и не альянс, а просто группка нищих русофобов.И вот сейчас, учитывая печальный опыт, подбираю термин для БРИКС.Это явно не просто “группа”, тем более тайная.В незабвенной "Республике ШКИД" герой утверждал, что если какая-то группа собирается тайно — значит, еду делит. Похожий принцип работает и в политике. В публичной части встреч чаще всего говорят о милосердии; в закрытой — о корысти.Есть такое меткое определение: Коррупция — это то, в чем ты не участвуешь.Например, на открытой части того же Давосского форума партнеры обычно говорят о борьбе с той коррупцией, в которой они не принимали участия. А на закрытой — об эффективности коррупции, в которой имеют свою долю.БРИКС же принципиально исповедует принцип полной транспарентности - здесь все открыто и предельно прозрачно. Никаких тайных заседаний и встреч.Короче, это по форме не просто группа. И, тем более, не упомянутый альянс. Ведь альянс - еще не только жесткая иерархия, как выше сказано, но и демонстрация угроз оппонентам.А Россия не любит угрожать. Ее сила в том, что она исповедует “принцип медведя’. Медведь, как известно, единственное животное по поведению которого не понятно - он шутливо играет или уже всерьез атакует. Не случайно этот лесной великан и стал нашим символом.Даже российская фривольно-шутливая поэзия построена по этому принципу. Помните эпиграмму классика на одного коменданта, который ел раков, но был отвлечен от этого увлекательного занятия сотрапезницей, пулявшей в него хлебными шариками: “ Барышня с тарелки шарик ему в глаз. Комендант грозит ей пальцем - вот я раком вас!”Россия, может иронизировать, но не грозит, а делает. Она - не НАТО, которое, например, устами могучей Эстонии угрожает превентивно ввести свои войска на нашу территорию. Наверное, сразу всю эстонскую армаду - шесть с половиной тысяч.Мы, повторюсь, не грозим. Но когда надо - вводим. По самые …турецкие помидоры. Точно - не альянс!Тогда, что же такое БРИКС?БРИКС же со своего зачатия в 2006 году, планировался не как инструмент сдерживания, подавления, нейтрализации кого-то и против кого-то, а как площадка сотрудничества, взаимного доверия между партнерами. И даже — для поиска компромиссов с конкурентами.Не зря же в него вошли Китай и Индия, которые не отличались взаимной приязнью.Это площадка, где учится соседскому дружелюбию, а не антипатии. Это - не G7, где нарастают взаимные претензии и обиды, которые наверняка закончатся комом взаимной ненависти.Пока по форме это объединение, как я уже отмечал, с экономическими, в осноавном, целями.Но на встречах ее лидеров, все чаще говорят о безопасности.Все настойчивее поднимают темы культуры, образования, искусства…Значит, велика вероятность превращения ее в полноценный CОЮЗ государств, исповедующих близкие цели и родственные ценности. Такая форма ей к лицу!А содержание?Не случайно сейчас внимание всего мира привлечено к его шестнадцатому саммиту в Казани. Наверное, не только потому шестнацатилетие - это символические ворота во взрослую по содержанию жизнь. Здесь, на фоне изысканного казанского Кремля, ожидается принятие решений, которые и обозначат союзные цели, новое качество организации. А может и новый порядок в мире.Кто-то ожидает, к примеру, новый валютный союз, включая собственную платежную карту BRIKS Paу. (Только вот латиница здесь вряд ли уместна.)Кто-то ждет приема новых, близких по духу, участников, включая чуть-ли не всех двадцати трех желающих. (Только вот принимать “гамузом” новых членов вряд ли нужно.)Кто-то надеется на создание единой цифровой инфраструктуры организации. ( Вот только начинать цифровизацию стоит не с конца, а с начала - c создания общей киберполиции.)…При российском председательстве в БРИКС совокупный ВВП организации превысил 60 триллионов долларов. (Считаем пока в “убитых енотах”.) Это прилично больше показателя G 7. Но ни это, пожалуй, главное.И, даже, главное не только том, что в организацию входят четыре участника ядерного клуба. И еще двое - стучатся в ее двери. А это в два раза больше, чем в альянсе НАТО.Главное - темпы сближения и направление поиска собственного адекватного содержания организации.С темпами все ясно.Очевидно, что мир вступил в многолетнюю фазу войн, конфликтов, столкновений, конфронтаций. Это не “дождичек в четверг”, а длительный и изнуряющий сезон дождей. Сухими не останется никто. А выжить легче будет среди тех, кто тебя понимает. То есть, тех, кто умеет вдумчиво выслушать и убедительно объяснить свою позицию.В кино наличие подобных персонажей, называли счастьем. А в геополитике это эквивалентно именно выживанию. Поэтому такими темпами и приращивалась cтуктура БРИКС в последние годы все новыми и новыми участниками. За пониманием приходят те, кто никогда не придет за назиданием.Сложнее с сутью содержания. Видимо, подобной сутью станет баланс экономического, политического, культурологического и оборонного компонентов…Говорят, что в холодную пору ежики, чтобы согреться, тесно прижимаются друг к другу. Но вместо тепла, только колют и ранят друг друга. Подобное сегодня наблюдается в западном Альянсе.Лидеры же БРИКС собираются именно для того, чтобы обсудить модель содружества, где форма не жмет, а содержание не колется.О том, что говорил президент России журналистам, аккредитованным на заседание альянса в Казани - в статье "Его мысль в кадре была хорошо видна": Киселёв рассказал об общении Путина со СМИ БРИКС

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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мнения, брикс, нато, украина, россия, узбекистан, киселев, владимир путин, казань