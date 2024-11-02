А если там вообще китайцы? Гаспарян об ужасе Запада и неожиданном ходе гроссмейстера Путина - 02.11.2024 Украина.ру
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А если там вообще китайцы? Гаспарян об ужасе Запада и неожиданном ходе гроссмейстера Путина
А если там вообще китайцы? Гаспарян об ужасе Запада и неожиданном ходе гроссмейстера Путина - 02.11.2024 Украина.ру
А если там вообще китайцы? Гаспарян об ужасе Запада и неожиданном ходе гроссмейстера Путина
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 02.11.2024
2024-11-02T09:09
2024-11-02T09:09
видео
армен гаспарян
россия
украина
запад
владимир путин
мид
сво
кндр
сша
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:37 – О большом прорыве ВС России; 14:06 – Украинский "антикриз" и попытки набора пушечного мяса; 21:35 – О заявлениях главы МИД КНДР и реакци Запада; 29:34 – О наблюдениях за выборами в США; 31:15 – О требовании "Томагавков" и сливе информации. *В материале упоминаются запрещённые в России подразделения "Азов" и "Айдар", внесённые в список террористических и экстремистских организаций, а также Алексей Арестович, внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, армен гаспарян, россия, украина, запад, владимир путин, мид, сво, кндр, сша, президент сша, кто, президентские выборы, владимир зеленский, камала харрис, видео
Видео, Армен Гаспарян, Россия, Украина, Запад, Владимир Путин, МИД, СВО, КНДР, США, президент США, КТО, президентские выборы, Владимир Зеленский, Камала Харрис

А если там вообще китайцы? Гаспарян об ужасе Запада и неожиданном ходе гроссмейстера Путина

09:09 02.11.2024
 
https://rutube.ru/video/edc315ff7398661edbd0867ce87b5141/?r=wd
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:37 – О большом прорыве ВС России;
14:06 – Украинский "антикриз" и попытки набора пушечного мяса;
21:35 – О заявлениях главы МИД КНДР и реакци Запада;
29:34 – О наблюдениях за выборами в США;
31:15 – О требовании "Томагавков" и сливе информации.
*В материале упоминаются запрещённые в России подразделения "Азов" и "Айдар", внесённые в список террористических и экстремистских организаций, а также Алексей Арестович, внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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ВидеоАрмен ГаспарянРоссияУкраинаЗападВладимир ПутинМИДСВОКНДРСШАпрезидент СШАКТОпрезидентские выборыВладимир ЗеленскийКамала Харрис
 
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