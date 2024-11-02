https://ukraina.ru/20241102/1058572623.html

А если там вообще китайцы? Гаспарян об ужасе Запада и неожиданном ходе гроссмейстера Путина

А если там вообще китайцы? Гаспарян об ужасе Запада и неожиданном ходе гроссмейстера Путина - 02.11.2024 Украина.ру

А если там вообще китайцы? Гаспарян об ужасе Запада и неожиданном ходе гроссмейстера Путина

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. Украина.ру, 02.11.2024

2024-11-02T09:09

2024-11-02T09:09

2024-11-02T09:09

видео

армен гаспарян

россия

украина

запад

владимир путин

мид

сво

кндр

сша

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:37 – О большом прорыве ВС России; 14:06 – Украинский "антикриз" и попытки набора пушечного мяса; 21:35 – О заявлениях главы МИД КНДР и реакци Запада; 29:34 – О наблюдениях за выборами в США; 31:15 – О требовании "Томагавков" и сливе информации. *В материале упоминаются запрещённые в России подразделения "Азов" и "Айдар", внесённые в список террористических и экстремистских организаций, а также Алексей Арестович, внесенный Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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