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В Грузии понимают цену членства в НАТО, глядя на Украину — Медведев

В Грузии понимают цену членства в НАТО, глядя на Украину — Медведев - 02.11.2024 Украина.ру

В Грузии понимают цену членства в НАТО, глядя на Украину — Медведев

Значительная часть людей в Грузии, глядя на события на Украине, понимает цену вероятного членства в НАТО. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT

2024-11-02T07:30

2024-11-02T07:30

2024-11-02T07:42

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"Наверное, кто-то в Грузии хочет быть в Евросоюзе - ради Бога. Кто-то хочет членства в НАТО, которое было предложено еще в 2008 году. Но значительная часть людей, оглядываясь по сторонам и, так сказать, наблюдая за процессами, которые происходят на Украине, понимает, какова цена этого членства. Поскольку позиция России в отношении появления новых членов Североатлантического альянса рядом с Российской Федерацией известна", - сказал Медведев.Он добавил, что Россия является дружественным соседом Грузии, у двух стран нормальные экономические связи.Подробнее об обстановке в Грузии - в материале Дениса Рудометова Арчил Сихарулидзе о том, когда в Грузии запретят "Грузинский легион"*, и о политической смерти президента на сайте Украина.ру.

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новости, грузия, украина, россия, нато, совбез, дмитрий медведев