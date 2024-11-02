В Грузии понимают цену членства в НАТО, глядя на Украину — Медведев - 02.11.2024 Украина.ру
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В Грузии понимают цену членства в НАТО, глядя на Украину — Медведев
В Грузии понимают цену членства в НАТО, глядя на Украину — Медведев - 02.11.2024 Украина.ру
В Грузии понимают цену членства в НАТО, глядя на Украину — Медведев
Значительная часть людей в Грузии, глядя на события на Украине, понимает цену вероятного членства в НАТО. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT
2024-11-02T07:30
2024-11-02T07:42
новости
грузия
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нато
совбез
дмитрий медведев
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"Наверное, кто-то в Грузии хочет быть в Евросоюзе - ради Бога. Кто-то хочет членства в НАТО, которое было предложено еще в 2008 году. Но значительная часть людей, оглядываясь по сторонам и, так сказать, наблюдая за процессами, которые происходят на Украине, понимает, какова цена этого членства. Поскольку позиция России в отношении появления новых членов Североатлантического альянса рядом с Российской Федерацией известна", - сказал Медведев.Он добавил, что Россия является дружественным соседом Грузии, у двух стран нормальные экономические связи.Подробнее об обстановке в Грузии - в материале Дениса Рудометова Арчил Сихарулидзе о том, когда в Грузии запретят "Грузинский легион"*, и о политической смерти президента на сайте Украина.ру.
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новости, грузия, украина, россия, нато, совбез, дмитрий медведев
Новости, Грузия, Украина, Россия, НАТО, Совбез, Дмитрий Медведев

В Грузии понимают цену членства в НАТО, глядя на Украину — Медведев

07:30 02.11.2024 (обновлено: 07:42 02.11.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Читать в
Значительная часть людей в Грузии, глядя на события на Украине, понимает цену вероятного членства в НАТО. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT
"Наверное, кто-то в Грузии хочет быть в Евросоюзе - ради Бога. Кто-то хочет членства в НАТО, которое было предложено еще в 2008 году. Но значительная часть людей, оглядываясь по сторонам и, так сказать, наблюдая за процессами, которые происходят на Украине, понимает, какова цена этого членства. Поскольку позиция России в отношении появления новых членов Североатлантического альянса рядом с Российской Федерацией известна", - сказал Медведев.
Он добавил, что Россия является дружественным соседом Грузии, у двух стран нормальные экономические связи.
Подробнее об обстановке в Грузии - в материале Дениса Рудометова Арчил Сихарулидзе о том, когда в Грузии запретят "Грузинский легион"*, и о политической смерти президента на сайте Украина.ру.
 
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