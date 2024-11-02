https://ukraina.ru/20241102/1058562161.html

Добивают FPV-дронами и "птичками": офицер рассказал, как ВС РФ молотят по пехоте ВСУ в укрепрайонах

Добивают FPV-дронами и "птичками": офицер рассказал, как ВС РФ молотят по пехоте ВСУ в укрепрайонах - 02.11.2024 Украина.ру

Добивают FPV-дронами и "птичками": офицер рассказал, как ВС РФ молотят по пехоте ВСУ в укрепрайонах

В Курской области ведется комплексная работа по уничтожению войск противника. Чаще всего бойцы используют FPV-дроны, поскольку противник не применяет ни больших масс пехоты, ни большого количества бронетехники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным Боцман

2024-11-02T06:00

2024-11-02T06:00

2024-11-02T06:00

новости

курская область

россия

дроны

бпла

миномет

артиллерия

укрепления

всу

украинская армия

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В Суджанском районе основная работа сейчас ведется FPV-дронами, поскольку там противник не применяет ни больших масс пехоты, ни большого количества бронетехники, сообщил офицер.Речь, как правило, идет про отдельные единицы техники противника, с которыми успешно справляются российские операторы БПЛА, уточнил военный.Он отметил, что сейчас в войсках служат уже не просто добровольцы-любители, а штатные операторы БПЛА. То есть созданы штатные подразделения, которые укомплектованы хорошо обученными операторами."Уже давным-давно применение БПЛА перестало быть уделом одиночек-энтузиастов. Сегодня речь идет о грамотных, технически подкованных специалистах и патриотах своей великой Родины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.руО том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241101/1058554300.html

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