Добивают FPV-дронами и "птичками": офицер рассказал, как ВС РФ молотят по пехоте ВСУ в укрепрайонах - 02.11.2024 Украина.ру
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Добивают FPV-дронами и "птичками": офицер рассказал, как ВС РФ молотят по пехоте ВСУ в укрепрайонах
Добивают FPV-дронами и "птичками": офицер рассказал, как ВС РФ молотят по пехоте ВСУ в укрепрайонах - 02.11.2024 Украина.ру
Добивают FPV-дронами и "птичками": офицер рассказал, как ВС РФ молотят по пехоте ВСУ в укрепрайонах
В Курской области ведется комплексная работа по уничтожению войск противника. Чаще всего бойцы используют FPV-дроны, поскольку противник не применяет ни больших масс пехоты, ни большого количества бронетехники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным Боцман
2024-11-02T06:00
2024-11-02T06:00
новости
курская область
россия
дроны
бпла
миномет
артиллерия
укрепления
всу
украинская армия
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В Суджанском районе основная работа сейчас ведется FPV-дронами, поскольку там противник не применяет ни больших масс пехоты, ни большого количества бронетехники, сообщил офицер.Речь, как правило, идет про отдельные единицы техники противника, с которыми успешно справляются российские операторы БПЛА, уточнил военный.Он отметил, что сейчас в войсках служат уже не просто добровольцы-любители, а штатные операторы БПЛА. То есть созданы штатные подразделения, которые укомплектованы хорошо обученными операторами."Уже давным-давно применение БПЛА перестало быть уделом одиночек-энтузиастов. Сегодня речь идет о грамотных, технически подкованных специалистах и патриотах своей великой Родины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.руО том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру
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новости, курская область, россия, дроны, бпла, миномет, артиллерия, укрепления, всу, украинская армия, курск, детали, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, дроны, БПЛА, миномет, артиллерия, укрепления, ВСУ, украинская армия, Курск, детали, СВО, Спецоперация

Добивают FPV-дронами и "птичками": офицер рассказал, как ВС РФ молотят по пехоте ВСУ в укрепрайонах

06:00 02.11.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В Курской области ведется комплексная работа по уничтожению войск противника. Чаще всего бойцы используют FPV-дроны, поскольку противник не применяет ни больших масс пехоты, ни большого количества бронетехники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным Боцман
В Суджанском районе основная работа сейчас ведется FPV-дронами, поскольку там противник не применяет ни больших масс пехоты, ни большого количества бронетехники, сообщил офицер.
Речь, как правило, идет про отдельные единицы техники противника, с которыми успешно справляются российские операторы БПЛА, уточнил военный.

"А вот пехота их, как правило, сидит в укрепах. И вот их разбирают уже минометы и тяжелая артиллерия. Уже потом, когда снимают все накаты, их добивают все теми же FPV-дронами и "птичками" со сбросами. То есть работа по уничтожению войск противника ведется комплексная и где-то даже будничная", — рассказал Боцман.

Он отметил, что сейчас в войсках служат уже не просто добровольцы-любители, а штатные операторы БПЛА. То есть созданы штатные подразделения, которые укомплектованы хорошо обученными операторами.
"Уже давным-давно применение БПЛА перестало быть уделом одиночек-энтузиастов. Сегодня речь идет о грамотных, технически подкованных специалистах и патриотах своей великой Родины", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
О том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру
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