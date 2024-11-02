Добивают FPV-дронами и "птичками": офицер рассказал, как ВС РФ молотят по пехоте ВСУ в укрепрайонах
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В Курской области ведется комплексная работа по уничтожению войск противника. Чаще всего бойцы используют FPV-дроны, поскольку противник не применяет ни больших масс пехоты, ни большого количества бронетехники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным Боцман
В Суджанском районе основная работа сейчас ведется FPV-дронами, поскольку там противник не применяет ни больших масс пехоты, ни большого количества бронетехники, сообщил офицер.
Речь, как правило, идет про отдельные единицы техники противника, с которыми успешно справляются российские операторы БПЛА, уточнил военный.
"А вот пехота их, как правило, сидит в укрепах. И вот их разбирают уже минометы и тяжелая артиллерия. Уже потом, когда снимают все накаты, их добивают все теми же FPV-дронами и "птичками" со сбросами. То есть работа по уничтожению войск противника ведется комплексная и где-то даже будничная", — рассказал Боцман.
Он отметил, что сейчас в войсках служат уже не просто добровольцы-любители, а штатные операторы БПЛА. То есть созданы штатные подразделения, которые укомплектованы хорошо обученными операторами.
"Уже давным-давно применение БПЛА перестало быть уделом одиночек-энтузиастов. Сегодня речь идет о грамотных, технически подкованных специалистах и патриотах своей великой Родины", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
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