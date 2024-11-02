https://ukraina.ru/20241102/1058558047.html

"Мы их просто не выпустим": офицер объяснил, зачем Украина устроила "пиар-операцию" в Курской области

"Мы их просто не выпустим": офицер объяснил, зачем Украина устроила "пиар-операцию" в Курской области - 02.11.2024 Украина.ру

"Мы их просто не выпустим": офицер объяснил, зачем Украина устроила "пиар-операцию" в Курской области

Любой плацдарм необходим либо для развития успеха, либо для наращивания усилия. Для украинского руководства удержание приграничных территорий в Курской области утратило военное значение и превратилось в пиар-операцию. Об этом журналистам издания Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным "Боцман"

2024-11-02T04:30

2024-11-02T04:30

2024-11-02T04:30

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Сама "акция" украинских военных в Курской области была грамотно продумана, спланирована не без участия натовских военных советников. Без них там точно не обошлось, уверен "Боцман".Насколько я понимаю, ВСУ и рады бы отсюда уйти, но командование продолжает настаивать на удержании позиций, поскольку их операция перестала быть чисто военной, утратила хоть какое-то военное значение, подчеркнул офицер. По его мнению, для украинского руководства удержание приграничных территорий в Курской области превратилось в пиар-операцию.И этот участок земли украинские военные стараются удержать, но едва ли из этого что-то получится. Потому что здесь российские бойцы, которые знают свою работу и делают ее очень качественно. Своим ходом ВСУ из Курской области не выйдут, мы их просто не выпустим, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.руО том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241101/1058544267.html

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новости, курская область, украина, всу, плацдарм, курск, наступление, операция, вс рф, сво, спецоперация