"Мы их просто не выпустим": офицер объяснил, зачем Украина устроила "пиар-операцию" в Курской области - 02.11.2024 Украина.ру
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"Мы их просто не выпустим": офицер объяснил, зачем Украина устроила "пиар-операцию" в Курской области
"Мы их просто не выпустим": офицер объяснил, зачем Украина устроила "пиар-операцию" в Курской области - 02.11.2024 Украина.ру
"Мы их просто не выпустим": офицер объяснил, зачем Украина устроила "пиар-операцию" в Курской области
Любой плацдарм необходим либо для развития успеха, либо для наращивания усилия. Для украинского руководства удержание приграничных территорий в Курской области утратило военное значение и превратилось в пиар-операцию. Об этом журналистам издания Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным "Боцман"
2024-11-02T04:30
2024-11-02T04:30
новости
курская область
украина
всу
плацдарм
курск
наступление
операция
вс рф
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Сама "акция" украинских военных в Курской области была грамотно продумана, спланирована не без участия натовских военных советников. Без них там точно не обошлось, уверен "Боцман".Насколько я понимаю, ВСУ и рады бы отсюда уйти, но командование продолжает настаивать на удержании позиций, поскольку их операция перестала быть чисто военной, утратила хоть какое-то военное значение, подчеркнул офицер. По его мнению, для украинского руководства удержание приграничных территорий в Курской области превратилось в пиар-операцию.И этот участок земли украинские военные стараются удержать, но едва ли из этого что-то получится. Потому что здесь российские бойцы, которые знают свою работу и делают ее очень качественно. Своим ходом ВСУ из Курской области не выйдут, мы их просто не выпустим, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.руО том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру
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новости, курская область, украина, всу, плацдарм, курск, наступление, операция, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Украина, ВСУ, плацдарм, Курск, наступление, операция, ВС РФ, СВО, Спецоперация

"Мы их просто не выпустим": офицер объяснил, зачем Украина устроила "пиар-операцию" в Курской области

04:30 02.11.2024
 
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Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Любой плацдарм необходим либо для развития успеха, либо для наращивания усилия. Для украинского руководства удержание приграничных территорий в Курской области утратило военное значение и превратилось в пиар-операцию. Об этом журналистам издания Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным "Боцман"
Сама "акция" украинских военных в Курской области была грамотно продумана, спланирована не без участия натовских военных советников. Без них там точно не обошлось, уверен "Боцман".
Насколько я понимаю, ВСУ и рады бы отсюда уйти, но командование продолжает настаивать на удержании позиций, поскольку их операция перестала быть чисто военной, утратила хоть какое-то военное значение, подчеркнул офицер.
По его мнению, для украинского руководства удержание приграничных территорий в Курской области превратилось в пиар-операцию.
"Понимаете, любой плацдарм необходим либо для развития успеха, либо для наращивания усилия. Здесь же они просто сидят на сравнительно небольшом участке нашей земли, который успели захапать", — отметил военный.
И этот участок земли украинские военные стараются удержать, но едва ли из этого что-то получится. Потому что здесь российские бойцы, которые знают свою работу и делают ее очень качественно. Своим ходом ВСУ из Курской области не выйдут, мы их просто не выпустим, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
О том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру
Коллаж: Маск, Трамп, Карлсон, Кеннеди мл.
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