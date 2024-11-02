https://ukraina.ru/20241102/1058553358.html

Они все хорошо обучены: офицер рассказал, какие солдаты ВСУ попадают в плен в Курской области

Они все хорошо обучены: офицер рассказал, какие солдаты ВСУ попадают в плен в Курской области - 02.11.2024 Украина.ру

Они все хорошо обучены: офицер рассказал, какие солдаты ВСУ попадают в плен в Курской области

"Акция" украинских военных в Курской области была грамотно продумана и спланирована не без участия натовских военных советников. Все солдаты ВСУ, которые находятся в Курской области, хорошо обучены и мотивированы на захват российской территории. Об этом журналистам издания Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным "Боцман"

2024-11-02T04:00

2024-11-02T04:00

2024-11-02T04:00

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курская область

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территория

советник

нато

пленные

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Российские бойцы в Курской области не теснят и не выдавливают врага, а уничтожают его. И так будет с каждым, кто посягнет на русскую землю. Здесь не должно остаться ни одного вражеского солдата, подчеркнул офицер.Когда украинские военные попадают в плен, они твердят одно и то же: что мобилизовали их насильно, что они месяц проходили обучение на одном полигоне, и еще месяц — на втором, отметил "Боцман".Да и сама "акция" украинских военных в Курской области была грамотно продумана, спланирована не без участия натовских военных советников. Без них точно не обошлось, уверен "Боцман". Однако западным советникам пришлось столкнуться с тем, что не просчитает ни один компьютер и ни один искусственный интеллект. Потому что невозможно просчитать силу воли, храбрость, мужество и самопожертвование российского солдата, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.руО том, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать Купянск — в интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241101/1058514304.html

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новости, курская область, россия, всу, плен, украинская армия, территория, советник, нато, пленные, детали, сво, спецоперация