Они все хорошо обучены: офицер рассказал, какие солдаты ВСУ попадают в плен в Курской области - 02.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241102/1058553358.html
Они все хорошо обучены: офицер рассказал, какие солдаты ВСУ попадают в плен в Курской области
Они все хорошо обучены: офицер рассказал, какие солдаты ВСУ попадают в плен в Курской области - 02.11.2024 Украина.ру
Они все хорошо обучены: офицер рассказал, какие солдаты ВСУ попадают в плен в Курской области
"Акция" украинских военных в Курской области была грамотно продумана и спланирована не без участия натовских военных советников. Все солдаты ВСУ, которые находятся в Курской области, хорошо обучены и мотивированы на захват российской территории. Об этом журналистам издания Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным "Боцман"
2024-11-02T04:00
2024-11-02T04:00
новости
курская область
россия
всу
плен
украинская армия
территория
советник
нато
пленные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058541887_7:0:1067:596_1920x0_80_0_0_115f3eb3a0153ee4e4835e37114967b7.jpg
Российские бойцы в Курской области не теснят и не выдавливают врага, а уничтожают его. И так будет с каждым, кто посягнет на русскую землю. Здесь не должно остаться ни одного вражеского солдата, подчеркнул офицер.Когда украинские военные попадают в плен, они твердят одно и то же: что мобилизовали их насильно, что они месяц проходили обучение на одном полигоне, и еще месяц — на втором, отметил "Боцман".Да и сама "акция" украинских военных в Курской области была грамотно продумана, спланирована не без участия натовских военных советников. Без них точно не обошлось, уверен "Боцман". Однако западным советникам пришлось столкнуться с тем, что не просчитает ни один компьютер и ни один искусственный интеллект. Потому что невозможно просчитать силу воли, храбрость, мужество и самопожертвование российского солдата, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.руО том, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать Купянск — в интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241101/1058514304.html
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058541887_139:0:934:596_1920x0_80_0_0_525de1c7b76241ed62b62e9d467c04f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, всу, плен, украинская армия, территория, советник, нато, пленные, детали, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, ВСУ, плен, украинская армия, территория, советник, НАТО, Пленные, детали, СВО, Спецоперация

Они все хорошо обучены: офицер рассказал, какие солдаты ВСУ попадают в плен в Курской области

04:00 02.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
"Акция" украинских военных в Курской области была грамотно продумана и спланирована не без участия натовских военных советников. Все солдаты ВСУ, которые находятся в Курской области, хорошо обучены и мотивированы на захват российской территории. Об этом журналистам издания Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным "Боцман"
Российские бойцы в Курской области не теснят и не выдавливают врага, а уничтожают его. И так будет с каждым, кто посягнет на русскую землю. Здесь не должно остаться ни одного вражеского солдата, подчеркнул офицер.
Когда украинские военные попадают в плен, они твердят одно и то же: что мобилизовали их насильно, что они месяц проходили обучение на одном полигоне, и еще месяц — на втором, отметил "Боцман".

"Но я вам точно могу сказать, что неподготовленных людей тут нет (в подразделениях ВСУ на территории Курской области. — Ред.). Они все хорошо обучены, все были мотивированы на захват нашей территории", — подчеркнул военнослужащий.

Да и сама "акция" украинских военных в Курской области была грамотно продумана, спланирована не без участия натовских военных советников. Без них точно не обошлось, уверен "Боцман".
Однако западным советникам пришлось столкнуться с тем, что не просчитает ни один компьютер и ни один искусственный интеллект. Потому что невозможно просчитать силу воли, храбрость, мужество и самопожертвование российского солдата, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать Купянск — в интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру
Роман Насонов интервью
Вчера, 04:54
Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и ДнепропетровскСелидово был важным логистическим пунктом ВСУ. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе. Если до этого по рокадным дорогам противник мог снабжать подразделение за два часа, сейчас ему на это нужно часов 12. Причем в основном по ночам. И не колоннами, а одиночными машинами, которые становятся нашей целью
 
НовостиКурская областьРоссияВСУпленукраинская армиятерриториясоветникНАТОПленныедеталиСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:21"Провокация на тысячи трупов украинцев". Украинские эксперты о том, как переломить ситуацию на фронте
07:14Польша предлагает Украине покупать у нее вооружения в кредит - глава МИД
06:15"Нам достаточно одного броска": Насонов рассказал, куда двинется армия после взятия Селидово
06:00Добивают FPV-дронами и "птичками": офицер рассказал, как ВС РФ молотят по пехоте ВСУ в укрепрайонах
05:59Уми Сен из Сенегала: Россия рубит цепи нищеты и войн, спасая Глобальный Юг от "помощи" Европы
05:45"Только пленные или мертвые": офицер раскрыл, как бойцы ВС РФ уничтожают врага в Курской области
05:33Выталкивают друг друга на фронт и ищут, кого еще мобилизовать. Чем занимается украинская элита
05:32Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано
05:30Трухачев: Запад подсаживает Украину на кредитную иглу, чтобы она была "вечным Сомали" у границ России
05:15У России есть возможности влиять на политику Болгарии, даже если она входит в ЕС и в НАТО — политолог
05:00"Она может только сдаваться": Насонов о том, почему Украина не способна остановить продвижение ВС РФ
04:45Трухачев о том, почему во втором туре Санду "поубавит воинственность" и будет меньше говорить про НАТО
04:30"Мы их просто не выпустим": офицер объяснил, зачем Украина устроила "пиар-операцию" в Курской области
04:15Под Курском мы сражаемся с нацистским зверьем, которое топчет землю "вонючим сапогом" — морпех Боцман
04:00Они все хорошо обучены: офицер рассказал, какие солдаты ВСУ попадают в плен в Курской области
03:45Мы выстроили оборонную промышленность и теперь Россия делает дроны, которых нет у противника — Насонов
03:30Для нас они все враги: морпех "Боцман" про украинских пленных и интересные трофеи из Курской области
03:15"Это бомба весом в 500 килотонн": военный эксперт о том, зачем Россия провела учения стратегических сил
03:00Враг его не видит и не слышит: Насонов рассказал про уникальный российский беспилотник "Иноходец"
18:35Уныние усиливается. Итоги 1 ноября на Украине
Лента новостейМолния