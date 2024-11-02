Они все хорошо обучены: офицер рассказал, какие солдаты ВСУ попадают в плен в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
"Акция" украинских военных в Курской области была грамотно продумана и спланирована не без участия натовских военных советников. Все солдаты ВСУ, которые находятся в Курской области, хорошо обучены и мотивированы на захват российской территории. Об этом журналистам издания Украина.ру рассказал офицер Черноморского флота с позывным "Боцман"
Российские бойцы в Курской области не теснят и не выдавливают врага, а уничтожают его. И так будет с каждым, кто посягнет на русскую землю. Здесь не должно остаться ни одного вражеского солдата, подчеркнул офицер.
Когда украинские военные попадают в плен, они твердят одно и то же: что мобилизовали их насильно, что они месяц проходили обучение на одном полигоне, и еще месяц — на втором, отметил "Боцман".
"Но я вам точно могу сказать, что неподготовленных людей тут нет (в подразделениях ВСУ на территории Курской области. — Ред.). Они все хорошо обучены, все были мотивированы на захват нашей территории", — подчеркнул военнослужащий.
Да и сама "акция" украинских военных в Курской области была грамотно продумана, спланирована не без участия натовских военных советников. Без них точно не обошлось, уверен "Боцман".
Однако западным советникам пришлось столкнуться с тем, что не просчитает ни один компьютер и ни один искусственный интеллект. Потому что невозможно просчитать силу воли, храбрость, мужество и самопожертвование российского солдата, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Офицер ЧФ Боцман: В Курской области мы не тесним и не выдавливаем противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
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