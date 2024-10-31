Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт
Фото: Bloomberg via Getty Images, Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в срочном порядке посетил часть Запорожской области, которая пока еще остается под контролем Киева. Об этом 31 октября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Сырский приехал на фронт, чтобы попытаться справиться с царящей в рядах ВСУ паникой, считает Рогов.
"Поступила оперативная информация, что Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы подавить царящую в рядах ВСУ панику на фоне колоссальных потерь бандеровцев и тактических успехов в поступательном продвижении вперед русской армии", - сказал Рогов, отметив, что приезд Сырского пытались обставить как плановый и рабочий.
Потери ВСУ за весь период СВО оцениваются минимум в 500 тысяч человек, и ежедневно с фронта приходят все новые и новые сообщения о ликвидированных на поле боя украинских военных.
Также регулярно сообщается о дезертирстве, попытках сбежать от призыва и умалчивании командования реальных масштабов количества пропавших без вести. В частности, один из пленных рассказал, что офицеры попросту не оформляют этот статус на своих бойцов, чтобы продолжать получать на них оплату и довольствие.
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Тем временем пользователи обратили внимание на то, что раньше приезд Владимира Зеленского в какой-либо город на линии боевого соприкосновения был точной приметой скорой утраты Киевом этого населенного пункта. В частности, так было с Авдеевкой, Славянском и Часовым Яром.
Теперь, уверены пользователи, эстафету по сдаче городов взял на себя Сырский, и его приезд на запорожский фронт говорит о том, что скоро область будет полностью освобождена.
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Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.