Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт - 31.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241031/1058508785.html
Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт
Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт - 31.10.2024 Украина.ру
Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в срочном порядке посетил часть Запорожской области, которая пока еще остается под контролем Киева. Об этом 31 октября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
2024-10-31T12:49
2024-10-31T12:49
россия
запорожская область
киев
александр сырский
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058369447_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a4bb17c9d9cd1428eadd1b98803127dd.jpg
Сырский приехал на фронт, чтобы попытаться справиться с царящей в рядах ВСУ паникой, считает Рогов.Потери ВСУ за весь период СВО оцениваются минимум в 500 тысяч человек, и ежедневно с фронта приходят все новые и новые сообщения о ликвидированных на поле боя украинских военных.Также регулярно сообщается о дезертирстве, попытках сбежать от призыва и умалчивании командования реальных масштабов количества пропавших без вести. В частности, один из пленных рассказал, что офицеры попросту не оформляют этот статус на своих бойцов, чтобы продолжать получать на них оплату и довольствие.Тем временем пользователи обратили внимание на то, что раньше приезд Владимира Зеленского в какой-либо город на линии боевого соприкосновения был точной приметой скорой утраты Киевом этого населенного пункта. В частности, так было с Авдеевкой, Славянском и Часовым Яром."Плохая примета": Зеленский приехал в Славянск"Значит точно скоро сдадут": Зеленский приехал в Часов ЯрТеперь, уверены пользователи, эстафету по сдаче городов взял на себя Сырский, и его приезд на запорожский фронт говорит о том, что скоро область будет полностью освобождена.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка и Доброволье.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Накануне бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово. Также известно о стремительном продвижении российских сил в направлении к Купянску.Другие темы: Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис.
https://ukraina.ru/20241031/1058500203.html
https://ukraina.ru/20241031/1058507884.html
россия
запорожская область
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058369447_164:0:1364:900_1920x0_80_0_0_399ae53beab70bf3ebe2fcfa94a87876.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, запорожская область, киев, александр сырский, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины
Россия, Запорожская область, Киев, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины

Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт

12:49 31.10.2024
 
Фото: Bloomberg via Getty Images, Александр Сырский
Фото: Bloomberg via Getty Images, Александр Сырский
Читать в
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в срочном порядке посетил часть Запорожской области, которая пока еще остается под контролем Киева. Об этом 31 октября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Сырский приехал на фронт, чтобы попытаться справиться с царящей в рядах ВСУ паникой, считает Рогов.
"Поступила оперативная информация, что Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы подавить царящую в рядах ВСУ панику на фоне колоссальных потерь бандеровцев и тактических успехов в поступательном продвижении вперед русской армии", - сказал Рогов, отметив, что приезд Сырского пытались обставить как плановый и рабочий.
Потери ВСУ за весь период СВО оцениваются минимум в 500 тысяч человек, и ежедневно с фронта приходят все новые и новые сообщения о ликвидированных на поле боя украинских военных.
Также регулярно сообщается о дезертирстве, попытках сбежать от призыва и умалчивании командования реальных масштабов количества пропавших без вести. В частности, один из пленных рассказал, что офицеры попросту не оформляют этот статус на своих бойцов, чтобы продолжать получать на них оплату и довольствие.
Экс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
09:27
Второй том мертвых душ "написали" в ВСУ: пленный рассказал об украинских ротах-призракахВ рядах Вооруженных сил Украины есть роты с мертвыми душами. Причина тому - большие потери и коррупция. Об этом изданию РИА Новости 31 октября рассказал мобилизованный украинский заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
Тем временем пользователи обратили внимание на то, что раньше приезд Владимира Зеленского в какой-либо город на линии боевого соприкосновения был точной приметой скорой утраты Киевом этого населенного пункта. В частности, так было с Авдеевкой, Славянском и Часовым Яром.
"Плохая примета": Зеленский приехал в Славянск
"Значит точно скоро сдадут": Зеленский приехал в Часов Яр
Теперь, уверены пользователи, эстафету по сдаче городов взял на себя Сырский, и его приезд на запорожский фронт говорит о том, что скоро область будет полностью освобождена.
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
12:22
В ВСУ признали потерю Кураховки, ВС РФ стремительно продвигаются к КупянскуРоссийская армия "фактически заняла" Кураховку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 31 октября написал в своем телеграм-канале лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". Также продвижение ВС РФ подтвердил украинский аналитический проект "Deep State", работающий на Главное управление разведки (ГУР)
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка и Доброволье.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Накануне бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово. Также известно о стремительном продвижении российских сил в направлении к Купянску.
Другие темы: Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис.
 
РоссияЗапорожская областьКиевАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:47Тайна "Вовиной тысячи". Как раздача денег и "Национальный кэшбек" стали на Украине инструментом выборов
15:34При нынешних темпах наступления ВС РФ вскоре будут у Днепропетровска
15:26"Они будут бить его по рукам": Лавров оценил реакцию США на требование Зеленского
15:21Ким Чен Ын предупредил США: КНДР запустила ракету, способную достать до Аляски
15:13ВСУ готовы проиграть Северной Корее? О ситуации на фронте и провокациях со стороны Украины - Шаландин
15:07Грустный курьез: пока киевлянка примеряла одежду в секонд-хенде, ее пальто продали
15:04Зеленский плохо говорит по-английски. Поэтому Украине не дали "Томагавки"? Или он специально так сделал
14:55Зеленский просит Венгрию не блокировать вступление Украины в НАТО и его "план победы"
14:44В Нацгвардии Украины объяснили, зачем нужна мобилизация 160 тысяч граждан
14:35Напомнил им, что написано на долларах: Лукашенко рассказал об угрозах из США
14:07Европа ищет способы заставить украинцев вернуться на родину - Зеленский
13:54Неадекватное управление войсками и дезертирство: с чем связаны фронтовые неудачи Украины
13:48Лавров назвал тупым и шизофреническим "мирный план" Зеленского
13:28Мир содрогнется, когда вскроется реальная деятельность биолабораторий США - Лукашенко
13:27В столице Латвии ночью снесли памятник полководцу Барклаю-де-Толли
13:16Небензя рассказал Совбезу ООН о солдатах НАТО и КНДР в условиях СВО
13:00Отступают или заманивают, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 октября
12:51Харрис устроила пиар на штурме Капитолия. Как это было
12:49Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт
12:44Обезжирить и поделить. Зеленский и Ко готовятся к "окончательному решению" вопроса по Ринату Ахметову
Лента новостейМолния