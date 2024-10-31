https://ukraina.ru/20241031/1058508785.html

Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт

Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт - 31.10.2024 Украина.ру

Голубь войны или примета мира: Рогов сообщил о срочном визите Сырского на запорожский фронт

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в срочном порядке посетил часть Запорожской области, которая пока еще остается под контролем Киева. Об этом 31 октября сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов

2024-10-31T12:49

2024-10-31T12:49

2024-10-31T12:49

россия

запорожская область

киев

александр сырский

владимир зеленский

владимир рогов

вооруженные силы украины

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Сырский приехал на фронт, чтобы попытаться справиться с царящей в рядах ВСУ паникой, считает Рогов.Потери ВСУ за весь период СВО оцениваются минимум в 500 тысяч человек, и ежедневно с фронта приходят все новые и новые сообщения о ликвидированных на поле боя украинских военных.Также регулярно сообщается о дезертирстве, попытках сбежать от призыва и умалчивании командования реальных масштабов количества пропавших без вести. В частности, один из пленных рассказал, что офицеры попросту не оформляют этот статус на своих бойцов, чтобы продолжать получать на них оплату и довольствие.Тем временем пользователи обратили внимание на то, что раньше приезд Владимира Зеленского в какой-либо город на линии боевого соприкосновения был точной приметой скорой утраты Киевом этого населенного пункта. В частности, так было с Авдеевкой, Славянском и Часовым Яром."Плохая примета": Зеленский приехал в Славянск"Значит точно скоро сдадут": Зеленский приехал в Часов ЯрТеперь, уверены пользователи, эстафету по сдаче городов взял на себя Сырский, и его приезд на запорожский фронт говорит о том, что скоро область будет полностью освобождена.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Горняк, Катериновка и Доброволье.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое и Кругляковку в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Накануне бойцы ВС РФ подняли российские флаги в поселке Кураховка, который находится на подступе к городу Курахово. Также известно о стремительном продвижении российских сил в направлении к Купянску.Другие темы: Огромная разница: на Западе сравнили мирные планы по Украине Трампа и Харрис.

https://ukraina.ru/20241031/1058500203.html

https://ukraina.ru/20241031/1058507884.html

россия

запорожская область

киев

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россия, запорожская область, киев, александр сырский, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины