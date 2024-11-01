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Депутат Госдумы Шеремет предложил завести дело на Байдена
Депутат Госдумы Шеремет предложил завести дело на Байдена - 01.11.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы Шеремет предложил завести дело на Байдена
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил после окончания полномочий президента США Джо Байдена завести на него уголовное дело, передает 1 ноября РИА Новости
2024-11-01T10:24
2024-11-01T10:24
2024-11-01T10:56
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"Байден войдет в историю, пожалуй, как самый кровавый американский президент, спровоцировавший конфликты в различных уголках планеты и решивший под занавес своей политической карьеры создать предпосылки для начала третьей мировой войны. После окончания его каденции на Байдена нужно возбудить уголовное дело и признать военным преступником", - сказал Шеремет.По его мнению, именно Байден спровоцировал и срежиссировал конфликт на Украине, устроил геноцид украинского народа и уничтожил страну.О других высказываниях политика об американском лидере - в материале Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "полной неадекватности" Байдена на сайте Украина.ру.
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Новости, Крым, Джо Байден, США, Украина, Шеремет, Госдума
Депутат Госдумы Шеремет предложил завести дело на Байдена
10:24 01.11.2024 (обновлено: 10:56 01.11.2024)
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил после окончания полномочий президента США Джо Байдена завести на него уголовное дело, передает 1 ноября РИА Новости
"Байден войдет в историю, пожалуй, как самый кровавый американский президент, спровоцировавший конфликты в различных уголках планеты и решивший под занавес своей политической карьеры создать предпосылки для начала третьей мировой войны. После окончания его каденции на Байдена нужно возбудить уголовное дело и признать военным преступником", - сказал Шеремет.
По его мнению, именно Байден спровоцировал и срежиссировал конфликт на Украине
, устроил геноцид украинского народа и уничтожил страну.
О других высказываниях политика об американском лидере - в материале Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "полной неадекватности" Байдена на сайте Украина.ру.