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Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "полной неадекватности" Байдена

Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "полной неадекватности" Байдена - 11.09.2024 Украина.ру

Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "полной неадекватности" Байдена

Слова президента США Джо Байдена о нанесении ударов вглубь территории России говорят о его полной неадекватности. Таким мнением поделился депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости

2024-09-11T10:26

2024-09-11T10:26

2024-09-11T10:26

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"Само обсуждение ударов по территории России уже говорит о полной неадекватности Байдена, который перед уходом решил максимально все разрушить и сделать невозможным мирное сосуществование человечества. В интересах народа США поскорее избавиться от Байдена, пока он не вверг мир в глобальный конфликт", - призвал Шеремет.По его словам, у любой агрессии есть пределы, и терпение России не безгранично.Ранее Байден заявил журналистам, что в США прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать поставляемое дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.Официально Белый дом такие атаки не поддерживает, но по данным американских СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен, который в четверг отправится на Украину, может в ходе визита это разрешение дать. Москва предупреждает, что это может привести к опасным последствиям для глобального мира.Подробнее о мнениях по этому вопросу - в материале Эксперт рассказал о разногласиях на Западе по вопросу ударов вглубь России на сайте Украина.ру.

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новости, джо байден, сша, россия, украина, шеремет, энтони блинкен, удары